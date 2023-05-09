У Варшаві посол РФ не зміг покласти квіти до радянського меморіалу

Репортаж RFI

Варшава, Польща – На заваді дипломату стали сотні українських прапорців та дерев'яні хрести з іменами вбитих під час російської війни українців та поляків.

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З самого ранку біля меморіалу радянським воїнам людно — активісти встановлюють тут художню інсталяцію. В її центрі — макети житлових будинків, які постраждали від російської агресії — Буча, Маріуполь, Бахмут, Ірпінь, Херсон.

Макети будинків із назвами міст, які постраждали від РФ © RFI

Зруйнований будинок в Ірпені став частиною мистецької інсталяції у Варшаві © RFI

Сотні українських прапорців майорять на фоні дерев'яних хрестів з іменами тих, хто поліг у великій війні.

На дерев'яних хрестах написані імена загиблих © RFI

Сотні українських прапорців у пам'ять про загиблих українців © RFI

00:14 Інсталяція перед мавзолеєм радянських солдатів © RFI

Художню інсталяцію встановили на площі перед радянським меморіалом як нагадування про злочини російського терористичного режиму. Як і торік, посол РФ Сергій Андрєєв мав би пройти прямо тут, коли прибув би для покладання квітів. Активісти наголошували, у дипломата є два шляхи — «свідомо йти по гробах і крові українців чи як тхір лізти через кущі».

Символічна російська ракета, яка нищить українську землю © RFI

«У всьому світі вже ніхто не святкує 9 травня як день побєди над фашизмом. Ми всі святкуємо 8 травня. І тільки РФ приходить до меморіалу радянських солдатів у Варшаві, щоб показати, як вона боролась та бореться з фашизмом. Цього не має, Росія не бореться з фашизмом, вона його відродила і вбиває людей. РФ діє тими самими методами, що діяли фашисти. Сьогодні ми «псуємо» ідеальну картинку російської пропаганди, хочемо показати, як насправді виглядає «русскій мір», «рятування людей» — і тим самим показати правду, правдиву картину того, що РФ робить в Україні», — Вікторія Погребняк, активістка варшавського Євромайдану.

00:13 Ім'я загиблої у війні дитини © RFI

Довкола меморіалу радянським воїнам чатували десятки поліцейських. Вони зупиняли тих, хто з георгіївською стрічкою проходив повз українську інсталяцію та намагався провокувати.

Поліцейські перевіряли документи у чоловіка, який мав на собі георгіївську стрічку © RFI

Поліцейські в очікування приїзду посла РФ © RFI

Коли приїхав посол Росії Сергій Андрєєв, його відразу оточили поліцейські.

Андрєєв прибув до радянського меморіалу © RFI

Посол РФ Сергій Андрєєв © RFI

Традиційно у цей день дипломат мав на собі георгіївську стрічку та вінок із червоних гвоздик. Однак донести квіти до обеліску пам'яті радянських військ він так і не зміг. Щільно оточений журналістами та активістами, Андрєєв вирішив поїхати.

Посол Андрєєв вирішив не класти свій вінок до обеліску © RFI

Вінок посла РФ поклали перед українською інсталяцією.

Вінок посла біля хреста із іменем загиблої від рук росіян української дитини © RFI

Шматки посольського вінка © RFI

Стрічку із посольського вінка активісти повісили на російську ракету, яка символічно стирчала із асфальту.

00:26 Російська ракета, яка вбиває українців © RFI

Під пильним наглядом поліції 9 травня у Варшаві обійшлось без особливих ексцесів.

«Свинособака» зустрічає усіх прихильників «русського міра» © RFI

Проросійсько налаштовані поляки святкують 9 травня © RFI

Квіти радянським воїнам © RFI

Українські активісти нагадають проросійсько налаштованим полякам, хто вбиває не лише українців, але й громадян Польщі у великій війні © RFI