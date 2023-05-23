Молдова йде до ЄС: що продемонстрували Великі європейські збори в Кишиневі

Європейський шлях

21 травня 2022 року в Молдові відбулася надзвичайно важлива подія, рівних яких у новітній історії країни ще не було. Йдеться про Великі європейські збори, які скликала президентка Молдови Мая Санду. Вона заявила, що країна має вступити до ЄС упродовж найближчих семи років.

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Європейські збори мали продемонструвати суспільну підтримку проєвропейського курсу Молдови і, варто визнати, це вдалося. Захід об'єднав приблизно 80 тисяч прихильників проєвропейської позиції. І що важливо, там не було жодних партійних прапорів — лише прапори Молдови та ЄС.

Отже, Молдова йде до Євросоюзу. Може здатися, що це і так усім очевидно та зрозуміло. Навіщо збирати мітинг і фіксувати таким чином прагнення країни?

На мітинг у Кишиневі зібралося приблизно 80 тисяч людей © newsmaker.md

Проведення Великих європейських зборів — чудова ідея, але насправді реалізовувати її потрібно було ще торік, коли Молдова отримала статус кандидата в ЄС. Так вважає президентка асоціації експертів із безпеки та глобальних питань (ESGA, Румунія) Анжела Грамада. Це символічно закріпило би прагнення Молдови. Але навіть той факт, що збори відбулися лише зараз, є дуже позитивним.

За підсумками мітингу було ухвалено Резолюцію, згідно з якою Молдова прагне стати повноправним членом Європейського Союзу. Також у документі задекларовані адаптація законодавства до європейських вимог, важливість вирішення конфлікту в Придністров'ї, потреба підвищити рівень життя, забезпечити взаємозв'язок усіх систем інфраструктури з європейським ринком.

Громадяни Молдови підтримали Резолюцію © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Важливі меседжі

Демонстрація всебічної підтримки європейського шляху суспільством під час Великих європейських зборів — важливий меседж як для Європи, так і для різних груп у самій Молдові.

Анжела Грамада пояснює, що в країні є різні політичні сили, зокрема проросійські, які постійно грають на геополітичному статусі Молдови. Вони роками розповідають молдованам про важливість збереження стосунків із Росією, продовження членства в СНД та навіть вступу до Євразійського союзу. Але якщо раніше проросійські сили більше робили акцент на «спільних цінностях»: релігії, родині тощо, то зараз їхня риторика дещо змінилася.

Тепер вони більше говорять про важливість підтримки економічних зв’язків. Зокрема, стверджують, що Молдова має торгувати саме з країнами СНД, інакше просто не виживе. Хоча після підписання 2017 року угоди про асоціацію Молдова встановила міцні торговельні зв'язки з Євросоюзом.

У Молдові завжди були також проросійські сили, тож мітинг був покликаний продемонструвати, що країна насправді прагне до ЄС © AP - Aurel Obreja

— Проєвропейські сили мають чимало аргументів на користь інтеграції в ЄС. Але вони їх не використовують, — зауважує експертка. — А от проросійські сили якраз дуже активні. Наприклад, вони звинувачують владу у створенні перепон для співпраці з Росією.

Сам факт проведення Великих європейських зборів показав, що, хоча проросійські наративи ще доволі сильні, суспільство налаштоване на інший шлях і готове до нього:

— Якщо поглянути на дискурс Маї Санду, то можна помітити, що вона прагне об’єднати всі групи суспільства: соціальні, економічні та етнічні. Саме тому у своїй промові вона звернулася до національних меншин і до того ж різними мовами.

Насправді вона робить так не вперше. Так, під час інавгурації у 2020 році Мая Санду звернулася до мешканців Молдови, крім румунської, ще й гагаузькою, болгарською та українською мовами.

Мая Санду прагне об'єднати всіх громадян, незалежно від національності та політичних уподобань © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Цього разу це звернення було особливо важливим на тлі скандалу із виборами башкана Гагаузії (голови автономного територіального утворення Гагаузії. — Ред.), коли Комрат звинуватив Кишинів у втручанні в їхні внутрішні справи.

Таким чином Мая Санду повідомила громадянам Молдови, що всі вони важливі, що їхню думку враховуватимуть, що всі вони мають об'єднатися задля спільної мети.

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Та поки в Кишиневі тривали Великі європейські збори, у деяких містах країни, зокрема в Комраті, Бєльцах та Оргіїві проросійська партія «Шор» організувала контрмітинги. Анжела Грамада звертає увагу на такий факт:

— Журналісти підрахували, що на цих антимітингах було приблизно 5500 людей. А на зборах у Кишиневі — близько 80 тисяч. Просто порівняйте.

Великі європейські збори були важливі і для керівної партії, зауважує Анжела Грамада. Адже восени відбудуться парламентські вибори, а наступного року — президентські. Тож мітинг — ще одне нагадування про європейську інтеграцію і про те, що саме політична сила Маї Санду може привести Молдову до Європи. І якщо вибори пройдуть не надто вдало і провладна партія не отримає більшості, їй буде дуже і дуже складно реалізувати заявлений курс.

Європа чекає на Молдову

Саме про це говорила президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка стала важливою гостею мітингу.

Europe was on the streets of Chișinău today.



Europa este Moldova.

Moldova este Europa.



Moldova nu este singură.



You are not alone. Together, we can face anything 🇪🇺🇲🇩 pic.twitter.com/aDIcKp9hwL — Roberta Metsola (@EP_President) May 21, 2023

«Для мене дуже почесно стояти тут, поруч із Маєю Санду, жінкою, яка уособлює все, що означає бути європейкою. Натхненним лідером. Президенткою, яка має сміливість змінити перебіг історії Молдови та змінити обличчя Європи. І, пані Президент, я хочу стояти тут поруч із вами тоді, коли ваша велика країна офіційно розпочне перемови щодо вступу (до ЄС. — Ред.). Сподіваюся, уже цього року», — заявила Роберта Мецола.

Також очільниця Європарламенту висловила цілковиту підтримку бажанню Молдови стати членом ЄС та наголосила, що країна є членом європейської родини, а її громадяни мають право самостійно обирати власну долю: «Ви обираєте Європу, і Європа прийме вас із розкритими обіймами та відкритими серцями».

Вона пообіцяла, що ЄС підтримуватиме Молдову стільки, скільки буде потрібно, а також зазначила, що країна вже готова до глибшої інтеграції в єдиний ринок ЄС і до посилення співпраці в галузі цифровізації та телекомунікацій.

Проте прийняття Молдови до ЄС залежить не від Європарламенту і не від окремих країн-членів. Це, наголошує Анжела Грамада, залежить насамперед від того, наскільки добре офіційний Кишинів підготується до старту переговорів:

Роберта Мецола запевнила, що ЄС підтримує європейські прагнення Молдови © AP - Aurel Obreja

— Це політичний дискурс. І Роберта Мецола вказує на те, що все можливо. Але все залежить від підготовки Молдови. Тому що, для прикладу, Україна має 7 рекомендацій від ЄС, які потрібно виконати, тоді як Молдова — 9. І доки не буде звіту від Євросоюзу, що вона їх виконала, жодні переговори не почнуться.

Проте не це є найбільшою проблемою. Роберта Мецола натякнула, що переговори можуть початися навіть у тому випадку, якщо не всі рекомендації будуть виконані на 100%. Головна перепона на шляху до ЄС — Придністров’я. Зазвичай Євросоюз скептично ставиться до країн, які мають нерозв’язані територіальні конфлікти. А Молдова, як зазначає Анжела Грамада, наразі не має свого бачення для вирішення цього конфлікту:

— Не можна просто пред’явити Європейському Союзу таку проблему (Прідністров’я. — Ред.) та розраховувати стати його частиною попри додаткові перепони.

Козирі для Молдови

Проте є в Молдови і козирі, каже експертка. Так, її набагато простіше взяти до ЄС хоча б тому, що це — маленька країна, де проживає трохи більше ніж 2,6 млн людей.

А ще її приклад може стати позитивним досвідом, якого так потребує зараз Європейський Союз. Якщо Молдова вдало розпочне перемови, то ЄС зможе показати Україні та Грузії, що й для них усе реально.

Завдяки Молдові ЄС може отримати той позитивний досвід, якого йому зараз так не вистачає © AP / Aurel Obreja

— Навіть якщо рекомендації (ЄС, — ред.) будуть виконані, наприклад на 90%, переговори можуть розпочатися, — впевнена Анжела Грамада. — Зокрема, і для того, аби показати Грузії та Україні, що вони теж можуть на це розраховувати, і налагодити таким чином стосунки з ними.

Водночас потрібно враховувати той факт, що до Великих європейських зборів долучилися прихильники євроінтеграції, пояснює експертка. Вони були в Європі, вони бачили, що ті наративи, які просувають проросійські сили, далекі від істини. Вони знають, що в ЄС люди живуть краще, ніж у Росії. Але є й інші.

Зокрема, Гагаузія завжди була налаштована категорично проти євроінтеграції. 2014 року там навіть провели два референдуми. На одному 98,4% проголосували «за» приєднання до Митного союзу Білорусі, Казахстану та Росії, а в другому — 97,2% висловилися «проти» подальшої інтеграції до ЄС. 98,9% також підтримали думку про те, що Гагаузія може оголосити незалежність, якщо Молдова об'єднається з Румунією. Але якщо Маї Санду вдасться розібратися і з цією проблемою, це стане ще одним козирем. А розбиратися варто, адже нова башкан Гагаузії Євгенія Гуцул 23 травня заявила, що «народ Гагаузії, на відміну від офіційної влади в Кишиневі, чудово пам'ятає все те добро з боку Росії».

Реакція Росії на рішення Молдови більше не має вирішального значення © AP / Aurel Obreja

Тим часом російські ЗМІ хоча і писали про Великі європейські збори, але мало. До того ж вони стверджували, що на мітинг прийшло лише кілька тисяч людей. Проте реакція РФ тут уже не має вирішального значення, каже Анжела Грамада:

— Було помітно, що чи не вперше Молдові все одно, що скаже Росія. І це дуже важливо, бо це дає всім зрозуміти, що країна ухвалює рішення, виходячи виключно зі своїх національних інтересів.

Але важливо розуміти, що таку впевненість Молдова отримала, зокрема, і завдяки Україні. Адже, як підкреслює і сама Мая Санду, Україна зараз захищає Молдову.

Саме тому в Резолюції, ухваленій за підсумками зборів, згадується і російсько-українська війна:

Рішуче засудити незаконну і нелюдську війну, розпочату Росією в Україні, яка підриває стабільність і серйозно впливає на весь регіон, включаючи Республіку Молдова. І зайняти чітку позицію проти людей, які почали війну, тих, кого міжнародні інституції оголосили військовими злочинцями. І тим, хто підтримує війну та бере участь у дестабілізації ситуації в регіоні та нашій країні

Своїм візитом Роберта Мацола продемонстрували безумовну підтримку та відкритість із боку ЄС © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Просто зараз Молдова має непогані шанси на успішну євроінтеграцію. Якщо влада проведе всі потрібні реформи та виконає всі вимоги дорожньої карти вступу, то 2030 року країна може стати членом ЄС. Проте, як зазначає Анжела Грамада, забігати наперед також не варто. Молдова планує почати переговори з Євросоюзом наприкінці 2023 року — і тоді буде чітко зрозуміло, чи готова країна до непростого шляху до Європи.