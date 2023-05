Український вайб та інші особливості Євробачення-2023

Урочистий старт

В Ліверпулі стартував Євротиждень — сім днів, впродовж яких відбуватимуться головні події Євробачення-2023. Зокрема, стане відомий і його переможець. Цьогорічний конкурс — унікальний, адже вперше в історії одна країна проводить його від імені іншої.

Реклама Читати продовження

Бірюзовий хідник Євробачення-2023

Церемонію відкриття провели британська спортсменка, олімпійська чемпіонка з хокею на траві та ведуча «Бі-Бі-Сі» Сем Квек, а також український телеведучий Тімур Мірошниченко, якого Квек назвала «легендою Євробачення». Тімур Мірошниченко коментує конкурс з 2005-го. До того ж був співведучим дитячого Євробачення в Києві в 2009-му та 2013-му роках, а також Євробачення-2017, який також відбувся в українській столиці.

Ведучі церемонії відкриття Євробачення-2023 Сем Квек та Тімур Мірошниченко, а також представник Фінляндії Käärijä © Youtube / Eurovision Song Contest

Замість традиційного червоного — цього року біля зали Святого Георга поклали бірюзовий хідник.

Сама зала — будівля 19-го століття, яка розташована навпроти ліверпульського вокзалу. В різні часи тут проводили судові засідання, концерти, наради та зустрічі, а також влаштовували різні експозиції.

Церемонія відкриття Євробачення-2023 відбулася біля Залу святого Георга © Youtube/Eurovision Song Contest

Учасники Євробачення-2023 вийшли в послідовності виступів у півфіналах: першою була представниця Норвегії Алессандра.

Конкурсанти впродовж трьох хвилин спілкувалися з ведучим і, після короткої фотосесії, йшли роздавати інтерв’ю та автографи. Тож увесь шлях хідником міг зайняти в учасників по півгодини.

На вбранні TVORCHI - імена дітей, яких вдалося врятувати завдяки зібраним гуртом коштам. © Youtube/Eurovision Song Contest

Представники України Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні з гурту TVORCHI вийшли ближче до кінця церемонії. У червоно-чорному вбранні з написами. Як пояснив Андрій Гуцуляк, це імена дітей, народжених під час російської війни проти України, які змогли вижити завдяки обладнанню, на зібрані гуртом кошти:

Перемога на Євробаченні — не пріоритет для нас, — сказали хлопці, — головне — це перемога у війні. І ми, як і всі українці, докладаємо до цього всіх зусиль

Український вайб

Торішнє Євробачення виграв український гурт Kalush Orchestra і, за правилами конкурсу, саме Україна мала приймати конкурс цього року. Але через російську агресію і безпекові загрози Європейська мовна спілка доручила провести його Великій Британії — країні, яка посіла торік друге місце

Пам’ятник «Бітлз» у Ліверпулі в українському одязі. 7 квітня 2023 © twitter / BBC Eurovision

Організатор цьогорічного Євробачення — британський суспільний мовник «Бі-Бі-Сі». Саме він несе всі витрати, пов’язані із проведенням конкурсу, а отже ухвалює організацйні рішення: від місця проведення та дизайну сцени до підбору ведучих та сценарію шоу.

Водночас від самого початку «Бі-Бі-Сі» заявила про бажання зробити конкурс максимально українським, каже голова української делегації на конкурсі Оксана Скибинська. Тому британський мовник тісно співпрацював із Суспільним мовленням України над інтеграцією українських елементів та культури в конкурс.

Голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибинська та Король Сполученого Королівства Чарлз ІІІ © eurovision.ua

Український вайб відчувається всюди, продовжує пані Скибинська.

Ліверпуль прикрашений українською символікою, крім традиційного для заходу Євромістечка, цього року працює також Єврофест. Це велика програма, яка поєднує британські та українські культурні проєкти. В рамках ініціативи по всьому місту встановлені тематичні інсталяції, проводяться виставки та майстер-класи, присвячені українському побуту, історії, кухні

Одна з українських локацій на Євробаченні в Ліверпулі © the-village.com.ua

Крім того, за словами Оксани Скибинської, в місцевих школах на час Євробачення запровадили проєкт EuroLearn — розказують про ази української мови та культури:

Особливість цьогорічного Євробачення в тому, що його формують дві культури, дві ідентичності. Такого не було нколи раніше. Це нитка, яка протягується крізь всі творчі елементи

Велика Британія виділила 3 млн фунтів на реалізацію українських проєктів у Ліверпулі.

Ліверпулю дуже личить Євробачення

Ліверпуль обрали господарем цьогорічного Євробачення в жовтні 2022. Серед вимог до міста були арена, здатна вмістити не менше 10 тисяч глядачів, центр для журналістів на щонайменше півтори тисячі місць, готельна та транспортна інфраструктура, а також культурне розмаїття регіону. Як і багато інших британських міст, Ліверпуль відповідав всім цим вимогам, але мав ще один козир.

Як портове місто, Ліверпуль має надзвичайну атмосферу Getty Images/iStockphoto - SAKhanPhotography

2015-го ЮНЕСКО включила Ліверпуль в свій список музичних міст. Саме звідси родом такі легендарні виконавці, як The Beatles, Atomic Kitten, Gerry and the Pacemakers, Melanie C та багато інших. А оркестр Королівської ліверпульської філармонії вважається одним із найкращих в Європі. На вулицях міста музика лунає майже цілими днями: з концертних майданчиків, пабів та клубів, а також від численних вуличних музикантів, які грають просто неба.

Ліверпуль - одне з музичних міст ЮНЕСКО © eurovision.tv

Музика — це важлива частина нашої ідентичності, і Ліверпуль не був би Ліверпулем без музики, а музика не була б музикою без Ліверпуля, сказав якось міський голова Стів Ротерам

Як і будь-яке портове місто, Ліверпуль має надзвичайну атмосферу. Це тусовочне місто і Євробачення йому дуже личить, сказав нам в приватній розмові один з членів української делегації на Євробаченні.

Євробачення-2023: головні елементи

Слоган цьогорічного Євробачення: «United By Music» — «Об’єднані музикою».

Шоу відбудеться на Ліверпуль-Арені (M&S Bank Arena, — ред.) — багатофункціональній локації на набережній. Зведений 2008-го року зал може вмістити до 11 тисяч глядачів. Свого часу тут виступали Бейонсе, Пол Маккартні, Елтон Джон.

Сцена Євробачення-2023 © mandsbankarena.com

В центрі — оснащена за останнім словом техніки сцена, площею 450 квадратних метрів. А бокові елементи сцени за дизайном нагадують обійми, каже голова української делегації Оксана Скибинська.

Півфінали конкурсу вестимуть британська співачка Аліша Діксон, акторка Ганна Веддінгем, а також фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна. У фіналі до них приєднається ірландський телеведучий та комік Грем Нортон, який коментує Євробачення для британських глядачів майже 15 років.

Ведучі Євробачення-2023 © eurovision.tv

Головна позаконкурсна локація будь-якого Євробачення — Євромістечко (Eurovision Village). Цього року воно відкрилося 5 травня концертом Kalush Orchestra. Вхід у Eurovision Village безкоштовний. Щодня там відбуваються різні акції, виступають діджеї, а також відомі учасники конкурсу різних років. В день фіналу у Євромістечку запланована велика вечірка. Вартість входу — 15 фунтів, квитки розкупили за лічені дні.

В Євромістечку працює також Discover Ukraine — унікальна зона, присвячена Україні. А 8 травня в Eurovision Village буде український день — серед запрошених зірок, «Антитіла», Go_A, alyona alyona, Jerry Heil. а також цьогорічні учасники від України —TVORCHI.

Увага до українських виконавців

TVORCHI приїхали до Ліверпуля 3 травня. В аеропорту українську делегацію, єдину з усіх, зустрічав особисто лорд-мер Ліверпуля Рой Гледден.

Наступного дня була їхня перша репетиція, а в суботу — друга. Під час цих заходів творча команда Євробачення знайомиться із виконавцями і визначає, як найкраще показати їхній виступ. 10 травня українці проведуть генеральну репетицію.

TVORCHI провели вже дві репетиції - 4 та 6 травня. © eurovision.ua

TVORCHI вперше зʼявилися в нових образах, пише eurovision.ua: у чорних костюмах з металевими елементами. Дзеркальні фрагменти відбивають промені світлових приладів, проте головну увагу привертають величезні вишиті серця на грудях виконавців. Декорації номеру будуть схожими на ті, з якими TVORCHI виграли національний відбір. В номері використано блакитне та жовте освітлення.

Голова української делегації Оксана Скибинська каже, що увага до українських виконавців дуже значна:

— А з нашого боку є бажання спілкуватися із медіа і доносити меседжі, з якими українська делегація приїхала до Ліверпуля.

Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні — гурт TVORCHI © AP / Zoya Shu

Як представники країни-переможниці, TVORCHI виступлять одразу у фіналі —13 травня. Їхня пісня «Heart of Steel» пролунає під номером 19.

Під час шоу також виступлять представники України на Євробаченні різних років, зокрема, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, Alyosha, Марія Яремчук, GO_A, Джамала, Kalush Orchestra.

Що кажуть букмекери?

Участь в цьогорічному Євробаченні беруть представники 37 країн. Порівняно з минулим роком, конкурс втратив Болгарію, Чорногорію та Північну Македонію, вони відмовилися від участі через брак фінансування.

Після перемоги на Євробаченні-2012 Швецію знову представить Loreen © eurovision.tv/Alma Bengtsson/SVT

Головном камбеком Євробачення 2023 називають повернення шведської співачки Loreen, яка виграла конкурс у Баку 2012-го року. Цього разу вона виступить 11-ю в першому півфіналі із піснею «Tattoo».

Францію представлятиме уродженка Канади La Zarra із піснею «Évidemment» (з фр. — очевидно)

Букмекери поки віддають перемогу шведській співачці Loreen. Друге місце — за фінським виконавцем Käärijä. На третє місце, за прогнозами, може претендувати француженка La Zarra. Українцям букмекери пророкують четверте місце.

Букмекерські прогнози — то одна з традицій Євробачення, пояснює Оксана Скибинська:

— Ці рейтинги змінюються після репетицій, коли фанати та експерти вже бачать номер виконавців і формують свої вподобання. Водночас не завжди ці прогнози справджуються.

Букмекери пророкують перемогу на Євробаченні-2023 Швеції © eurovisionworld.com

Перший півфінал 9 травня розпочнеться з виступу Юлії Саніної. Під час шоу виступить також представниця України на Євробаченні 2010 Alyosha, яка заспіває із відомою в Британії співачкою Ребекою Фергюсон.

В другому півфіналі глядачі побачать постановку «Музика об’єднує покоління». Участь у виставі візьме, зокрема, українська представниця Євробачення-2014 Марія Яремчук.

А перед шоу 11 травня переможниця Євробачення-2016 Джамала у супроводі філармонійного оркестру «Бі-Бі-СІ» презентує новий альбом «QIRIM», написаний на основі кримськотатарських народних пісень.

Фінал 13 травня відкриють переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra з постановкою «Голоси нового покоління».

З кожного півфіналу далі пройдуть по 10 виконавців. Обиратимуть їх лише голосами телеглядачів. У фіналі до цієї двадцятки приєднається «велика п’ятірка» — Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція, а також переможниця торішнього конкурсу — Україна. Володаря кришталевого мікрофону Євробачення 2023 визначать сума голосів телеглядачів та національних журі країн учасниць.

Політика та безпека

В правилах Євробачення зазначено, що на конкурсі немає місця політиці. Втім, рідко коли захід минає без політичних інцидентів чи дискусії.

один з проявів політики — так зване «сусідське» голосування, коли глядачі підтримують не стільки конкурсанта, скільки країну, яку він представляє.

Часто політичні питання виконавцям ставлять журналісти на пресконференціях. Наприклад, в 2012-му у Баку, шведську співачку Loreen запитали про її ставлення до ситуації з правами людини в Азербайджані.

Kalush Orchestra на Євробаченні в Туріні. 14 травня 2022 © Eurovision Song Contest

Політику, за бажання, можна було вгледіти в заклику фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, який зі сцени Євробачення торік вигукнув: Free Azovstal! (Свободу Азовсталі, — ред.). В травні 2022-го російські військові великими силами намагалися знищити кількасот оборонців Маріуполя. Але організатори Євробачення із розумінням поставилися до вчинку українського музиканта.

Пісня TVORCHI — не політична, пояснює Оксана Скибинська:

— Вона про серце зі сталі, про силу духу, хоробрість і незламність. Ті риси, які тримають українців вже понад рік повномасштабного російського вторгнення. Тут немає жодної політики. Це реалії, обставини, в яких живуть зараз українці. І не говорить про це неможливо. Це просто наше життя.

Торік організатор Євробачення — Європейська мовна спілка, відсторонила від конкурсу Росію. А роком раніше — Білорусь.

Євробачення завжди відбувається за посилених заходів безпеки. На арені та інших офіційних локаціях діє «аеропортовий» контроль з металошукачами та сканерами особистих речей.

Втім цього року організатори посилено готуються і до протидії кібернападам. Торік російські хакери атакували сервери Євробачення під час проведення конкурсу в Турині. Спершу намагалися прорвати систему захисту комп’ютерів, при чому активність зросла в рази у першому півфіналі, коли на сцену вийшов український гурт. Під час фіналу хакери спробували зламати систему голосування. Всі атаки тоді відбили італійські спеціалісти.