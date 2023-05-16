Перший офіційний контакт: Тихановська зустрілась із Зеленським

Довгоочікувана зустріч

Світлана Тихановська та Володимир Зеленський потисли одне одному руку. Сталось це 14 травня під час вручення Міжнародної премії Карла Великого в Аахені (Німеччина). Цьогоріч її лауреатом став український президент. Торік премію отримала лідерка білоруської опозиції разом із іншими білоруськими політичними діячками — Веронікою Цепкало та Марією Колесниковою.

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Тихановська та Зеленський під час церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого. Німеччина, 14 травня 2023 року © Facebook/viachorka

Перше рукостискання

Перша публічна зустріч Тихановської та Зеленського відбулась у кулуарах ратуші Аахена. Саме в Коронаційній залі цієї будівлі вручають престижну нагороду. Відео оприлюднила лідерка білоруської опозиції. Поруч стоять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, президентка Європарламенту Роберта Метсола.

I was honored to meet President @ZelenskyyUa today in #Aachen & to congratulate him on this year's @KarlspreisAC. We stand united with Ukraine 🇺🇦 for freedom & for democracy. #karlspreis2023 pic.twitter.com/h2XX9SOAQQ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 14, 2023

«У нас не планувалась зустріч і не було повноцінної розмови. Я впевнена, ще прийде час. В Аахені ми кілька разів перетинались, я його (Зеленського — ред.) привітала. Обмінялись коментарями. Я помітила, що в нього дуже теплі очі, але сповнені болю. Так, він усміхається, але я можу уявити, як йому важко. Попри страшну війну він знаходить у собі сили усміхатись — і робить це щиро», — розповіла Світлана Тихановська білоруському онлайн-медіа «Зеркало».

Зеленський та Тихановська зустрілись у Німеччині © Facebook Франак Вячорка

Білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка зауважив RFI-Україна, що цей контакт, хай і нетривалий, відіграв велику роль:

— Це перший раз, коли вони публічно зустрілися. Це не зустріч, не перемови, а саме перший контакт. І добре, що цей контакт був таким теплим. Я бачу, що є відкритість із українського боку. Ми бачили зміну риторики Володимира Зеленського. Напередодні він в італійських ЗМІ дав інтерв'ю, де відзначив, що білоруси борються і не можна порівнювати білорусів та росіян, що було важливим почути білорусам (під час інтерв'ю Зеленський повідомив, що понад 70% білорусів виступають проти Росії та підтримують Україну, — ред.). Білорусам ця зустріч (в Аахені — ред.) дала натхнення. Багатьох білорусів Україна, українці та їхня боротьба дуже надихає продовжувати свою боротьбу. Хоча її контекст відрізняється. І я думаю, що чим більше буде таких контактів, чим більше таких меседжів із Києва, тим простіше нам буде боротися проти Путіна та Лукашенка в Білорусі. А це значить, теж допомагати Україні, щоб вона перемогла.

Володимир Зеленський, Світлана Тихановська, Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький, Олаф Шольц, Роберта Мецола у Німеччині © Facebook Франак Вячорка

Кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко наголошує, що лідерці білоруської опозиції потрібна була ця зустріч:

— Тихановська розуміє той факт, що зараз Зеленський — це не просто Президент України. Це один із найпопулярніших лідерів світу, який захищає демократію у країні, що воює. І Тихановська це добре розуміє. І вона дуже задоволена навіть зустріччю «на ногах», є таке поняття у дипломатії. Тихановська рада, що це сталось. І їм вдалось обмінятись кількома фразами особисто.

Світлана Тихановська торік отримала премію імені Карла Великого. Цього року її лауреатом став Володимир Зеленський © Facebook Франак Вячорка

Коли чекати на повноцінну зустріч

Володимир Зеленський та Світлана Тихановська жодного разу не зустрічались офіційно. Неформальне спіткання відбулось у липні 2021 року в Литві, куди президент України прибув із робочим візитом. І саме тоді, як твердила Тихановська, вони неофіційно зустрілися. Радник лідера білоруської опозиції Франак Вячорка певен, що на часі вже й серйозніші контакти:

— Я вважаю, що час вже прийшов. Але ми розуміємо й українську сторону. Вона не хоче ескалувати відносини із Лукашенком, не хоче його провокувати, відкривати новий фронт. Зараз точаться суворі бої на Сході. І я розумію, що така зустріч, на думку Банкової, може спровокувати Лукашенка. Це їхня логіка. І ми це дуже добре розуміємо. Ми не тиснемо, не наполягаємо на цій зустрічі з українським керівництвом. Ми підтримуємо контакти на робочому рівні. Коли в Києві будуть готові, ми будемо теж готові. Вони знають, що ми зацікавлені в такій співпраці: і на інформаційному фронті, і щодо військової допомоги, і щодо білоруських добровольців. Є багато, про що говорити і де співпрацювати з Україною. І як тільки українська сторона буде готова, ми готові завжди.

Восени 2022 року Тихановська зверталась до Володимира Зеленського, а також українського уряду з тим, щоб встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі. Його створили торік у серпні. Однак, як повідомив голова комітету із закордонних справ Верховної Ради і член фракції «Слуга народу» Олександр Мережко, Київ не визнав «перехідного кабінету», бо «позиція Тихановської стосовно Росії та Путіна не є достатньо чіткою».

Створення Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі на чолі з лідеркою опозиції Світланою Тихановською © Belsat

У грудні 2022 року Світлана Тихановська озвучила намір зустрітися з президентом Зеленським і обговорити, як протистояти «сьогоднішнім загрозам і підготуватись до майбутніх».

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції AP - Bernd von Jutrczenka

На думку Олексія Буряченка, зустріч лідерки білоруської опозиції із українським керівництвом можлива, коли вона буде наповнена змістом. А для цього Тихановська, наголошує політичний експерт, має називати речі своїми іменами:

— Мені здається, що Тихановська не до кінця орієнтується, що таке війна, що таке держава-терорист і держава-агресор. І не готова так назвати напряму Путіна та путінську Росію. І це було б справедливою позицією. І, до речі, цієї справедливої позиції від неї передусім вимагає не Європа. Не Америка, навіть не Україна. А вимагають самі білорусі. Які до неї основні претензії? Те, що вона не може назвати війну війною, людожера Путіна людожером. Вона намагається якимось чином у білих рукавичках все одно вести політику з авторитарним режимом. Тихановська, з одного боку, не є класичним політиком, яка могла б працювати в юридичному чи дипломатичному полі. Але, з іншого боку, вона не дає тих емоцій, які від неї чекають білоруси. Коли вона назве певні речі своїми іменами (Путіна — вбивцею, путінську Росію — державою-агресором, державою-терористом), тоді вона стане значно ближчою як до свого народу, так і до можливості зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

Як наголошує Франак Вячорка, в офісі Тихановської готові чекати, коли українська влада готова буде до перемов:

— Усі ставляться з розумінням. І нам важливо, що є робочі контакти. Нам важливо, що уряд підтримує добровольців і полк Калиновського — це номер один. Теж важливо, що до білоруських волонтерів, які допомагають Україні, теж добре ставлення. Ці відносини стали кращими, ніж були на початку війни. Це теж дуже важливий сигнал. Так, нема ще офіційних публічних контактів із Банковою. Але є комунікація з Верховною Радою. Нещодавно Світлана Тихановська зустрічалася з Олександром Мережко, головою комітету із закордонних справ Верховної Ради. Є практичні справи, які вирішуються. Наприклад, Україна внесла зміни до закону про міжнародних добровольців. Це також співпраця. Такими маленькими кроками комунікація йде. Але ми не будемо тиснути, щоб не нашкодити. Тому що розуміємо складність ситуації України та українського керівництва.

Світлана Тихановська у Німеччині на врученні Міжнародної премії Карла Великого 2023 року © Twitter Sviatlana Tsikhanouskaya

На думку Олексія Буряченка, усе в руках Тихановської: як тільки Україна побачить чіткість її позиції і дій, тоді й можна розраховувати на її зустріч із Зеленським. Усі контакти українського лідера, зауважує експерт, зараз мають конкретні цілі:

— Усі дипломатичні зусилля Зеленського спрямовані на отримання дипломатичної підтримки, на створення спецтрибуналу, на підтримку формули миру Зеленського, на отримання членства в ЄС та НАТО. Зрештою, на отримання зброї. Це абсолютно конкретні речі, на яких він зараз сконцентрований. І я глибоко переконаний, якби він відчував позицію Тихановської через її публічну роботу, то ця зустріч дійсно планувалась би. Я це веду до того, що все залежить не стільки від Зеленського, як від самої Тихановської. Коли вона почне сприймати політику реальною. Коли вона почне називати речі своїми іменами. Коли вона отримає підтримку білоруської опозиції, захисників, які воюють у полку Калиновського. Ось тоді, думаю, складеться комплекс факторів, які й забезпечать ці перемови, яких вони так прагнуть.