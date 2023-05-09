Репортаж RFI

У Варшаві посол РФ не зміг покласти квіти до радянського меморіалу

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Мистецька інсталяція про жертви РФ біля пам'ятника радянським солдатам
Мистецька інсталяція про жертви РФ біля пам'ятника радянським солдатам © RFI
Автор тексту: Наталія Ряба
5 хв

Варшава, Польща – На заваді дипломату стали сотні українських прапорців та дерев'яні хрести з іменами вбитих під час російської війни українців та поляків. 

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З самого ранку біля меморіалу радянським воїнам людно —  активісти встановлюють тут художню інсталяцію. В її центрі — макети житлових будинків, які постраждали від російської агресії — Буча, Маріуполь, Бахмут, Ірпінь, Херсон.

Макети будинків із назвами міст, які постраждали від РФ
Макети будинків із назвами міст, які постраждали від РФ © RFI
Зруйнований будинок в Ірпені став частиною мистецької інсталяції у Варшаві
Зруйнований будинок в Ірпені став частиною мистецької інсталяції у Варшаві © RFI

Сотні українських прапорців майорять на фоні дерев'яних хрестів з іменами тих, хто поліг у великій війні. 

На дерев'яних хрестах написані імена загиблих
На дерев'яних хрестах написані імена загиблих © RFI
Сотні українських прапорців у пам'ять про загиблих українців
Сотні українських прапорців у пам'ять про загиблих українців © RFI
Інсталяція перед мавзолеєм радянських солдатів
Інсталяція перед мавзолеєм радянських солдатів © RFI

Художню інсталяцію встановили на площі перед радянським меморіалом як нагадування про злочини російського терористичного режиму. Як і торік, посол РФ Сергій Андрєєв мав би пройти прямо тут, коли прибув би для покладання квітів. Активісти наголошували, у дипломата є два шляхи — «свідомо йти по гробах і крові українців чи як тхір лізти через кущі».

Символічна російська ракета, яка нищить українську землю
Символічна російська ракета, яка нищить українську землю © RFI
 

«У всьому світі вже ніхто не святкує 9 травня як день побєди над фашизмом. Ми всі святкуємо 8 травня. І тільки РФ приходить до меморіалу радянських солдатів у Варшаві, щоб показати, як вона боролась та бореться з фашизмом. Цього не має, Росія не бореться з фашизмом, вона його відродила і вбиває людей. РФ діє тими самими методами, що діяли фашисти. Сьогодні ми «псуємо» ідеальну картинку російської пропаганди, хочемо показати, як насправді виглядає «русскій мір», «рятування людей» — і тим самим показати правду, правдиву картину того, що РФ робить в Україні», — Вікторія Погребняк, активістка варшавського Євромайдану. 
Ім'я загиблої у війні дитини
Ім'я загиблої у війні дитини © RFI

Довкола меморіалу радянським воїнам чатували десятки поліцейських. Вони зупиняли тих, хто з георгіївською стрічкою проходив повз українську інсталяцію та намагався провокувати.  

Поліцейські перевіряли документи у чоловіка, який мав на собі георгіївську стрічку
Поліцейські перевіряли документи у чоловіка, який мав на собі георгіївську стрічку © RFI
Поліцейські в очікування приїзду посла РФ
Поліцейські в очікування приїзду посла РФ © RFI

 

Коли приїхав посол Росії Сергій Андрєєв, його відразу оточили поліцейські.  

Андрєєв прибув до радянського меморіалу
Андрєєв прибув до радянського меморіалу © RFI
Посол РФ Сергій Андрєєв
Посол РФ Сергій Андрєєв © RFI

Традиційно у цей день дипломат мав на собі георгіївську стрічку та вінок із червоних гвоздик. Однак донести квіти до обеліску пам'яті радянських військ він так і не зміг. Щільно оточений журналістами та активістами, Андрєєв вирішив поїхати. 

Посол Андрєєв вирішив не класти свій вінок до обеліску
Посол Андрєєв вирішив не класти свій вінок до обеліску © RFI

Вінок посла РФ поклали перед українською інсталяцією. 

Вінок посла біля хреста із іменем загиблої від рук росіян української дитини
Вінок посла біля хреста із іменем загиблої від рук росіян української дитини © RFI
Шматки посольського вінка
Шматки посольського вінка © RFI

Стрічку із посольського вінка активісти повісили на російську ракету, яка символічно стирчала із асфальту. 
Російська ракета, яка вбиває українців
Російська ракета, яка вбиває українців © RFI

Під пильним наглядом поліції 9 травня у Варшаві обійшлось без особливих ексцесів. 

«Свинособака» зустрічає усіх прихильників «русського міра»
«Свинособака» зустрічає усіх прихильників «русського міра» © RFI
Проросійсько налаштовані поляки святкують 9 травня
Проросійсько налаштовані поляки святкують 9 травня © RFI
Квіти радянським воїнам
Квіти радянським воїнам © RFI
Українські активісти нагадають проросійсько налаштованим полякам, хто вбиває не лише українців, але й громадян Польщі у великій війні
Українські активісти нагадають проросійсько налаштованим полякам, хто вбиває не лише українців, але й громадян Польщі у великій війні © RFI

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