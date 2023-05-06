Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Допомога партнерів

Відтепер країни Євросоюзу можуть офіційно розпочинати спільні закупівлі снарядів і ракети для ЗСУ. Разом із попередніми пакетами військової підтримки, це рішення збільшує загальний внесок ЄС до 5,6 млрд євро.

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Рада ЄС остаточно погодила виділення 1 млрд євро з Європейського фонду миру на придбання для України боєприпасів. Про це повідомила пресслужба організації.

Сьогоднішнє рішення є ще одним важливим кроком для поставки більшої кількості боєприпасів в Україну. Збройним Силам України для захисту українського народу та території потрібна значна кількість боєприпасів. Їм це потрібно швидко, — прокоментував це рішення Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

У межах цієї програми ЄС планує забезпечити Україну снарядами калібру 155 мм, а також ракетами: держави-члени ЄС будуть спільно їх закуповувати безпосередньо у європейських виробників.

Євросоюз вирішив, що в межах цієї програми боєприпаси можна купувати лише в компаній з ЄС або Норвегії. Крім того, вироблятися ракети та снаряди теж мають лише в ЄС або Норвегії, а не в третіх країнах. Водночас допускається співпраця з іноземними постачальниками, але лише за умови, що остаточне складання проходитиме лише в ЄС або Норвегії.

Ще один нюанс: для того, аби мати право на відшкодування від Європейського фонду миру, контракти та замовлення на закупівлю боєприпасів мають бути укладені до 30 вересня 2023 року через проєкт Європейського оборонного агентства або в межах додаткових проєктів спільної закупівлі під керівництвом країни ЄС.

У повідомленні також зазначається, що виділені кошти є додатком до аналогічної суми, спрямованої на компенсацію військової допомоги Україні державам-членам ЄС. Це рішення було затверджене Радою Європейського Союзу у квітні.