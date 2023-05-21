«Мурали»: роботи Бенксі та руїни. 3D фільм на Каннському кінофестивалі

Каннський міжнародний кінофестиваль

Канни, Франція – 18 Травня у рамках цьогорічного кіноринку під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра інсталяції «Мурали». Унікальний документальний досвід поєднує в собі кіно, 3D-технології, захоплюючу проєкцію та фіксує 3D-сканування стінописів Бенксі на зруйнованих будівлях Києва та Київщини.

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Спільний проєкт Артема Іваненка, Алекса Топаллера та Даніеля Шапіро показує наслідки нищівної загарбницької війни, відтворює вражаючу реальність подій.

«Мурали» — це документальний фільм, де завдяки новітнім технологіям — 3D-скануванню та Unreal Engine — ніби оживають зруйновані та спустошені будинки і знову й знову переповідають жахливу історію війни.

Сюжетна лінія пов’язує роботи Бенксі на зруйнованих будівлях створених художником під час поїздки в Україну в листопаді 2022 року. Зображення показують повсякденне життя перед руйнуванням та нагадують, що одного дня життя знову розквітне з руїн.

«Murals» документальна інсталяція на Каннському кінофестивалі, 2023 © Murals

Некомерційний мистецький проєкт — частина більшого проєкту 3D-художника Артема Іваненка з Ірпеня, який нині працює над створенням цифрового архіву України — історії, сучасного мистецтва та культурної спадщини. Документування руйнувань допомагатиме також у відновленні країни після війни. А деталізовані 3D-моделі можуть бути використанні, як докази злочинів Росії.

Проєкт був здійснений за фінансової підтримки Polish – Ukrainian Film Initiatives Operational Program. Фонд був започаткований у квітні 2022 року Польським інститутом кіно. Ініціатива стала однією з перших таких у Європі, вона присвячена виключно співпраці польських та українських кінематографістів. Проєкт реалізується також під егідою Міністерства культури України.

«Murals» документальна інсталяція на Каннському кінофестивалі, 2023 © Murals

Ініціатор проєкту — Артем Іваненко, український режисер, 3D-художник, арт-директор та співзасновник Mriya Production із досвідом роботи більш ніж 20 років у 3D-графіці та анімації. Інсталяція в Каннах стала можливою у співпраці з Алексом Топаллером та Деніелем Шапіро — американськими режисерами, лауреатами премії «Ґреммі» та засновниками нью-йоркського продакшну Aggressive. Від початку повномасштабного вторгнення компанія заснувала Paper Planes — проєкт, який підтримує творчих людей України, а також надає термінову допомогу через свою партнерську ініціативу Ukraine.Express.

Продюсери «Муралів» — Радослав Бардес та Мацей Земойцин із Польщі. Українська редакція RFI поспілкувалась із Мацеєм про його роботу в проєкт.

— Ми знаємо як сильно поляки підтримують українців від початку війни. Яка була ваша особиста мотивація в цьому проєкті?

— Ми з першого дня намагаємося допомогти українцям. Це наш обов'язок, не вибір. Те, що зараз роблять українці, набагато більше, ніж те, що роблять поляки. Інакше б росіяни вже були в Кракові. Історія проєкту така: у квітні минулого року Артем надіслав мені 3D-скани знищених російських танків. Він з Ірпеня, одного з міст відомих, на жаль, своїми руйнуваннями. На той момент я не знав, що робити зі сканами, але все ж таки вирішив показати їх на фестивалі в Таллінні. Тоді виникла ідея створення художнього проєкту, який стане доступнішим до сприйняття. Ми вирішили продемонструвати роботи Бенксі. З семи графіті створених в Україні залишилось тільки чотири. І тут ми можемо зберегти його твори в іншому форматі для наступних поколінь. Роботи художника зараз існують лише у 3d-сканах. Це — нова технологія, але це також фотографія, яку ми можемо використовувати в художніх цілях і як доказ злочину.

— Де плануєте ще демонструвати інсталяцію після Каннського кінофестивалю?

— Прем’єра відбулася в Каннах. Зараз у нас багато запрошень — в Женеву, Лондон, Таллінн і Венецію. Ми дуже сподіваємось, що наш проєкт буде подорожувати світом.

— Чи думаєте про розширення проєкту чи, можливо, задуми більшого масштабу?

— Цей мистецький проєкт — своєрідний мінікінотеатр. Ми хотіли б наблизити західну аудиторію до того, що відбувається в Україні. Ми знаємо, що авіаудари ще досі тривають. У Польщі ми дуже близькі до подій. Але чим далі люди знаходяться від України, тим менше ці події на них впливають.

— Якою була реакція глядачів?

— На прем’єрі були присутні представники українського уряду та Європейської комісії. Люди плакали, навіть ті, які безпосередньо не пов’язані з темою війни в Україні. Проєкт об’єднує усіх і надає відчуття участі в подіях.

«Murals» документальна інсталяція на Каннському кінофестивалі, 2023 © Murals