Французькі зірки розповідають в Каннах про депортацію українських дітей

Каннський міжнародний кінофестиваль

Кадр з фільму про українських депортованих Росією дітей, продюсери Беатріс Суле та Фаб’єн Серван Шрайбер

Канни, Франція – Анн Санклер, Шарлотта Генсбург і Борис Цирульник записали три відеозвернення, які згодом поєднали в короткометражний фільм. Після фестивалю в Каннах його транслюватимуть більшість французьких телеканалів. Відомі особи мобілізувалися, щоб засудити масову депортацію українських дітей в Росію.

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Анн Санклер, Шарлотта Генсбург і Борис Цирульник у відео про українських депортованих дітей. Продюсери Беатріс Суле та Фаб’єн Серван Шрайбер © Cinétévé

Короткий метр вже транслюється на Каннському кінофестивалі перед показами фільмів в програмах Un Certain Regard і Cannes Classics. В майбутньому автори хочуть, щоб це відео побачили також і українські глядачі.

Продюсерами проєкту виступили Беатріс Суле та Фаб’єн Серван Шрайбер (Cinétévé).

Масова депортація українських дітей російською владою стала приголомшливим свідченням злочинних намірів російського режиму і отримала великий резонанс у французькому суспільстві.

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Натепер відомо про понад 20 000 депортованих українських дітей, але, ймовірно, йдеться про значно більші цифри — сотні тисяч.

Проєкт було ініційовано за зверненням асоціації «За Україну, за їхню і нашу свободу», що має на меті мобілізацію громадської думки та підтримку організацій, які працюють над поверненням депортованих дітей на батьківщину.

Кадр з фільму про депортованих українських дітей. Продюсери Анн Санклер, Шарлотта Генсбург і Борис Цирульник у відео про українських депортанованих дітей. Продюсери Беатріс Суле та Фаб’єн Серван Шрайбер. 2023 © Cinétévé