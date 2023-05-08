Міністр закордонних справ Китаю відвідає Німеччину, Францію та Норвегію

Європейське турне

Офіційний візит почався 8 травня і триватиме до кінця тижня. Французьке видання «Ле Монд» звертає увагу, що КНР шукає шляхи зближення з Європою на тлі все більшого протистояння зі США. До того ж Китай все гучніше заявляє про амбіції стати посередником між РФ та Україною.

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Глава китайського МЗС зустрінеться з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Їхні переговори заплановані на 9 травня.

Далі Цінь Ґан відвідає Францію та Норвегію і зустрінеться з головами МЗС Катрін Колонною та Аннікен Гуйтфельдт. Французькі видання напередодні перемов наголошують, що перелік тем, винесених на обговорення, невідомий. Китайська сторона відмовилась розголошувати подробиці.

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Візит головного китайського дипломата в Європу відбувається на тлі нещодавнього скандалу з послом Китаю у Франції. Лю Шає в ефірі телеканалу LCI висловив сумнів щодо приналежності Криму Україні, а потім взагалі заявив, що «пострадянські країни не мають ефективного статусу в міжнародному праві».

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

Ці заяви китайського посла обурили багатьох європейських політиків. А втім, обмежились лише критичними заявами.

Якраз перед початком дипломатичного турне китайського міністра в ЄС вперше озвучили плани запровадити санкції проти китайських компаній.

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Ймовірно, під час переговорів з європейськими колегами китайський міністр говоритиме про можливу посередницьку роль Пекіна між РФ та Україною.

Наприкінці квітня Сі Цзиньпін та Володимир Зеленський провели телефонну розмову — першу від початку повномасштабного російського вторгнення. Зеленський, зокрема, заявив, що не може бути миру за рахунок територіальних компромісів.

Володимир Зеленський поговорив телефоном з Сі Цзіньпінем, 26 квітня 2023 © via REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

До річниці російського вторгнення в Україну Китай оприлюднив свій «мирний план». Він складається з 12 пунктів, зокрема, йдеться про повагу до суверенітету всіх країн та міститься заклик до мирних переговорів. А втім, немає заклику до виведення російських військ з території України.

Радник президента України Михайло Подоляк тоді заявив, що «будь-який “мирний план” лише з припиненням вогню і, як наслідок, новою лінією розмежування та продовженням окупації української території — це не про мир, а про замороження війни, поразку України та наступні етапи геноциду з боку Росії».

«Китай не має великої довіри, оскільки вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну», — коментуючи мирний план Китаю, сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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