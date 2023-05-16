В Ісландії розпочинається дводенний саміт Ради Європи

Рада Європи

У вівторок, 16 травня, у Рейк’явіку, столиці Ісландії, стартує саміт глав держав і урядів 46 країн-членів Ради Європи. Основну увагу під час саміту планують приділити російсько-українській війні, а також «досягненню справедливості для жертв російської агресії».

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Саміт у Рейк’явіку проходитиме впродовж 16-17 травня — це 4-й такий захід в історії Ради Європи. На сайті уряду Ісландії повідомляється, що головним питанням порядку денного саміту стане створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

«Саміт стане історичною можливістю для європейських лідерів підтвердити свою спільну відданість основним цінностям Ради Європи та переорієнтувати її місію у світлі нових загроз правам людини та демократії, а також продовжити підтримку України за допомогою конкретних заходів, спрямованих на досягнення справедливості для жертв російської агресії», – йдеться на сайті Ради Європи.

Саміт також покликаний активізувати ініціативи, спрямовані на вирішення нових викликів, що постали перед демократією та дотриманням прав людини, зокрема, у сфері навколишнього середовища та штучного інтелекту.

Очікується, що під час відкриття за допомогою відеозв’язку виступить із промовою президент України Володимир Зеленський.