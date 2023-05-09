Шольц під час виступу в Європарламенті: європейська Україна — найкраща відповідь Путіну

День Європи

Німецький канцлер наголосив, щоб Європі мати гарну геополітичну позицію у майбутньому, Європейський Союз має змінитися. «Ми потребуємо нового геополітичного ЄС, розширеного, реформованого, модернізованого», — сказав Олаф Шольц.

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Німецький канцлер зауважив, що в ЄС вже зробили вибір на користь «великої Європи», запропонувавши країнам Західних Балкан, Україні, Молдові та Грузії перспективу членства, і настав час реалізовувати ці пропозиції:

— Ми сказали, ви належите Європі, ми хочемо, щоб ви були частиною ЄС. Йдеться не про альтруїзм, а про довіру та економічну доцільність. А також про довготривале забезпечення миру в Європі після російської агресії. Геополітична Європа має дотриматись своєї обіцянки, даної сусідам.

Також Олаф Шольц підкреслив, що Євросоюз вже зараз має задати курс післявоєнної відбудови України:

— Процвітаюча, демократична, європейська Україна – це буде найкраще заперечення імперській, ревізіоністській і протиправній політиці Путіна.

Олаф Шольц під час засідання Європарламенту. Страсбург, 9 травня 2023 © REUTERS / JOHANNA GERON

Водночас Шольц закликав європейську спільноту не допустити розколу, не дати зовнішнім впливам розсварити країни ЄС:

— Європа майбутнього має будуватися з урахуванням уроків російської війни проти України, адже Європа мало коли була згуртованішою, ніж на тлі цієї агресії.