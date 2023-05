Євробачення єдності. Україно, You`ll Never Walk Alone!

За лаштунками

На Євробаченні 2023 перемогла Швеція — для Loreen це вже друга перемога на конкурсі. Цього року європейське пісенне змагання, яке відбулось в Ліверпулі, запам'ятається українською атмосферою, лейтмотивом єдності й зворушливими відео та інтервал-актами. А для українців — російськими ракетними обстрілами, які супроводжували фінал конкурсу.

Ракетний обстріл під час фіналу

Євробачення-2023 виграла представниця Швеції Loreen із піснею Tattoo. Це її друга перемога: 2012-го виконавиця стала першою на конкурсі у Баку. Швеція виграє Євробачення вже всьоме і за цим показником зрівнюється з Ірландією, яка утримувала рекорд перемог на конкурсі впродовж майже трьох десятиліть.

Loreen - представниця Швеції на Євробаченні 2023 AP - Martin Meissner

Loreen лідирувала за результатами голосування журі, які поставили їй 340 балів. Глядачі додали ще 243 бали.

Друге місце за фінським виконавцем Käärijä з екстравагантним номером на пісню Cha Cha Cha. При чому саме він став переможцем у телеголосуванні: глядачі віддали йому 376 балів, тоді як журі — лише 150

Käärijä - представник Фінляндії на Євробаченні 2023 © AP / Martin Meissner

Швеція та Фінляндія весь Євротиждень були в лідерах букмекерських прогнозів.

Бронзу на цьогорічному Євробаченні отримала ізраїльська співачка Noa Kirel з піснею Unicorn. Хоча за результатами голосування журі вона була другою.

Noa Kire - представниця Ізраїлю на Євробаченні 2023 © AP / Martin Meissner

Український дует TVORCHI посів шосте місце, отримавши від глядачів майже 200 балів.

Цього року, вперше в історії, голосувати за виконавців могли телеглядачі не лише в Європі, а й в США, Індії та інших країнах.

TVORCHI - представники України на Євробаченні 2023 © AP / Martin Meissner

Через п’ять хвилин після того, як розпочався суботній фінал у Ліверпулі майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Російські ракети полетіли, зокрема, на Тернопіль — місто, де сформувався український гурт TVORCHI. Причому, зазвичай західні області піддаються обстрілам рідше, ніж центральні та східні, а в Тернополі вибухи було чути лише кілька разів за понад рік повномасштабної агресії РФ.

Грандіозне шоу

Гранд-Фінал Євробачення відкрився виступом торішнього переможця Kalush Orchestra. Спершу глядачам продемонстрували частину відео, відзнятого в київському метро. В умовах російських обстрілів підземка стала надійним бомбосховищем. А ще — єдиним в столиці концертним майданчиком, де відбувався і національний відбір - додає коментатор конкурсу для України та ведучий заходів Євробачення Тімур Мірошниченко.

Виступ Kalush Orchestra на Євробаченні-2023

До виконанні української пісні «Стефанія» по відео доєдналися також відомі британські артисти і навіть принцеса Уельська Кейт, яка акомпонувала українським виконавцямна фортепіано. В кінці номеру Kalush Orchestra вийшли на сцену.

Коли в Україні оголосили повітряну тривогу, в Ліверпулі почався парад прапорів. Всі учасники фіналу зібрались на сцені під супровід культового британського гурту The Chemical Brothers, разом з британцями виступили і відомі представникі України на Євробачення: GoA, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка

Парад прапорів на Євробаченні-2023

А далі виступили 26 учасників фіналу — по 10 з кожного півфіналу, представники «великої п’ятірки» Євробачення, а також Україна — переможниця минулого року. Відкрили конкурсну програму виконавці з Австрії Teya & Salena. Замикала виступи представниця країни-господині конкурсу — Mae Muller. Вона посіла передостаннє місце, але зірвала чи не найбільші овації ліверпульської публіки.

Mae Muller - представниця Сполученого Королівства на Євробаченні-2023 © AP / Martin Meissner

Український вайб ліверпульського Євробачення

Організатор цьогорічного Євробачення — британський суспільний мовник «Бі-Бі-Сі». Саме він несе всі витрати, пов’язані із проведенням конкурсу, а отже ухвалює організацйні рішення. Водночас від самого початку «Бі-Бі-Сі» заявила про бажання зробити конкурс максимально українським, сказала раніше голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська. Тому британський мовник тісно співпрацював із Суспільним Мовленням України над інтеграцією українських елементів та культури в конкурс.

Церемонія відкриття Євробачення 2023. Ліверпуль, 7 травня 2023 © youtube/Eurovision Song Contest

Ці елементи були помітні під час шоу в обох півфіналах, а також в фіналі. Йдеться, зокрема, про інтеграцію українських артистів у відео та інтервал-акти. Лідер українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна була однією з ведучих конкурсу, а Тімур Мірошниченко вів церемонію відкриття та десятки інших проєктів цьогорічного конкурсу. Тема єдності вплетена також у візитівки учасників — презентаційні відеоролики. Кожне таке відео починається з якогось відомого місця в Україні, потім переносить глядачів у схожу локація в Сполученому Королівстві і врешті — до кожної з країн-учасниць.

Виступ української співачки Alyosha під час першого півфіналу Євробачення. 9 травня 2023 ©AP / Martin Meissner

You`ll Never Walk Alone

Євробачення з’явилося в 1950-х і головною метою конкурсу було об'єднати зруйновану війною Європу. Тому організатори конкурсу завжди намагалися уникати політики. А втім, рідко яке Євробачення відбувається без певної політизації.

За кілька днів до фіналу, наприклад, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимиру Зеленському відмовили у відеозверненні перед початком шоу. Хоча згодом в Офісі Президента заперечили,що звертались з таким проханням.

Але всі на цьогорічному Євробаченні розуміють, що відбувається, каже Тімур Мірошниченко, і британці не бояться казати слово «війна».

Учасники цьогорічного Євробачення висловлювалися на підтримку України, продовжує Тімур Мірошниченко. На пресконференціях майже кожному ставили питання, пов'язані з Україною. І не було жодного артиста, який би відповів якусь нісенітницю.

Паша Парфеній - представник Молдови на Євробаченні-2023 © AP / Martin Meissner

Деякі артисти заявляють свою позицію зі сцени. Наприклад, учасники чеського гурту Vesna після виступу вигукнули: We Stand With You — Ми з вами. А представник Молдови Паша Парфеній подякував українцям за мир в своїй країні: Thank you for peace in Moldova.

А хорватська група Let 3 взагалі назвала свій номер антивоєнним маніфестом. Їхня пісня починається зі слів Mama kupila traktora (Мама купила трактора, — ред.), це свого роду відсилання до Олександра Лукашенка, який колись подарував трактор президенту РФ Володимиру Путіну. Хорвати виступали в закривавлених шинелях, а на словах: Onaj mali psihopat, Mali podli psihopat (Цей малий психопат, Малий підлий психопат, — ред.) на сцені з’явивися учасник гурту з реквізитом, що імітує ракети.

Let 3 - представники Хорватії на Євробаченні-2023 © AP / Martin Meissner

Незадовго до закриття голосування, глядачі фіналу побачили зворушливу постановку, де зірки Євробачення різних років співали пісні, народжені в Ліверпулі. Почав представник Італії Mahmood з піснею Джона Леннона «Imagine». А останнім виступив переможець Євробачення-2019 нідерландець Дункан Лоренс. Він заспівав «You`ll Never Walk Alone» — гімн футбольного клубу Ліверпуля. На словах You`ll never walk alone (ти ніколи не будеш йти один, — ред.) на сцену вийшли всі учасники постановки, а на екранах показали співачку Руслану в оточенні українців, які підспівували з синоьо-жовтими прапорами на тлі Золотих Воріт у Києві.

Виступ Duncan Laurence з «You`ll Never Walk Alone»