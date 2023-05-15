Таємниця зникнення Лукашенка: що було із самопроголошеним очільником Білорусі?

де лукашенко?

Шість днів мовчання. Після 9 травня не було жодної офіційної інформації про стан самопроголошеного президента Білорусі Олександр Лукашенка. Його не показували по телевізору, не було жодних нових фотографій та постів у соцмережах. Хтось приписував 68-річному поплічнику Путіна найрізноманітніші діагнози, хтось розмірковував над майбутнім Білорусі у разі-таки смерті політика. На шостий день Лукашенка показали перед камерами. Усі деталі таємничого зникнення — у статті RFI.

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Останній день на людях

Востаннє перед великим зникненням Олександра Лукашенка бачили 9 травня. Спочатку це був парад у Москві. Лукашенко прибув до Росії, аби взяти участь у святкуванні так званого дня перемоги. Був не один, а серед сімох інших гостей Володимира Путіна — президентів Казахстану, Таджикистану, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану та прем'єр-міністра Вірменії.

Лукашенко у Москві. 9 травня 2023 року © via REUTERS / SPUTNIK

Однак, на відміну від інших політиків, Лукашенко виглядав зле. Що було видно неозброєним оком.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дивиться парад у Москві, 9 травня 2023 року. © AP / Gavriil Grigorov

Докинув хмизу в жар і той факт, що на руці невизнаного демократичним світом очільника Білорусі був бинт, який накладають після крапельниці.

На руці Лукашенка бинт © RFI

Замість спільної ходи з Путіним та його гостями на покладання квітів в Олександрівському саду, їхав на електрокарі. А потім, після церемонії, не залишився на спільний обід, а полетів відразу до Мінська. Де також взяв участь в урочистостях до 9 травня. Мовчки. Вітальне слово, за дорученням Лукашенка, промовив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Лукашенко був присутнім у Мінську на урочистостях до 9 травня, але не виступив з промовою © Пул первого

13 травня, як повідомив «Беларускі Гаюн», кортеж Лукашенка бачили в «Республіканському клінічному медцентрі» Управління справами президента Білорусі. Однак самого політика — ні. Не з'явився самопроголошений очільник країни і на великому державному святі 14 травня — День прапора, герба та гімну пройшов без Лукашенка. Але з привітанням від нього — його зачитав прем'єр-міністр Роман Головченко.

Очільник уряду Головченко замінив Лукашенка на Дні прапору, герба та гімну 14 травня 2023 року © Белта

Діагнози Лукашенка

Першим про стан Лукашенка заговорив депутат російської Держдуми Костянтин Затулін. Він заявив, що самопроголошений очільник Білорусі справді хворий. Але запевнив, нічого екстраординарного:

— Там нічого такого надприродного, це не ковід. Просто людина захворіла. Попри те, що людина захворіла, вона вважала своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім ввечері того ж дня повернутись до Мінська, де мав заходи. Напевно, потребує певного відпочинку — ось і все.

Олександр Лукашенко під час публічного виступу. Ілюстративне фото © AP / Mikhail Klimentyev

Згодом з'являється нова інформація про стан Лукашенка. Цього разу — від білоруської опозиції. Представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко повідомив, що самопроголошений очільник країни має сильну вірусну інфекцію, а саме, інфекційно-алергічний міокардит (це запальне ураження серцевого м'яза як відповідь на інфекцію, для якого характерні задишка, погане самопочуття, тахікардія, болі в серці, помірні болі в суглобах, — ред.).

Тим часом у понеділок, 15 травня, речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що Мінськ не повідомляв жодних подробиць про стан Лукашенка:

— Треба орієнтуватись на офіційні повідомлення. Жодних таких офіційних повідомлень з боку Мінська не було. І тут ми вважаємо, що дуже важливо орієнтуватись на офіційну інформацію.

Білоруський політолог Артем Шрайбман розповідає, що у Білорусі всіх зацікавив стан здоров'я Лукашенка, однак паніки нема:

— Нема приводів думати, що Лукашенко обов'язково має померти від цієї хвороби. Людина старіє, проблеми зі здоров'ям поглиблюються. Таке буває у багатьох престарілих вождів. У Білорусі ця тема обговорюється, до мене звертаються у пошуках якихось інсайдів. Величезної паніки нема, але це, звісно, тема №1 у середовищі політично заангажованих людей.

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник Голови СБУ (2014-2015 рр.), певен — із Лукашенком буде все гаразд, бо ним займаються найкращі лікарі:

— Я не робив би з цієї історії якусь критичну річ. Людина захворіла, хвороба дуже серйозна. Але сказати, що вона смертельна при тому рівні допомоги, яку він має, не можу.

Павло Свердлов, шеф-редактор незалежного білоруського ЗМІ «Euroradio», не виключає, що Лукашенко, у тому числі, використав свою хворобу, коли прибув до Москви на парад:

— Якби Лукашенко залишився удома, це виглядало б дуже дивно. Всі приїхали, а він — ні. Тому, скоріш за все, присутність оцінили вище, ніж його самопочуття. А далі — хоч трава не рости. Я допускав би версію з певною симуляцією. Лукашенко прилетів і всім демонструє, чого йому це вартувало — ось і бинт на руці, і вираз обличчя такий, ніби не варто було летіти. Ось і на фуршет не залишився, відразу на літак — тобто «цінуйте мій вчинок, що я ось у такому стані все одно погоджуюсь вам підігравати і бути частиною цього ядерного путінського щита». Бо ще одна версія, що тих всіх лідерів покликали через страх, що якщо Путін один буде йти Червоною площею, то щось може прилетіти, а у натовп лідерів — шкода якось.

Парад у Москві © AP / Alexander Zemlianichenko

Росія і Білорусь без Лукашенка: можливі сценарії

«Від здоров'я Лукашенка залежить багато чого і для Росії, і для Білорусі. У Кремля є надія на Білорусь у війні, на інформаційну, пропагандистську, територіальну підтримку. Новини про Лукашенка лякають російське керівництво. Це буде змінювати взагалі всі процеси, які відбуваються, принаймні, на північному фланзі війни», — про це білоруському виданню «Зеркало» заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Що чекає на Білорусь у випадку гіпотетичної смерті Лукашенка? І чи зможе втриматись режим у Білорусі? Білоруський політолог Артем Шрайбман певен: за такого сценарію у країні відбудуться кардинальні зміни, але не варто очікувати на миттєву демократію:

— Якщо Лукашенко помирає, то це будуть, звісно, тектонічні зсуви у Білорусі — зміна 30-річного режиму. Навряд чи це відразу буде демократія, враховуючи роль Росії. Скоріш за все, вона буде впливати на ситуацію, миттєво намагаючись проводити якісь «червоні лінії» нової влади чи намагаючись її продавлювати на щось більше. Але про це дуже важко розмірковувати. І десь за межею, непередбачувано те, як будуть себе поводити люди всередині правлячої еліти. Але точно демократичні реформи не будуть їхнім пріоритетом №1.

Ще одне питання, чи наважаться білоруси вийти на протести, як у 2020 році?

Демонстранти несуть величезний прапор Білорусі. Мінськ, 23 серпня 2020 © AP / Dmitri Lovetsky

— У Білорусі ситуація дуже жахлива. Проблема в тому, що треба якийсь поштовх. І не зі сторони опозиції. Я не виключаю, що якщо не буде Лукашенка, і Білорусь спробують втягнути у війну шляхом, наприклад, ударів їхньої армії через кордон, то це ні до чого не призведе, крім загибелі солдатів. Але це може призвести до якихось тектонічних зсувів в їхніх силових структурах, зокрема, у Міністерстві оборони. А тоді вже може підтримати й населення. В інакшому випадку, якщо нема якихось надзвичайних подій, я важко уявляю, що хтось вийде не вулиці із протестами, — вважає Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник Голови СБУ (2014-2015 рр.).

За будь-яких сценаріїв — живий, але дуже хворий Лукашенко, чи він помирає — самопроголошений президент приготував сценарій на один із цих двох випадків.

— Лукашенко ухвалив певні рішення щодо того, хто його буде заміщати, були внесені зміни до Конституції. Виконувати обов'язки на тій посаді, яку він зараз обіймає, буде повністю віддана йому особа. Тому, думаю, він готувався до таких моментів, хоч думав, що він їх омине, але не оминув. Інша справа, як відреагує Росія. Вона буде намагатись посилити свій вплив на цю державу. І будь-яка особа, яка прийде на заміну Лукашенку, вона буде мати менші можливості для маневрів, — каже Ягун.

Наталія Кочанова по ліву руку від Лукашенка © Белта

За білоруським законодавством, якщо щось станеться із Лукашенком, то його місце обійме голова білоруського парламенту Наталія Кочанова. Саме вона має оголосити дострокові вибори президента країни.

Білоруські експерти піднімають ще одне важливе питання — а що робитиме опозиція, якщо щось станеться із Лукашенком. Павло Свердлов, шеф-редактор незалежного білоруського ЗМІ «Euroradio» розповідає, що попри наявність різноманітних озвучених сценаріїв, конкретного плану дії нема:

— Незважаючи на те, що може бути із Лукашенком, у білоруської опозиції, попри опрацьовані шість можливих сценаріїв, мені здається, нема розуміння, що робити та як реагувати. Є плани також в інших сил. А також план «Перамога» — це люди, які записувались на випадок, якщо треба буде діяти різко, коли щось станеться. Але якщо щось станеться з Лукашенком, то є відчуття, що кордони будуть закриті. Ніхто з лідерів опозиції не зможе з-зовні потрапити до Білорусі. Ті, хто всередині країни, всі сидять. Хто буде піднімати народ, якщо ми побачимо явну негарну підкилимну боротьбу й узурпацію влади з кола Лукашенка? Або Росія почне активно діяти. Ось, хто у цьому випадку буде боротись? Хто буде піднімати людей? Хто будуть ті, хто демонструватиме волю народу? Ось це велике питання. Бо все-таки 2,5 роки репресій, повне випалювання з протестної аудиторії противників Лукашенка вони, звісно, дають про себе знати.

Мовчання пропагандистських медіа

6 днів без появи у публічному просторі, у тому числі, на телебаченні — це нонсенс для Лукашенка. Його діяльність у найменших подробицях показують на білоруських державних (і єдиних у країні) телеканалах. А тут майже тиждень — тиша. Мовчать і провладні телеграм-канали. Наближений до пресслужби невизнаного очільника Білорусі — «Пул первого» — лише виклав відео із зайцем біля Палацу Незалежності у Мінську — на фоні розмов про хворобу Лукашенка.

Тим часом усі підсумкові випуски новин на державних телеканалах за 14 травня оминули тему здоров'я самопроголошеного президента Білорусі. А у сюжетах використовували архівні кадри Лукашенка та торішні виступи. «Це звичайна практика пропаганди — ігнорувати те, що незручно», — розповідає Павло Свердлов. Водночас, як це не парадоксально, Лукашенко, попри своє мовчання, залишався у всіх на очах, додає шеф-редактор «Euroradio»:

— Лукашенко у державних ЗМІ не сходить з перших шпальт. Він як був там, так і залишається. Просто він сам по собі нічого не говорить. Але на заходах, де він не з'являється по факту, все одно його фото під заголовками. У заголовках Youtube-каналів — промова Лукашенка на 9 травня (хоч він не виступав у Мінську, а від його імені виступав міністр оборони, — ред.), промова Лукашенка на День прапора, герба та гімну (тоді виступав замість Лукашенка прем'єр-міністр країни, — ред.). Тобто вони роблять вигляд, що нічого не сталось, з ним все добре, а те, що не з'являється в кадрі — це значить, що просто якийсь дивний монтаж стався.

Вперше після зникнення

І поки всі гадали, що сталось із Лукашенком, надвечір у понеділок 15 травня він з'явився. Опублікували фото в телеграм-каналі «Пул первого». Лукашенко, згідно з повідомленням, перебував у центральному командному пункті військової авіації та сил ППО і заслуховував доповідь щодо організації та виконання завдань протиповітряної оборони.

Перша поява Лукашенка за 6 днів мовчання © Пул первого

З опублікованого фото видно, що у Лукашенка рука, як і в Москві, перебинтована. Тільки цього разу — не права, а ліва.

Згодом з'являється і відео із самопроголошеним президентом Білорусі, де він спілкується із військовими. В оприлюдненому фрагменті йдеться про чотири повітряних судна РФ, які впали у країні-агресорці. І, як і на фото, добре видно забинтовану руку.