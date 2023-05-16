Макрон пообіцяв передати Україні далекобійні ракети

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Президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні ракет, дальність яких «дозволяє чинити опір».

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Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу TF1. Лідер Франції також зазначив, що його країна вже поставила Україні чимало озброєння, зокрема гармати «Цезар», боєприпаси, бронетехніку.

Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка б дозволила нам досягти російської землі або атакувати Росію. І ми також не послаблюємо здатність Франції захищати себе, — наголосив президент Франції.

Еммануель Макрон зазначив, що офіційний Париж «збирається відправити інші боєприпаси та ракети, які мають дальність дії, що дозволяє Україні чинити опір».

Лідер Франції також повідомив, що його країна навчатиме українських пілотів: «навчання можна починати зараз». Водночас про постачання винищувачів поки що не йдеться.