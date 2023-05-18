Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

ВАЖЛИВА РЕЗОЛЮЦІЯ

«За» резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосували 327 із 343 французьких сенаторів, решта 16 — висловились проти.

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«У 1932-1933 роках в Україні сталася одна з найбільших трагедій 20 століття. А нинішні подіїдемонструють паралелі між Голодомором і путінською метою заперечити українську ідентичність та домогтися зникнення цілої нації», —йдеться у тексті резолюції.

Документ на голосування подала сенаторка Жоель Гарріо-Майлям. За її словами, визнання Голодомору в Україні геноцидом має на меті «проголосити незмінну прихильність Франції до поваги людської особистості», а також висловити підтримку українському народу.

Президент України подякував французькому Сенату у вечірньому зверненні. «Вдячний кожному й кожній, хто підтримав це рішення. Зміцнювати історичну правду — це місія сильних», — наголосив Володимир Зеленський.

Своєю чергою, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у соцмережах, що історичне голосуванняфранцузьких сенаторів«відновлює справедливість та вшановує пам'ять мільйонів жертв».

Нині ж французькі парламентарі закликають і уряд офіційно визнати геноцидом голод, депортацію та винищення мільйонів українців у 1932 та 1933 роках, організовані радянською владою. А також публічно засудити їхні дії.

Парламенти понад двох десятків країн світу вже визнали Голодомор геноцидом українського народу. Останніми, у березні, відповідні рішення ухвалили Бельгія та Ісландія.