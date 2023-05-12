ЗАКОРДОННИЙ ВІЗИТ

Володимир Зеленський може зустрітися з італійською прем’єркою та Папою Римським 13 травня — ЗМІ

Цими вихідними Президент України має відвідати Німеччину. Після візиту до Берліна він може також завітати до Рима.

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Президент України Володимир Зеленський, імовірно, зустрінеться з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні у Римі цієї неділі, 13 травня. Переговори про цю поїздку ще тривають. Про це з покликанням на джерела в італійському парламенті повідомляє агентство ANSA.

Зеленський побував у Гельсінкі, Фінляндія, та Гаазі, що в Нідерландах, а найближчими днями, як повідомляють німецькі ЗМІ, він здійснить візит до Берліна, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем і президентом Вальтером Штайнмаєром.

Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте (праворуч) та прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо (ліворуч) у Гаазі, Нідерланди, 4 травня 2023 р. © AP / Yves Herman

Рим також може бути включений до цієї програми, а втім, наразі ця інформація не є підтвердженою.

«Не виключено, що Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України в суботу», — повідомляють джерела ANSA у Ватикані.

Папа Римський прийняв українського Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кілька тижнів тому, а самого Зеленського — ще до війни, у лютому 2020 року.

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