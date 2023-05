Це найважливіше Євробачення в історії — інтерв’ю з Тімуром Мірошниченком

ЕКСКЛЮЗИВ

Тімура Мірошниченка в Ліверпулі називають легендою Євробачення. Він коментує конкурс для України впродовж останніх вісімнадцяти років. Крім 2017-го — тоді Мірошниченко був співведучим шоу в Києві. В ексклюзивному інтерв'ю для RFI Тімур поділився своїми очікуваннями від фіналу, враженнями від Ліверпуля та розповів про політичний контекст Євробачення-2023.

Реклама Читати продовження

Не пам’ятаю міста, яке було б занурене в Євробачення так, як Ліверпуль

— Ліверпуль має імідж хардового (суворого, — ред.) міста: це порт, докери, непоступливий футбольний клуб «Ліверпуль». І тут — Євробачення. Як воно вписалось в загальну атмосферу?

— Варто почати з того, що цей хардовий імідж за останні 30 років змінився докорінно. Ліверпуль привели до ладу, помили, почистили, де треба відремонтували. І сьогодні це дуже круте сучасне місто з абсолютно відкритими до будь-чого людьми. Думаю, тут якраз діє теорія розбитих вікон (теорія американських соціологів, спрощено сформульована так: якщо в будівлі розбите одне вікно і його не полагодити, то незабаром в цій будівлі не залишиться жодного цілого вікна, — ред.). Як тільки місто привели до ладу — тут все змінилося.

Як портове місто, Ліверпуль має надзвичайну атмосферу © Getty Images/iStockphoto - SAKhanPhotography

Самі місцеві розповідають, що раніше Ліверпуль був здебільшого депресивним регіоном. Тут жили суворі робітники, які були проти всього і завжди могли дати тягла.

Сьогодні ж Ліверпуль в чомусь молодіжний центр. І однозначно — найтусовіше місто Великої Британії. Не дивно, бо тут народилися легенди британської музики. І навіть без Євробачення жива музика тут лунає з кожного пабу, з кожного куточка.

А зараз, коли сюди приїхало Євробачення, місто перетворилося на марафон веселощів. Кожен магазин, кожен ресторанчик, пабчик — всі забрендовані української символікою. Якщо є прапор Британії, обов'язково поруч буде прапор України. Якщо це ресторан, то обов'язково в суботу там буде перегляд Євробачення. Є спеціальні коктейлі, які створили бармени конкретно під конкурс. Немає жодного місця, де б не говорили, що тут проходить Євробачення.

Не має жодного куточка, який би не говорив, що тут проходить Євробачення ©AP / Martin Meissner

На моїй пам’яті, ще не було такого, щоб місто настільки було занурене в Євробачення. Думаю, якщо б конкурс був, наприклад, у Лондоні — не було б такої атмосфери. Тому що Ліверпуль компактний, і ця компактність потроює враження.

І окрема історія — самі британці. Які вони кльові! Вони вміють кайфувати від того, що їх оточує, що називається, жити в моменті.

В мене була щаслива нагода відвідати футбольний матч Ліверпуль-Фулхем. Це була найгірша гра в сезоні — так кажуть місцеві вболівальники. Але при цьому вони ані на секунду не замовкали. Вони співали, стоячи аплодували гравцям, яких замінили. Навіть, якщо ті грали геть погано. Вболівальники кажуть: «Це традиція! Навіть, якщо хтось відіграв найгіршу гру в своєму житті, ми будемо стоячи йому аплодувати. Тому що він наш. Ми любимо їх і любимо нашу команду».

І так в усьому. На репетиції і шоу, куди продають квитки, глядачі приходять розмальованими. І в кожного намальований прапор України на обличчі. Тому що це Євробачення від імені України і британці це розуміють і цінують.

Європа об’єднана як ніколи

— Як представлена Україна, в чому це ще відчувається?

— Тема об’єднаності проходить червоною ниткою крізь весь конкурс. І тут, до речі, треба віддати належне британцям, які не бояться казати слово «війна». Їхні заяви починаються з того, що Євробачення відбувається в Ліверпулі тому що через війну Україна не може його проводити.

Виступ української співачки Alyosha під час першого півфіналу Євробачення. 9 травня 2023 ©AP / Martin Meissner

Всі інтервал-акти, які пов’язані з Україною, розкривають тему війни. В першому півфіналі був розкішний номер нашої Alyosha з Ребекою Фергюсон, який на прикладі самої Alyosha розповідав про життя українців впродовж повномасштабної війни, про те, як всім довелося роз’їхатися. Ці люди позиціонуються (у Великій Британії, — ред.) не як біженці, а як гості, яким потрібен прихисток. Тобто вони поїхали не шукати кращого життя, а змушені рятуватися через війну. І такий меседж — повсюди.

Окрема історія — шикарні візитівки. Головна їхня тема — об’єднаність. Для візитівок підібрали схожі локації в Україні, Великій Британії та в кожній країні-учасниці. І таким чином ми ніби мандруємо з країни-переможниці, де через російську війну не може відбуватися конкурс, в країну-господиню, де відбувається конкурс, і в країну, яка зараз вийде на сцену. І це той самий елемент unity — єднання.

Я б навіть сказав, що це не Євробачення у Великій Британії від імені України — це взагалі найголовніше Євробачення за всю історію об'єднаної Європи. І ця об’єднаність відчувається в кожному слові, виступі, сюжеті. Це головний лейтмотив: ми об’єднані як ніколи.

Без Росії та Білорусі Євробачення відбувається дружно — як має бути на «континенті здорової людини»

— Організатори Євробачення завжди підкреслюють неприпустимість політизації конкурсу. Чи були в тебе якісь додаткові інструкції з огляду на російську агресію проти України?

— Ні, жодних додаткових інструкцій не було.

Є Статут і регламент Євробачення, і всі, хто тут працюють, мають дотримуватися цих правил. Як і 67 років тому Статут включає в себе адекватне ставлення до будь-яких проявів самоідентифікації. Це належне ставлення до релігії, до орієнтації, до всього. І вони жодним чином не змінилися цього року.

Насправді ж політизують Євробачення не організатори, а, скоріше, фани й журналісти. Ну, іноді самі учасники, які можуть собі дозволити вийти за рамки цього регламенту. Саме ж Євробачення показує, як можна бути аполітичним, не уникаючи політичних тем, які є на континенті.

— Добре, а де, на твою думку, межа, між політизацією та здоровим глуздом? Цього року, можливо, я не уважно дивився, але поки не бачив публічних заяв учасників щодо російської війни проти України.

— Насправді, так чи інакше, багато артистів кажуть про це. Заява «всім любові» —це про те, щоб жити в мирі.

Багато артистів на Євробаченні говорять про російську війну проти України © AP / Martin Meissner

Представник Румунії після виступу сказав: make love, not war (кохайте, а не воюйте — один з девізів антивоєнного руху 60-х років ХХ століття, — ред.) — це теж на межі дозволеного.

Думаю, треба дочекатися фіналу, і ми щось таке почуємо.

Але з іншого боку всі і так все знають і все розуміють. Просто сказати зі сцени ще раз «Путін — х@уло»? Ну, щоби що?

— А чи були якісь провокативні моменти із політичним забарвленням цього року? На пресконференціях, наприклад. Або в неформальному спілкуванні?

— На пресконференціях майже кожному артисту ставлять питання, пов'язані з Україною. І не було жодного артиста, який би відповів якусь нісенітницю. Якраз на пресконференціях вони можуть собі дозволити значно більше, ніж на сцені.

Наприклад, ті ж хорвати після першого півфіналу казали, що їхня пісня — це антивоєнний маніфест. І всім зрозуміло, про якого психопата-ліліпута вони співають.

Let 3 — представники Хорватії на Євробаченні 2023

Після другого півфіналу Моніка Лінкіте з Литви довела до сліз всіх, хто пов'язаний з Україною, відповівши, що в принципі вона своїм виступом завдячює українцям, які так сміливо боронять не тільки свою країну, а й всю Європу.

Моніка Лінкіте - представниця Литви на Євробаченні 2023 © eurovision.tv

Євробачення — це ще важлива подія для того, щоб тицьнути цих виродків у болото. Тих, хто нам постійно розповідає, що Європа втомилася. Європа втомилася від них. І я не чув жодного слова, про те, щоб хтось шкодував, що немає Росії чи Білорусі. Навпаки, всі щасливі, що їх немає. Тому що, коли є Росія, завжди є брехня, скандали, провокації. А зараз все спокійно, дружно. Як має бути на «континенті здорової людини».

— А як щодо представників Чехії? В їхній пісні є сюжет про слов'янські народи, яким заважають мирно жити якісь зовнішні сили. І багато хто в Україні побачив в цьому кремлівський наратив про те, що слов’янам в мирі заважають жити якісь там англосакси.

— Думаю, ці питання були здебільшого саме з боку українців, тому що ми категоричні в своєму розумінні. Для нас неприйнятний натяк на те, що хтось там брат чи сестра.

Vesna — представники Чехії на Євробаченні 2023

Насправді, Чехія має суто проукраїнську позицію. Жодного натяку на якусь любов до Росії. Навіть з огляду на те, що одна з учасниць має російське громадянство. Вона давно проживає в Чехії і відчуває себе скоріше чешкою чи українкою, ніж росіянкою. Вони супер підтримують Україну.

В їхній пісні навпаки, можна розгледіти історію, що саме Путін заважає. А народи мають бути дружніми. Але якщо відкинути якісь емоції та сентименти, то йдеться не тільки про Путіна. Адже всі, хто підтримує Путіна — вони і є Путін.

І в кінці свого виступу вони вигукують: We stand with you (ми з вами, — ред.) — це прямий меседж: ми з Україною.

Неповторний смак Євробачення

— Цього року в мене склалося враження, що більш видовищною була позаконкурсна програма. Зокрема, в інтервал-актах. Чи я не правий?

— Я би так не казав.

Євробачення — це в першу чергу нагода побачити вибір кожної країни. І кожна країна має свої смаки, свою культуру. Хтось любить заглиблюватися в фолк, хтось надає перевагу диско 90-х чи 70-х. В цьому ж і смак Євробачення.

Цього року, наприклад, Ірландію представляють дуже прикольні хлопці Wild Youth. Вони дуже популярні в Ірландії і в Британії. Але вони не кваліфікувалися (до фіналу, — ред.). І пояснення яке? Те, що слухають в Ірландії зараз, цей фльор дев’яностих, який вони дуже люблять — не сприймається, наприклад, в країнах Східної Європи.

Wild Youth — представники Ірландії на Євробаченні 2023

Водночас те, що слухають в країнах Східної Європи… Ну, ось взяти конкурсантку від Польщі — класична поп-композиція, яку навіть в Україні, можливо, не будуть слухати, та вона популярна у Польщі.

Blanka — представниця Польщі на Євробаченні 2023

В цьому ж і прикол, що на Євробаченні кожна країна демонструє те, що вибрали саме її глядачі.

— Ну, чекай, може, я маю на увазі, що інтервал-акти стали дуже сильними.

— Інтервал-акти — інша історія. Це значно масштабніші виступи зі знаними артистами, які відомі багато років. Які, можливо, пройшли школу Євробачення. Це вже special guests.

Ось в фіналі, наприклад, буде номер, де впродовж 12 хвилин виступатимуть суперзірки Євробачення останніх років. При чому це не завжди переможці, але тепер вони дуже популярні в світі.

Буде надзвичайний фінал

— А які в тебе взагалі очікування від фіналу?

— Буде надзвичайне відкриття. Воно почнеться з виступу чинних чемпіонів — Kalush. При чому… о, а це, мабуть, не можна розповідати (сміється, — ред.). Скажу так: частина їхнього виступу була відзнята в Києві, де показана столиця військового часу: з блокпостами, протитанковими їжаками. Частина відео відзнята в бомбосховищі на Майдані Незалежності. Воно, до речі, стало чи не єдиним концертним майданчиком країни, де в тому числі, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення. І потім вже починається виступ на сцені.

Потім буде традиційний парад прапорів під мікс The Chemical Brothers, який змішується з виступами наших iconic (культових, — ред.) представників на Євробаченні: Сердючки, Go-А, Джамали та Тіни Кароль.

А потім будуть виступи. І, насправді, в тому ж і прикол Євробачення. Ти бачиш два півфінали, і спершу може здатися: що не дуже. А потім до фіналу з кожного півфіналу виходять по 10 найкращих. Плюс ще «велика п’ятірка» та переможець торішнього конкурсу. А треба сказати, що «п’ятірка» останні роки почала серйозно ставитися до Євробачення і відправляє справді серйозних артистів із класними треками. І тепер вони не замикають собою всю таблицю.

В фіналі ми побачимо 26 крутезних артистів, класних виступів.

Поки триватиме голосування, ми побачимо класні інтервал-акти. Буде, наприклад, Сем Райдер. Це срібний призер минулорічного Євробачення, завдяки якому Євробачення проходить саме у Великій Британії, а не в іншій країні.

Буде ще надзвичайний номер із «випускниками Євробачення», які будуть співати пісні, народжені в Ліверпулі.

Буде багато сюжетів зі мною (сміється, — ред.).

— Ти ведучий проєктів та івентів Євробачення не тільки для українського Суспільного, але й для всього конкурсу і, зокрема, ВВС. Чи є якийсь додатковий нерв від цього? Чим цей досвід відрізняється від українського?

— Справді, цього року я працюю на три великі компанії: EBU, BBC та Суспільне.

Тімур Мірошниченко та Сем Квек - ведучі церемонії відкриття Євробаченні 2023 © facebook.com/1plus1.Miroshnychenko

Я робив 37 студій по 15-20 хвилини з кожним артистом для EBU (European Broadcasting Union — Європейська мовна спілка, — ред.) і офіційних цифрових платформ Євробачення. Вів бірюзову доріжку — це, можна сказати, на замовлення ВВС. Плюс я ще працюю як спеціальний кореспондент Євробачення. Мою роботу можна побачити в сюжетах під час шоу. Ну, і само собою коментую для України.

І ще в кожному ефірі є включення з моєї коментаторської. Це як бонус, тому що минулого року я відкоментував Євробачення з бункера і цього року до мене трохи більша увага.

Насправді, відео, де я коментую з бункера стало вірусним в Європі. Його показували і досі показують в усіх провідних медіа, як приклад незламності українців, які навіть під ракетами продовжують робити все, що потрібно робити для нормального життя.

Тімур Мірошниченко та ведучі фіналу Євробачення 2023 - Грем Нортон та Ганна Веддінгем © facebook.com/1plus1.Miroshnychenko

Але, зрештою, все це робота. Як і завжди. З ВВС, до речі, працювати легше, ніж в Україні. В них зовсім інший підхід — якщо в нас більше схильні до батога, то тут — до пряника.

Так круто ще не було

— Кожне Євробачення чимось унікальне. Чим, на твою думку, запам'ятається Євробачення 2023?

— Я трошки бачив євробачень. І саме це мені запам'ятається найкращою організацією за десятиліття: не тільки ареною, пресцентром та іншими офіційними локаціями, але й загалом — усім містом. Я в захваті від того, як все організовано і як все працює. Так круто не було ніколи. Круто було, але аж так круто не було

Але найголовніше — то вайб, який несеться повсюди. І по місту, і по Британії в цілому. І це сконцентровано в шоу — цей вайб об’єднаності.

В другому півфіналі був неймовірний сюжет, де Люк Еванс — голлівудська зірка валлійського походження розповідає Оду історії Євробачення. І вона починається з того, що 67 років тому, коли ми були континентом, який відновлювався, нам потрібне було щось для єднання. І що тоді було кращим за пісню? Тільки — конкурс пісні. І як за ці 67 років це стало частиною сучасної європейської історії: ми спостерігали, як падає берлінська стіна, це подвоїло кількість учасників, і ми стали ще більш об'єднаними.

відео з другого півфіналу Євробачення-2023: Ode To The History Of Eurovision

І зараз, коли на континенті вирує (війна, — ред.), а ми зустрічаємо наших почесних гостей для прихистку, ми маємо пам'ятати, що завтра зійде сонце. Євробачення якраз дає ту надію. Я, коли вперше слухав, то дуже розчулився. Може недосипання (сміється, — ред.). Геть сентиментальний став.

І тому для мене особисто це Євробачення запам’ятається, як найважливіше Євробачення за всю його історію. І сподіваюся, що наступні Євробачення будуть вже просто розважальними шоу, як це й було раніше.