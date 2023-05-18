Режисерка фільму «Ми не згаснемо»: «Для мене було важливо стати частиною їхнього світу»

ІНТЕРВ'Ю RFI

Варшава, Польща – Герої документальної стрічки української режисерки та Європейської кіноакадемії Аліси Коваленко — 5 підлітків з Луганщини. Вони прагнуть свободи, нових відкриттів та здійснення своїх мрій, попри складну буденність їхнього життя на Донбасі. Світова прем'єра фільму «Ми не згаснемо» відбулась на 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. Про три роки зйомок і життя пліч-о-пліч із луганськими підлітками, полон у 2014-му, рішення воювати у 2022-му — про це все в інтерв'ю RFI.

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01:57 Скріншот з фільму «Ми не згаснемо» © Аліса Коваленко

— 16 травня стрічка «Ми не згаснемо» отримала спеціальну відзнаку журі на фестивалі у канадському Ванкувері. Перед тим — приз CROSSING EUROPE Filmfestival Linz у Австрії, а також — нагороду на кінофестивалі goEast у Німеччині. Про що ці нагороди насправді? Чому цей фільм, на вашу думку, так чіпляє душі журі?

— Для мене дуже важливо, щоб фільм у першу чергу зачіпав якісь там струни, і ти проживав і відчував цей досвід. У цьому фільмі здебільшого про це — про цей емоційний досвід. Це не про те, щоб зробити masterpiece (шедевр — ред.) чи геніальне кіно. Це про те, що глядач, журі здатні прожити цей досвід і відчути це кіно.

Фрагмент стрічки «Ми не згаснемо» © Аліса Коваленко

Щодо нагород, то вони мають кілька значень. По-перше, це завжди важливо, бо це означає, що твій фільм помітили і почули. І це завжди щось особливе для тебе як режисера — щось вдалось і воно дійшло до сердець. Якщо ми говоримо глобально, на перспективу — це дає до тебе довіру, коли ти робиш наступні проєкти. Але якщо ми говоримо конкретно про цей фільм, то ці всі нагороди важливі, бо вони дуже важливі для дітей, які стали героями стрічки. Це значить, що їх помітили. Ліза (одна з героїнь фільму, — ред.) якось підходила до одного із членів журі і питала: «А який вам найбільше герой сподобався?».

— Стрічка «Ми не згаснемо» оповідає «не про драму війни, а історію дорослішання» — йдеться в описі польського видання Filmweb. Про чиє дорослішання йде мова — конкретно 5-х підлітків, які стали героями стрічки? Чи це прототип усіх підлітків, які опинились у подібній ситуації — зростання в умовах війни, яка триває з 2014 року?

— Насправді це мультипортрет молодого покоління. Але, звичайно, ми не можемо настільки узагальнювати. Це здебільшого про тих дітей, в яких є щось особливе в серці, якась енергія, і вони здатні змінювати цей світ, протистояти цьому світу, а не просто плисти за течією. Тому це про тих дітей, які могли б стати стрижнем нового Донбасу. І для мене було важливо показати саме саме цих дітей, саме цих підлітків.

Герої стрічки «Ми не згаснемо» — троє хлопців та двоє дівчат © Аліса Коваленко

— Як народилась ідея зняти саме такий фільм?

— Усе почалося з того, що я зустріла Валентина Щербачова (відомий український спортивний журналіст, — ред.) у Києві, і він розказав мені про свою ідею, про свою мрію — зробити такий проєкт «пригодотерапія для дітей Донбасу» — дітей з зони війни, які мріяли подорожувати, але ніколи не мали цієї можливості. Він взагалі дуже багато опікувався різними спортивними проєктами для дітей, для нього дуже важливий розвиток дитячого спорту. І коли він мені розказав про цю мрію, прекрасну мрію, мені здалося, що це неймовірно. Я для себе теж усвідомлювала, наскільки дійсно важливо цим дітям бути почутими і що у них нарешті буде ця можливість побачити якийсь світ поза межами своїх там сіл і містечок. І я, звичайно, долучилася до нього. Валентин Щербачов оголосив конкурс на участь в експедиції до Гімалаїв, отримував багато листів та відео. Я теж і все читала, передивлялася все відео. І потім, коли він вже обрав п'ять героїв, то ми з ним багато, звичайно, дискутували, але були абсолютно одностайні у фінальному рішенні — саме ці діти мали в собі щось особливе: сильну мотивацію, сильну мрію.

— Чи потрапили ви зрештою до Гімалаїв? Які були найважливіші моменти під час зйомок? Що було найцікавішим?

Зйомки фільму в Гімалаях © Аліса Коваленко

— Так, ми поїхали в Гімалаї. Ця поїздка кілька разів відкладалося. Спочатку був ковід, потім були інші перепони — усе йшло не за планом — постійно щось не виходило, не складалось, збивалось. Ми вже не вірили, що поїдемо у Гімалаї. Це для нас — і для дітей, і для нашої команди — було дивом, що зрештою це сталось.

Знімальний день під час експедиції до Гімалаїв © Аліса Коваленко

І хоча спочатку все народилося з Валентина Щербачова, з його мрії, цей фільм зовсім не про експедицію (перша назва фільму була «Експедиція 49», — ред.), а він якраз про оцю буденну боротьбу за мрії. Незважаючи на часто сірий депресивний світ навколо, вони все одно продовжують боротися, освітлювати світ своїм світлом мрій, силою своїх мрій і знаходять якусь надію для себе. Ця подорож до Гімалаїв стала метафоричною, символічною. Вона відійшла на задній план. Вона стала таким тлом у другій половині фільму. А мені хотілося показати цей всесвіт дітей їхніми очима.

Зйомки документальної стрічки відбувались у Станиці Луганській та у Золотому-4 © Аліса Коваленко

Було багато смішних моментів, чутливих моментів. І насправді було дуже складно монтувати, тому що було дуже багато класних сцен, у тому числі, смішних, і не хотілося акцентуватись на якійсь сумній складовій Донбасу: неважливо, в якій дупі ти народився, ти можеш змінювати щось в цьому житті, ти можеш його освітлювати світлом, яке у тебе є всередині. І фільм здебільшого про це. У нас з Андрієм (один із героїв фільму, — ред.) було дуже багато пригод: ми ганяли з ним на мотоциклі, нас поліція зловила, то я ледь око не втратила — гілку не помітила, а ми без шоломів їздили. На мотоциклі Андрія ми об'їздили весь Донбас. Я, мабуть, усіх підлітків там знала, і для мене було неймовірним відкрити для себе цей світ. Коли ти проводиш стільки часу з підлітками, ти маєш забути, що ти дорослий. Для мене було важливо стати частиною їхнього світу, а не якимось там дорослим туристом, який приїхав подивитися і поїхав назад.

— Як легко було працювати із підлітками, увійти до них у довіру?

На зйомках документальної стрічки © Аліса Коваленко

— Оскільки усе починалось разом із проєктом Гімалаї, то все було досить органічно. Вони не знали, що таке документальне кіно — думали, що взяли у них інтерв'ю та поїхали. А тут людина сидить на Донбасі, ходить з ними скрізь. Думаю, був момент, коли вони усвідомили, що це якийсь довгий процес. У когось була невпевненість у собі: «як я себе покажу, як я себе відкрию?». Руслан з Лєрою (герої фільму, — ред.) були більш сором'язливі, Ліза (героїня фільму, — ред.) любила побунтувати, з Андрієм та Іллею (герої фільму, — ред.) було все легко. Впринципі, я скажу, не було якихось таких прямих важких моментів входження у контакт. Просто комусь потрібно було більше часу — хтось швидко відкривається, комусь потрібен час. От в цьому тільки була була різниця.

Один з героїв фільму Андрій та його мотоцикл © Аліса Коваленко

— Зйомки фільму тривали три роки. Яким ви побачили Донбас?

— Світ, який я побачила на Донбасі, нагадав мій мікрорайон у Запоріжжі, де я виросла. І нагадав мені життя у 90-х, коли все було сумно і депресивно, батькам зарплату не платили на заводі, а ми в той самий час щось собі вигадували, мріяли, шукали пригод. В якомусь сенсі я опинилась у світі, який нагадував мій світ дитинства. Але у моїх героїв бекграундом була війна — це ще ускладнювало їхнє життя. Але вони настільки звикли до цієї реальності, що не помічали ні постріли, ні вибухи. Часто ми йшли з Андрієм, щось вибухнуло, а він навіть не повернувся. Для них війна стала такою буденною річчю. І вони навіть не замислювалися над тим, які у них всередині є травми. Я була вражена тим, які вони світлі та класні.

— Де війна застала вас і ваших героїв?

Буденність життя героїв фільму © Аліса Коваленко

— Я якраз їхала на Донбас. Я була в поїзді. За місяць до того ми закінчили перший чорновий монтаж фільму. Ми ще багато думали про те, що у кожного з героїв буде післямова. Бо поки вони закінчувалось Гімалаями. Ми хотіли показати, хто як реалізовує свою мрію, показати через певний час, як ця поїздка вплинула на них, чим вони займаються. А звукорежисерка якраз хотіла записати інтершуми, атмосферу, бо я часто знімала сама і не завжди могла записати гарний звук. А потім почалась ескалація. Я насправді думала, що ескалація буде на Донбасі, я не очікувала, що буде повномасштабна війна. Війну я зустріла у потязі. О 5-й ранку мені подзвонила мама і сказала, що почалось. Вона була сама з моїм чотирирічним сином у Києві, не знала, що робити. Потім мені почали дзвонити батьки моїх героїв, щоб я не їхала. Але вже було пізно, я майже доїхала. Звичайно, що до Станиці Луганської (там знімалась частина фільму — ред.) я вже не доїхала, у перші дні вона вже була окупована. І перші дні я провела у Золотому-4 з Андрієм та його родиною, також їздила до Руслана в Золоте. Але через кілька днів я відчула, що більше не можу знімати, у мене не було моральних сил. Ти відчував, що зараз не місце для кіно. Зараз насправді треба щось робити — рятувати своїх героїв, треба щось терміново робити. Ти не можеш думати про кіно, про драматургію, мистецтво, коли тобі на голову падають снаряди. Я зрозуміла, що спочатку спробую допомогти з евакуацією. І там був мій друг бельгійський режисер, який теж знімав на Донбасі. І в нього була машина, в якій можна було вмістити багато людей. І ми з ним домовились, що спробуємо евакуювати моїх героїв. Але дві сім'ї — Андрія і Руслана — відмовились. Я їх вмовляла. Але вони вже звикли до цієї реальності і не відчували цієї небезпеки, як там люди в Києві, в Чернігові чи в інших містах. Вони не відчували цього рівня небезпеки і що цього разу все набагато серйозніше. Тоді вдалося вивезти Лізу з Харкова, тоді її родина вже була в окупації. А вона вчилась в Харкові, місто було під постійними обстрілами. Ми її з подругою забрали з бомбосховища в гуртожитку, відвезли до кордону з Польщею. Там наш друг забрав їх і вивіз. Після того я вже поїхала воювати. Я це вирішила ще в перші дні. Просто я вирішила, що спочатку треба завершити цю місію — евакуювати тих, кого можна.

— Яка зараз доля ваших героїв?

— Руслан з родиною залишились в окупації. Андрій через місяць виїхав із Золотого, яке повністю розбомбили. Спочатку вони виїхали до Кіровограду, а потім до Павлограду. Лєра сиділа до повноліття, вона була змушена сидіти в окупації. Зараз вона у Франції. Ілля залишився в окупації, йому 18 років. Контактів з ним та Русланом нема.

— Як було ухвалено рішення йти воювати?

Режисерка вирішила з перших днів війни йти воювати © Аліса Коваленко

— Я сходила спочатку у військкомат. Це було у Добропіллі на Донбасі. На мене там подивились круглими очима. Такий порожній військкомат, ніяких черг. Сидять два хлопці, я до них постукала, кажу: «хочу мобілізуватись». Вони мені кажуть: «Ви серйозно? Навіщо воно вам?». Сказала, що хочу. Вони почали питати, що я вмію робити. Потім сказали, що у мене нема воєнного квитка. І зрештою обіцяли передзвонити, але ніхто так і не передзвонив. У Дніпрі без воєнного квитка мене навіть не пустили до військкомату. А потім я побачила, що командир Добровольчого українського корпусу Барс зібрав підрозділ. А я у 2014 році знімала їх у Донецькому аеропорту. І ось я зрозуміла, що це найкращий підрозділ, куди я могла потрапити. Барс — неймовірний командир, один з найкращих і я йому дуже довіряла. І я приїхала до них і почала воювати у штурмовій роті.

Аліса Коваленко та командир підрозділу ДУК Барс © Аліса Коваленко

— Як родина сприйняла ваше рішення?

— Мої близькі не були цьому раді. Зі Стефаном (Стефан Сіоан, французький журналіст та чоловік Аліси Коваленко, — ред.) ми пройшли багато всього, ми з ним разом з Майдану, коли він тільки починав працювати репортером в Україні. Він дуже переживав, але розумів, що нічого не може з цим зробити. І при тому він знав про обіцянку, яку я дала собі в 2014 році. Тому що вже тоді у мене була ця дилема — знімати чи воювати — що робити? Я тоді собі дала обіцянку, що якщо буде повномасштабна війна, я не буду знімати, піду воювати. І прийшов внутрішній час виконувати свою обіцянку — і це було органічне рішення.

Режисерка проміняла камеру на автомат © Аліса Коваленко

Для мами це було дуже боляче, але, зрештою, вона була змушена прийняти моє рішення. Син... Це було найважче. Коли ми Лізу везли до кордону, я поїхала з ним побачитись. Мама була вже в Ужгороді. Я побула з ними два дні. Коли я їхала, Тео (син Аліси, — ред.) хапав мене за ноги, не відпускав, я буквально від нього втекла. Я йому казала, що мені треба захищати країну, що я їду на фронт.

Аліса та її син Тео © Аліса Коваленко

Це було дуже боляче. Найстрашніше, що може бути, — тікати від своєї дитини на фронт. Я з ним намагалась дуже багато говорити, коли у нас був інтернет, коли підключали Старлінк, записувала йому аудіоповідомлення, боялась, що ми втратимо зв'язок, він мене забуде. Але він мене не забув. Я постійно записувала щоденник, розповідала про все, що тільки могла.

— Як полон у 2014 році вплинув на ваше життя, на те, що ви зараз робите?

— Полон — це, мабуть, найстрашніший мій досвід. Це відчуття безсилля воно дуже страшне, ти нічого не можеш зробити. Я вперше у житті відчула абсолютно тваринний страх, той, який паралізує тіло, ти просто перестаєш відчувати тіло. У тебе виникають думки, в яких ти застрягаєш просто. Я складала якусь мозаїку, що я можу розказати, щоб вони в це повірили, якщо будуть тортури. Я намагалась скласти пазл, розуміла, що будуть допити. І мені було дуже страшно, що якщо будуть різати, наприклад, пальці чи вуха, що я зможу видати якусь інформацію, яка нашкодить близьким людям. І це було дуже страшно. У полоні я пробула 4 дні. Було насилля, сексуальне. Я дуже мало певний час говорила про полон. Після того я їздила на фронт, знімала добровольців, в Пісках, у Донецькому аеропорті. І я, мабуть, якось компенсувала біль тим, що я їздила на фронт і робила щось важливе. Мабуть я перейшла якусь межу. Коли ти досягаєш максимум страху, ця межа стирається і ти перестаєш відчувати цей страх. Ця межа дуже сильно посунулась. Так сильно, що я перестала її бачити.

— Чи був страх, коли ви почали воювати? Ви брали участь у контрнаступі у Харківській області...

— Після полону не було відчуття сили ризику. Якийсь природний страх він завжди є — страх самозбереження. Коли ми йшли у контрнаступ, то було відчуття, що ти не можеш контролювати ситуацію, поки ми їдемо, нас обстрілюють. Тут нема окопів, просто лежиш на землі, хтось дерево обіймає. І оце відчуття, що ти нічого не контролюєш, не знаєш, воно тебе лякає, дезорієнтує. Але коли ти знову починаєш контролювати, розуміти ситуацію, ти знову входиш у нормальний стан.

Режисерка пішла на фронт у складі ДУК © Аліса Коваленко

— Скільки часу ви були на фронті?

— 4 місяці.

— Як надовго ви повернулись у мирне життя і коли знову збираєтесь на фронт?

— Усе йшло до того. Ми не мали ні зарплати, ні соціального статусу, ні медичного страхування. Відсутність цього всього почало впливати, і багато хлопців залишили підрозділ. І потім, коли розбомбили нашу базу і загинув Штик (побратим Аліси, — ред.), то була остання крапля для нашого командира. Він сказав, що треба підписувати контракти, вступати у регулярну армію.

Після служби у ДУК треба було вирішувати, як далі бути - воювати чи повертатись у мирне життя © Аліса Коваленко

Ми поговорили зі Стефаном (чоловік Аліси, — ред.), він сказав: «Ти повоювала на реальному фронті, а насправді культурний фронт теж зараз важливий, і нам треба закінчити цю історію з фільмом. І це для дітей важливо». І я повернулась до монтажу. І ми вирішили, що я закінчу спершу кіно, а потім буду ухвалювати рішення, що далі. Звичайно, це дуже важко, і мене переслідує відчуття провини. Я розумію, що я роблю важливі речі. Документальне кіно воно дає важливий емоційний досвід. Глядачі можуть асоціювати себе із цими героями, бачити справжніх людей, підлітків, їхні історії. Але водночас я відчуваю, ніби я залишила щось важливе, і мої побратими воюють, помирають, а я тут. І це повна розірваність — і це важливо, і бути там важливо. І як вибрати. І це мене просто вбиває. Інколи хочеться кинути все і поїхати на фронт.

Аліса Коваленко воювала на фронті 4 місяці © Аліса Коваленко

— Ви зараз у Варшаві. Розкажіть, що саме зараз відбувається тут?

Фотографія Аліси стала частиною візуальної концепції фестивалю Millennium Docs Against Gravity © RFI

— Millennium Docs Against Gravity — це найбільший фестиваль документальних фільмів у Польщі. Це дуже модерний фестиваль, який завжди намагається шукати нове кіно, намагається показувати дуже незвичайні фільми з різною візуальною мовою. Тут просто нереально класна команда фестивалю. Я вже третій раз на цьому фестивалі з третім фільмом. Всі мої фільми були тут. Тут у нас теж особлива була увага до фільму. І ми мали змогу провести героїв і нас організатори підтримали. У нас була дуже хороша польська прем'єра стрічки. Цей фестиваль ще унікальний тим, що він відбувається не тільки у Варшаві, а й паралельно у 5-х містах. І це дуже круто, що у різних місцях глядачі можуть побачити кіно.

Польський фестиваль Millennium Docs Against Gravity © RFI