Шлях до НАТО: чи варто Україні розраховувати на членство в Альянсі

Великі сподівання

Менш ніж за два місяці у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна покладає на нього особливі надії та розраховує на запрошення до членства, проте західні партнери досі не мають остаточно узгодженої позиції щодо цього.

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І поки країни Східної Європи наполягають на членстві України в НАТО, держави Західної Європи вагаються та вважають за потрібне обмежитися підтримкою оборонного сектору.

Нещодавно Генсек НАТО ЄНС Столтенберг на Копенгагенському саміті з питань демократії заявив, що до поразки Росії обговорювати членство України в Альянсі зарано. Водночас він розраховує на те, що партнери скажуть, що Україна все ж таки стане членом НАТО, Питання — коли?

Про те, як подолати виклики, які постали перед Україною, говорили на конференції в Бухаресті «Саміт НАТО у Вільнюсі: членство України в Альянсі — місія можлива».

«Ми воюємо проти не другої за силою армії світу, але й не найслабшої»

15 років тому в Бухаресті вже відбувся один історичний саміт НАТО. Під час нього Україна та Грузія мали отримати План дій щодо членства в Альянсі. Проте тоді «саміт великих надій», як охрестили його у ЗМІ, закінчився для Києва нічим. Ухвалення рішення відклали до грудня 2008 року, але зрештою цього так і не сталося. Як зауважує Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:

— Що стосується нашого членства в Альянсі, то зараз ми практично на тому ж місці, де були у 2008 році. Хоча насправді саме Україна сьогодні робить НАТО сильнішим, ніж будь-коли.

Зараз саме Україна робить НАТО сильнішим, ніж будь коли, впевнений Ігор Жовква © Офіс президента України

Слабка реакція на заявку України або її відсутність може дати країні-агресору сигнал, що НАТО неспроможне ухвалювати серйозні стратегічні рішення, наполягає Ігор Жовква:

Ми воюємо проти не другої за силою армії світу, але й не найслабшої. Використовуючи західну зброю, летальну й нелетальну підтримку, санкції, фінансування, ми послаблюємо агресора

Ігор Жовква нагадав, що, згідно з багатьма деклараціями, Росія є стратегічним ворогом номер один для країн НАТО. Україна ж, як він зазначає, все одно рано чи пізно має стати повноправною частиною Альянсу. Тож було б стратегічно мудро перестати боятися, а натомість почати розробляти алгоритм для ухвалення відповідного рішення. Сама процедура, на думку заступника керівника ОП, насправді може бути дуже швидкою, без сумнозвісного ПДЧ. Це продемонстрували приклади Фінляндії та Швеції.

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Українська влада цілком реалістично сприймає ситуацію та розуміє, що остаточне рішення про вступ до НАТО дійсно буде ухвалено лише після перемоги над Росією. Та вже зараз, як наголошує Ігор Жовква, Україні важливо отримати гарантії безпеки, і вони мають бути викладені на папері:

— У Вільнюсі (під час саміту НАТО, — ред.) у країн має вистачити сили, мужності та волі для ухвалення необхідних стратегічних рішень щодо України. Такої ж волі, мужності та сили, які мають українські Збройні сили, які має український народ, захищаючи не лише свою територію, а й усю Європу.

Західні партнери все частіше говорять, що Україна стане членом НАТО лише після остаточної перемоги над Росією © REUTERS - Alina Smutko

«Ми повинні вчитися на помилках минулого»

Україна так і не отримала запрошення до НАТО під час історичного саміту в Бухаресті 15 років тому саме через вагання членів Альянсу. У цьому переконаний посол України в Румунії Ігор Прокопчук. На його думку, російська агресія спочатку проти Грузії, а потім і проти України стала відповіддю на ці сумніви:

— Абсолютно зрозуміло, що коли лідери країн НАТО зустрінуться (на саміті у Вільнюсі, — ред.), вони не повинні показувати нерішучість. Тому що будь-які вагання провокують Росію.

Україна твердо наполягатиме на тому, що має отримати чіткий графік та перелік кроків, які приведуть її до членства в НАТО. А паралельно вимагатиме додаткових гарантій безпеки.

Україна має отримати чіткий графік та перелік кроків, які приведуть її до НАТО, впевнений Ігор Прокопчук © Посольство України в Румунії

Із тим, що 15 років тому було зроблено величезну геополітичну помилку, погоджується і Павел Попеску, румунський парламентар, член Комітету з питань оборони та делегації Румунії в НАТО. Як він наголошує, надзвичайно важливо вчитися на помилках минулого та підтримувати Україну зараз, на шляху до вступу до ЄС та НАТО:

— Ми в цій частині світу дуже добре знаємо, як це — відчувати тиск із боку Росії. Але деякі держави цього ще не зрозуміли і вважають за краще вести із РФ бізнес, як і завжди.

Зокрема, зауважує Павел Попеску, ідеться про Угорщину, чий лідер Віктор Орбан майже відкрито підтримує Росію, та Австрію, яка фактично є російським хабом усередині Європи.

Чи дійсно Захід врахує ці помилки та захоче їх виправити?

Західні партнери досі бояться давати чіткий сигнал про членство України в НАТО, поки частина територій окупована. Так вважає Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи», дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук:

НАТО має виправити помилки минулого © REUTERS / INTS KALNINS

— З одного боку, нам кажуть, що ми будемо членом НАТО. Але з іншого боку, — неофіційно кажуть, що ми двічі подумаємо, чи є у нас ресурси боротися до кінця.

Є ризик, вважає Марія Золкіна, знову зупинитися за крок до НАТО, навіть за умови деокупації всіх територій. Адже західні партнери можуть заявити, що і так дуже підтримують Україну. Саме тому важливо отримати гарантії безпеки просто зараз.

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Усе вирішиться на полі бою

Україна де-факто вже є членом НАТО та отримує набагато більше військової підтримки, ніж будь-який член Альянсу. Таку думку висловив Мірча Паску, колишній міністр оборони Румунії. Що означає для НАТО повноцінне членство України? Що на її території будуть війська НАТО. А зараз, вважає він, коли там є війська РФ, ситуація може стати ще гіршою, аніж вона є сьогодні:

— Росія завдає удари по Україні. Але Україна не має можливості вдарити по Росії. Ви ніби боретеся зі зв’язаними руками проти когось, у кого навпаки розв’язані руки.

Результати саміту НАТО у Вільнюсі залежатимуть від успіхів України на полі бою © Мірча Паску / Фейсбук

Результати саміту у Вільнюсі багато в чому залежатимуть від перемог української армії на полі бою. Якщо контрнаступ відбудеться до того часу і він буде успішним, то Україна цілком може розраховувати на позитивне рішення. Якщо ж ні, то й надалі мова йтиме переважно лише про підтримку. Зараз, на думку ексміністра, ми спостерігаємо гру у вичікування з обох сторін.

Росіяни хотіли б вичерпати готовність Заходу підтримувати Україну, показавши, що це потрібно робити надто довго. А на тлі ймовірного повернення до влади Трампа затягування війн є дуже вигідним для Москви, каже колишній очільник румунського Міноборони:

У військовому плані отримати рішучу перемогу будь-якій із сторін буде вкрай важко. Можливо, я помиляюся. Але я буду надзвичайно щасливий помилитися в цьому плані щодо України

За словами Мірчі Паску, є різні сценарії подальшого розвитку подій. Перший — це перемога України, другий — це довготривала війна. І багато хто на Заході вважає більш імовірним саме другий сценарій, а це, вважає він, надзвичайно погано.

«Потрібні злагоджені дії в інформаційній політиці»

Насамперед потрібні злагоджені дії в інформаційній політиці, говорить Міхал Марек, засновник Центру досліджень сучасного безпекового середовища. І тут Україні мають допомогти інші країни, зокрема Польща. Адже вона є однією з найбільш зацікавлених у вступі України до НАТО сторін. Тож надзвичайно важливо працювати зі ЗМІ, а також із політиками Франції, Німеччини, Італії. Потрібно спочатку побудувати наративи, пояснює Міхал Марек, а потім — почати лобіювати їх на Заході:

Польща є однією з найбільш зацікавлених вступом України до НАТО країн © AP / Michal Dyjuk

— Польща та країни Балтії розуміють, що Росія є нашим ворогом.

Рішення про прийняття України до Альянсу дійсно є ризикованим, зазначає Міхал Марек, проте воно стане потужним сигналом для Росії та покаже їй, що НАТО готове воювати. Натомість Москва зараз впевнена, що Альянс не може та не хоче реагувати, навіть якщо вона застосує ядерну зброю:

— Вони не вірять, що НАТО може відреагувати. І це є великою проблемою для нас, тому що вони можуть розпочати ще одну війну. І це буде справжня третя світова війна.

Україні потрібно дати більше зброї, впевнений Міхал Марек, і не варто боятися «червоних ліній», про які часто говорить Росія. Якщо Україна отримає винищувачі F-16, це стане надзвичайно потужним сигналом для Кремля і покаже, що НАТО сповнене рішучості, а не просто співчуває Україні. Експерт Центру євроатлантичної стійкості при Міністерстві зовнішньої політики Румунії Флорін-Еусебіу Славітеску оптимістично зазначає:

— Я абсолютно впевнений, що наприкінці цього року буде хороша новина про членство України в НАТО. І поготів, як уже не раз було згадано, вона і так де-факто член Альянсу. Тож узагалі дискусія про те, чи бути Україні членом НАТО, просто смішна. Україна варта того, щоб бути членом НАТО.

Він також наголошує, що зараз настав історичний час, і, як доводять приклади Фінляндії та Швеції, це час для іншого історичного рішення.

Чи буде саміт у Вільнюсі результативним для України? Це досі відкрите питання. © AP / Olivier Matthys

Проте Михайло Самусь, директор The New Geopolitics Research Network, закликає бути реалістами. На його думку, насправді НАТО ніколи не окреслює точних часових меж, особливо зараз, коли Росія розпочала активну війну проти України. Тож, як він вважає, Київ знову отримає не більше, ніж слова підтримки щодо вступу до Альянсу. Саме тому надзвичайно важливо домовитися щодо подальшого постачання озброєння, зокрема і літаків.

Україна розраховує на підтримку від НАТО та хоче отримати конкретний план дій, який дозволить розуміти, які кроки потрібно зробити надалі. Чи отримає вона відповідь під час саміту у Вільнюсі? Це питання досі відкрите. До того ж результат залежить від успішності контрнаступу. У будь-якому разі, уже 11–12 липня ми дізнаємося, чи готове НАТО дійсно протистояти Росії.