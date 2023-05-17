Французький канал назвав турне Зеленського Європою «гастролями шапіто»

УКРАЇНА ВИМАГАЄ ВИБАЧЕНЬ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, 14 травня 2023 року.

Посол України у Франції Вадим Омельченко виступив із вимогою до французького телеканалу RTL перепросити за «цинічні та безтактні» висловлювання в бік українського президента.

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На свої сторінці у твіттер телеканал RTL виклав відео з ефіру підписавши його «Цирк Зеленського, скоро поруч з вами!». В ефірі ведуча повідомляє, що президент України 15 травня відвідав Єлисейський палац «зі своїм шапіто».

А після цього ведучі обіграли анонс візитів Зеленського в країни Європи немов рекламне оголошення циркового виступу.

На скандальне відео вже відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. Він вимагає від французького каналу RTL вибачень.

«Який цинізм і нетактовність, не властиві народу дружньої Франції. Ні співчуття, ні відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу і за можливість насолоджуватися легкістю життя», — заявив український дипломат.

Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami🇫🇷.Sans empathie, sans responsabilité. J'exige des excuses envers mon Président et mon peuple🇺🇦qui souffre et se bat pour sa liberté mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) May 16, 2023