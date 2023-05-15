Не Придністров'ям єдиним: як Кремль через Гагаузію намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні

ТЮРКОМОВНИЙ ОСЕРЕДОК ПРОРОСІЙСЬКОСТІ

Не Придністров'ям єдиним: як Кремль за допомогою Гагаузії намагається дестаблізувати ситуацію в регіоні

Тюркомовні, але здебільшого проросійські. Добивалися автономії для збереження мови та традицій, але використовують її інструменти задля просування російських ідей. Чому Гагаузька автономія стає серйозною перешкодою євроінтеграції Молдови — читайте в матеріалі RFI.

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14 травня в Гагаузькій автономії (Гагауз Єрі) відбувся другий тур виборів башкана — голови автономії. За крісло змагались кандидатка від партії «Шор» Євгенія Гуцул та незалежний кандидат Григорій Узун, якого підтримала Партія соціалістів. Обоє, як і всі їхні шість опонентів із першого туру, відверто проросійські.

Перемогла кандидатка від «Шор», її підтримали понад 52% виборців автономії.

Проросійська партія «Шор» регулярно влаштовує мітинги проти молдовської влади, орієнтованої на Захід. Журналісти RISE Moldova разом із Центром «Досьє» з’ясували, що через цю партію російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові. У лютому президентка Молдови Мая Санду звинуватила Москву у втручанні у внутрішні справи країни з метою повалити владу. Лідер партії «Шор» — безнесмен Ілан Шор. Його звинувачують у крадіжці мільярда доларів із трьох молдовських банків. Сам він переховується в Ізраїлі, у Молдові його засудили до 15 років позбавлення волі.

Агітаційний плакат Євгенії Гуцул разом з очільником партії Іланом Шором та передвиборчою обіцянкою © Євгенія Гуцул / Facebook

Після публікації попередніх результатів виборів нова очільниця автономії Євгенія Гуцул озвучила свої завдання. Зокрема, головною метою на посаді башкана вона бачить розвиток інфраструктури, а також відновлення дружніх відносин із Російською Федерацією.

На противагу позиції Кишинева, спрямовану на віддалення від Москви, Комрат (столиця Гагаузької автономії, — ред.) намагається максимально з нею зблизитися.

По різні сторони барикад

Понад 80% автономії становлять гагаузи — нечисленний тюркський народ, що сповідує православ’я. Ця етнічна меншина є і в Україні. Більшість її представників компактно проживають на півдні Одеської області, яка межує із Гагаузькою автономією Молдови. Проте українських та молдовських гагаузів розділяє не тільки державний кордон.

Розбрат почався ще 2014 року, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну посилився в рази.

«Офіційна влада в Гагаузії жодним чином не підтримала українських гагаузів, знаючи, що вони воюють у цій війні проти Росії, захищаючи власну країну», — розповідає етнічний гагауз, український журналіст, представник ВГО «Союз гагаузів України» Іван Капсамун.

Він зазначає, що розпочата РФ війна мало вплинула на ставлення гагаузів Молдови до країни-агресора: вони й досі вважають себе зобов’язаними. Мовляв, Москва дозволила їм переселитися з Балкан на територію Буджака наприкінці XIX століття.

Утім, Росія не рятувала тоді православний тюркомовний народ від османського панування, а піклувалась про свої геополітичні інтереси. Так, на вільних землях Бессарабії оселилися, зокрема, гагаузи. Навіть дві сотні років потому Москва намагається утримати їх у сфері свого впливу та використати автономію, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні. А російські політики та пропагандисти не втомлюються повторювати, що Гагаузія нібито російськомовний регіон, як і Придністров'я, про що Кишинів увесь час забуває.

Уламок Радянського Союзу

«Певне, надія на Москву саме показує, що гагаузи часом готові більше захищати російські інтереси, ніж власні, — підкреслює Іван Капсамун. — Певною мірою, відбулося навіть стирання гагаузької ідентичності. Коли ми маємо приклади, що гагаузи, на жаль, можуть виходити на певні акції протесту чи мітинги з метою захисту російської мови. Їй взагалі-то нічого не загрожує ні в Гагаузії, ні в самій Молдові. А якраз є загроза зникнення гагаузької мови».

У Гагауз Єрі, згідно з місцевим законом, офіційними є три мови: румунська, гагаузька та російська. Проте практично повсюди в автономії переважає саме російська.

Гагаузька мова так і не стала робочою для органів влади, розповідає гагаузький журналіст із Молдови Михайло Сіркелі:

— Гагаузька мова — це такий став атрибут, який іноді виставляють напоказ, а потім прибирають далеко в комору.

Журналіст зазначає, що російська мова домінує в Гагаузії в офіційних документах, табличках з назвами держустанов, вулиць, на вивісках, — усюди:

Пам'ятник Володимирові Леніну в середмісті Комрата — столиці Гагаузії. 13 березня 2022 року © AP / Sergei Grits

— У нас, як і раніше, у Гагаузії діють ще назви з радянських часів… У нас всюди вулиця Леніна, вулиця Котовського, вулиця ще не знаю кого. Загалом усіх радянських героїв і якихось там радянських подій… На жаль, процес русифікації, який запустила ще в 40-ві роки радянська влада, зайшов надто глибоко. І він триває за інерцією та після розвалу Радянського Союзу.

Російська домінує і в освіті. І хоча гагаузьку вивчають у місцевих школах та коледжах, навчання в регіоні ведуть російською. Тож молодь погано володіє державною румунською мовою та поверхово вчить рідну гагаузьку. Більшість випускників отримують вищу освіту в російських вишах, у яких для абітурієнтів з Молдови передбачені освітні стипендії.

Російською мовою працюють і регіональні ЗМІ, розповідає Михайло Сіркелі:

— Мешканці Гагаузії звикли споживати контент російською мовою. І для того щоб вони привчилися споживати гагаузькою мовою, потрібно зробити велику роботу.

Сіркелі відзначає великий вплив РФ на автономію через засоби масової інформації, особливо через телебачення:

— Через ці російські канали Росія впроваджує свою пропаганду, промиває людям мізки. Це дуже погано. Це відчувається за настроями.

Як зазначає Сіркелі, населення автономії здебільшого працює в сільському господарстві, торгує переважно з Росією. Туди ж їздить на заробітки. Проте так було до повномасштабного вторгнення РФ. А зараз транзит Україною неможливий, що змушує багатьох шукати інших можливостей.

На перехресті інтересів

З одного боку, перебування в складі Молдови, що тяжіє до Європейського Союзу, з іншого, — ностальгія за радянським минулим. Проте в невеличкій Гагаузії є третя сила. Йдеться про Туреччину, яка усіляко підтримує цей тюркський народ.

Анкара відіграла важливу роль у формуванні автономії. 1990-го року Гагаузія проголосила незалежність від Молдови та чотири роки була в статусі невизнаної республіки. Урешті Кишинів і Комрат домовились про надання регіону автономії за посередництва тодішнього турецького президента Сулеймана Деміреля. Він підтримував право гагаузького народу на самовизначення, але підкреслював, що ці процеси мають відбуватись мирним шляхом.

Демірель переконав і Кишинів, і Комрат, що надання регіону автономії у складі Молдови стане ліпшим рішенням для обох сторін.

Турецькі інвестиції VS російська пропаганда

За сприяння Анкари в автономії успішно реалізують інфраструктурні проєкти. Зокрема, будівництво спортивного комплексу та Індустріального коледжу в столиці Комраті та роботи з водозабезпечення міста Вулканешти.

«Туреччину розглядають як грошовий мішок. Тобто старшого брата, який допомагає чимось. Але на уми та настрої людей Туреччина не впливає тут», — розповідає журналіст Михайло Сіркелі.

Гагаузькі діти танцюють перед зустріччю Реджепа Ердогана з башканом Гагаузії у культурному центрі Туреччині у Комраті, 18.10.2018 © AP

Від Росії, яку так люблять у регіоні, годі й чекати допомоги.

«Росія не про економічну допомогу. Росія — про домінування… Про те, щоб сіли навколішки, перед нею вклонилися і таке інше. І причому всі мають любити Росію безплатно. Приблизно так це собі Росія уявляє. І ось цю політику вона веде та впроваджує», — наголошує журналіст.

Гагаузія стала для Москви інструментом впливу на Кишинів. Кремль відверто маніпулює мовним питанням та страхами гагаузів, що Молдова може об’єднатися з Румунією в одну державу (у 90-х рр. активізувався рух за об'єднання двох румуномовних країн в одну державу, — ред.).

«Кишинів розглядає Гагаузьку автономію як інструмент для збереження і розвитку гагаузької мови та культури, відновлення історичної пам’яті гагаузів. Проте вже на початку 90-х автономія розглядалась як збереження статусу-кво російськомовного регіону та стримання Молдови від європейської інтеграції», — підкреслює Михайло Сіркелі.

Вибори башкана-2023: скандали, підкупи, розслідування

Росія, як розповідає журналіст, за ці роки корумпувала всю політичну еліту Гагаузії. Жодні вибори в автономії без російського «духу» не минають: від закликів дружити з Росією задля дешевого газу — до російських облич в агітації. Приміром, попередня очільниця автономії Ірина Влах фотографувалася для передвиборчих банерів із головою Ради Федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко.

Передвиборчий плакат Ірини Влах, на якому вона тисне руку Валентині Матвієнко © NewsMaker / Максим Андрєєв

У партії «Шор» цього року вирішили піти ще далі — та задіяли в передвиборчій агітації російських «зірок». Філіп Киркоров, Микола Басков та Стас Михайлов у футболках з написами «Шор — перемога для Гагаузії», «Голос за Гуцул — упевненість у майбутньому» виконували гімн Гагаузії російською мовою. А відео публікував бізнесмен-утікач Ілан Шор, який перебуває в розшуку.

Шор оплатив московським артистам виконання гімну Гагаузії російською мовою © скріншот з відео

А втім, не всі оцінили такий креатив.

Коментарі під відео з виконанням гімну Гагаузії російською мовою © скріншот з відео

Напередодні виборів Національний центр боротьби з корупцією Молдови провів 11 обшуків у будинках та автомобілях восьми людей із команди передвиборчого штабу Гуцул. За даними слідства, кандидатка у башкани та її ініціативна група отримували фінансування від злочинного угруповання. Кошти використали для незаконної агітації та підкупу виборців. За даними Антикорупційної прокуратури, кожному активістові платили по 15 тисяч молдовських леїв за кожних 30 голосів за кандидатку від партії «Шор».

Журналіст Михайло Сіркелі зазначає, що це все підстави визнати вибори недійсними:

— Куплені не лише голоси виборців. Куплені кандидати, виборчий орган. Хоча у випадку з ЦВК Гагаузії, думаю, він просто заляканий... Це не вибори, це профанація. Це спроба реалізувати так звані вибори «під ключ», що на Росії відбувається останні 20 років, коли основна боротьба розгортається за право бути номінованим Кремлем. А далі відбувається формальна процедура під назвою «вибори».

Офіційної позиції Кишинева щодо цих виборів ще немає. Президентка Молдови Мая Санду ще 26 квітня повідомила, що багато кандидатів у башкани Гагаузії «радше агенти Росії, аніж політики, які хочуть працювати для мешканців автономії».

Зберегти ідентичність

Головний виклик для гагаузів сьогодні — це те, що дедалі менше дітей знають рідну мову. Ця проблема спільна з обох боків кордону. А втім, як каже представник НГО «Союз гагаузів» України Іван Капсамун, українські гагаузи більше інтегровані в життя української держави:

— Ми всі, власне, є українцями. Просто різного етнічного походження. І от така думка політичної нації. І вона поступово вже має місце і серед українських гагаузів.

На його думку, для цього створені потрібні умови. А далі збереження ідентичності — лише за самими гагаузами України і Молдови:

«Ураховуючи, що і Молдова, і Україна мають євроінтеграційні прагнення, рано чи пізно відбудеться те, що Україна і Молдова стануть частиною Європейського Союзу офіційно... І тоді, власне, якщо говорити про певну таку єдність між молдовськими і українськими гагаузами, із метою саме збереження власної ідентичності, ми будемо в іншому просторі. Ми будемо більше контактувати між собою і, власне, працювати над тим, щоби зберігалася ця гагаузька ідентичність. Зокрема, інтегруючись і в український простір, і в молдовський, оскільки ми є частинами цих держав».