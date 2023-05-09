У Варшаві посол РФ не зміг покласти квіти до радянського меморіалу
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Варшава, Польща – На заваді дипломату стали сотні українських прапорців та дерев'яні хрести з іменами вбитих під час російської війни українців та поляків.
З самого ранку біля меморіалу радянським воїнам людно — активісти встановлюють тут художню інсталяцію. В її центрі — макети житлових будинків, які постраждали від російської агресії — Буча, Маріуполь, Бахмут, Ірпінь, Херсон.
Сотні українських прапорців майорять на фоні дерев'яних хрестів з іменами тих, хто поліг у великій війні.
Художню інсталяцію встановили на площі перед радянським меморіалом як нагадування про злочини російського терористичного режиму. Як і торік, посол РФ Сергій Андрєєв мав би пройти прямо тут, коли прибув би для покладання квітів. Активісти наголошували, у дипломата є два шляхи — «свідомо йти по гробах і крові українців чи як тхір лізти через кущі».
«У всьому світі вже ніхто не святкує 9 травня як день побєди над фашизмом. Ми всі святкуємо 8 травня. І тільки РФ приходить до меморіалу радянських солдатів у Варшаві, щоб показати, як вона боролась та бореться з фашизмом. Цього не має, Росія не бореться з фашизмом, вона його відродила і вбиває людей. РФ діє тими самими методами, що діяли фашисти. Сьогодні ми «псуємо» ідеальну картинку російської пропаганди, хочемо показати, як насправді виглядає «русскій мір», «рятування людей» — і тим самим показати правду, правдиву картину того, що РФ робить в Україні», — Вікторія Погребняк, активістка варшавського Євромайдану.
Довкола меморіалу радянським воїнам чатували десятки поліцейських. Вони зупиняли тих, хто з георгіївською стрічкою проходив повз українську інсталяцію та намагався провокувати.
Коли приїхав посол Росії Сергій Андрєєв, його відразу оточили поліцейські.
Традиційно у цей день дипломат мав на собі георгіївську стрічку та вінок із червоних гвоздик. Однак донести квіти до обеліску пам'яті радянських військ він так і не зміг. Щільно оточений журналістами та активістами, Андрєєв вирішив поїхати.
Вінок посла РФ поклали перед українською інсталяцією.
Стрічку із посольського вінка активісти повісили на російську ракету, яка символічно стирчала із асфальту.
Під пильним наглядом поліції 9 травня у Варшаві обійшлось без особливих ексцесів.