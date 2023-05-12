Бельгія передасть Україні 92 мільйони євро — це прибутки із заморожених активів Росії

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ

Уряд Бельгії ухвалив новий пакет допомоги України, що включатиме податки з фінансових активів РФ, заморожених на території країни.

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Сума фінансової допомоги складе 92 мільйони євро, або 101 мільйон доларів США. Половина з цих грошей спрямують на військову допомогу. Зокрема доставлення бронетехніки, зброї та боєприпасів. Про це повідомляє агентство Reuters. Рішення пізніше має бути опубліковане на сайті уряду Бельгії.

Ще 24 мільйони євро бельгійський уряд витратить на посилення гуманітарної допомоги в координації з ООН. Зокрема на освіту, охорону здоров'я та продовольчу безпеку у великих містах та в зонах бойових дій.

8 мільйонів євро перерахують фондам Європейського інвестиційного банку та Світового банку на відновлення України.

Решта коштів, як очікується, надійдуть на реформування й зміцнення бельгійської дипломатичної мережі в Україні та регіоні, забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури та підтримку фонду Міжнародного кримінального суду для жертв війни.

У четвер, 11 травня, генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд повідомив, що США дозволили конфіскувати $5,4 мільйона з банківського рахунку, який належить російському олігарху Костянтину Малофєєву. Проте, яку саме частину цієї суми передадуть Києву першим траншем, наразі не відомо.