В Нідерландах говорили про сигнали від НАТО, винищувачі та російські гроші

ВІЗИТ ДО НІДЕРЛАНДІВ

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на спільному брифінгу в Гаазі

Сьогодні президент України Володимир Зеленський продовжив своє турне Європою і зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та очільником уряду Бельгії Олександром де Кроо.

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Після перемовин вони провели спільний брифінг, на якому говорили, звичайно, про війну в Україні. Марк Рютте назвав її несправедливою і «проти всього, що важливе для нас – проти свободи, демократії та верховенства права у нашій частині світу». Він наголосив, що Росія не може перемогти та має відповісти за злочини.

Брифінг у Гаазі © AP - Yves Herman

«Нідерланди зроблять все, що у наших силах, щоб забезпечити справедливість для України, яким би довгим та складним не був цей процес», — наголосив прем'єр.

Рютте також зазначив, що Нідерланди тісно співпрацюють з партнерами, аби остаточно закрити питання передачі Україні літаків F-16. За його словами це «чутлива тема», втім такі вагання відбувалися вже неодноразово з іншими видами озброєння. Врешті-решт все вирішувалось на користь України.

Марк Рютте також підкреслив, що Нідерланди підтримують Київ на шляху до членства в НАТО.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед і не повернулися до формулювань, які були на Бухарестському саміті (у 2008 р. — ред.), чи ще якихось. Щоб це був явний крок. Що саме це буде – буде обговорюватися у наступні 4-6 тижнів», — зауважив Рютте.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна очікує від Альянсу чогось більшого, ніж заяву про «відкриті двері»:

«Ми реалісти, ми розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни», — сказав президент України.

Президент України Володимир Зеленський © AP - Yves Herman

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо говорив про кошти Росії. За його словами, Брюссель з початку повномасштабної війни заморозив понад 58 млрд євро активів Центрального банку РФ. Наразі там вивчають, як ці гроші можна використати для підтримки Україні.

«Я від початку війни говорив, що ми маємо використовувати російські гроші на відновлення країни, яку вони руйнують. Це доцільно з точки зору економіки, але насамперед з точки зору моралі», — зауважив він.

Де Кроо також анонсував новий пакет військової допомоги для України.

«Наше завдання допомогти Україні позбавитися незаконної окупації, такої самої, якої зазнали наші країни (Бельгія та Нідерланди, – ред.) під час Другої світової війни... можу запевнити, що в серцях і на умах бельгійців немає жодного сумніву що ми маємо продовжувати підтримку України», — додав він.

Брифінг у Гаазі © AP - Yves Herman

Нагадаємо, приїзд Володимира Зеленського до Нідерландів — перший його офіційний візит в королівство з моменту обрання президентом України.

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