Рада ЄС ухвалила допомогу для підтримки оборонного сектору Молдови та Грузії

НА ШЛЯХУ ДО ЄС

Кишинів отримує 40 млн євро, Тбілісі – 30.

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Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

Протягом 36 місяців Європейський Союз фінансово підтримуватиме Збройні Сили Молдови та Сили оборони Грузії для посилення національної безпеки, стабільності та стійкості в оборонному секторі обох країн.

«Останні заходи допомоги сприятимуть підвищенню оперативної ефективності Збройних Сил Республіки Молдова та Сил оборони Грузії, а також прискорять їх відповідність стандартам ЄС та оперативну сумісність, тим самим дозволяючи краще захистити цивільне населення під час кризи та надзвичайні ситуації. Заходи також спрямовані на зміцнення потенціалу Молдови та Грузії щодо їхньої участі у військових місіях та операціях ЄС у третіх країнах», — йдеться у повідомленні.

Затверджена допомога включає в себе фінсування нелетального обладнання та послуги для армій Молдови та Грузії, включно з технічною підготовкою при необхідності.

Йдеться про обладнання для повітряного спостереження, мобільності та транспортування, логістики, командування та контролю, а також обладнання для кіберзахисту,що нададуть Кишиневу.

Тбілісі нададуть інженерне, командно-управлінське, медичне, матеріально-технічне обладнання та засоби кіберзахисту.

«ЄС прагне підтримувати тісні відносини на підтримку сильної, незалежної та процвітаючої Республіки Молдова та Грузії на основі їхніх відповідних Угод про асоціацію», — зазначено у заяві.