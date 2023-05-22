Лукашенко помилував одного із засновників Nexta журналіста Романа Протасевича

Помилування

Раніше його засудили до восьми років колонії посиленого режиму, звинувативши у змові з метою захоплення влади.

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«Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто прекрасна новина», — повідомив сам Роман Протасевич.

Раніше Мінський обласний суд засудив його до 8 років колонії. Журналіста визнали винним у публічних закликах до захоплення державної влади та актів тероризму. Також його звинуватили в образах на адресу Лукашенка, розповсюдженні неправдивої інформації щодо Білорусі та інших злочинах.

Протасевича затримали в травні 2021 року, задля цього в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса Це викликало значне обурення у ЄС — проти білоруської влади посилили санкції, а літакам європейських авіакомпаній агентство ЄС з безпеки повітряного руху рекомендувало оминати Білорусь.

Роман Протасевич після затримання білоруськими силовиками, 24 травня 2021 © VIA REUTERS / Reuters TV

Після затримання Протасевич пішов на угоду зі слідством та публічно визнав свою провину, після цього його перевели під домашній арешт.

У січні 2022 року Протасевич повідомив, що його відпустили з-під домашнього арешту, хоча кримінальну справу не припинено.

Подругу Протасевича росіянку Софію Сапегу, яку затримали разом з ним, засудили до 6 років колонії, попри те, що вона визнала провину і свідчила проти колишніх колег.

24 травня у Москві розгялдатимуть справу про її екстрадицію до Росії.

Ще двоє колишніх колег Протасевича та Сапеги, які проходили по справі Nexta, Ян Рудик та Степан Путило отримали вироки у 19 і 20 років колонії.