Помилування Протасевича: для чого білоруська влада звільнила журналіста

правосуддя по-білоруськи

Два роки тому, 23 травня 2021-го, в аеропорту Мінська примусово пішов на посадку літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Затриманий тоді, а згодом заарештований журналіст Роман Протасевич, який був на борту лайнера, став вільним 22 травня 2023 року. Білоруська влада його помилувала. Але для чого? Чим на свободі Протасевич буде кориснішим для Лукашенка, ніж у тюрмі? Усі подробиці — у статті RFI.

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Неочікуване помилування

22 травня, наступного дня після Дня солідарності з політв'язнями Білорусі, Мінськ помилував Романа Протасевича, колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta. «Передусім я безмежно вдячний країні та особисто президенту за таке рішення», — заявив він на камери пропагандистських медіа.

01:07 Роман Протасевич після затримання білоруськими силовиками, 24 травня 2021 © VIA REUTERS / Reuters TV

З Білорусі Протасевич нікуди їхати не збирається, наголосив він журналістам пролукашенківських медіа. Помилували ексредактора Nexta всього через 18 днів після того, як Мінський обласний суд виніс йому вирок — 8 років колонії. Протасевича визнали винним відразу за десятьма статтями Кримінального кодексу Білорусі, зокрема, це «публічні заклики до захоплення державної влади», «акти тероризму», «образа президента», «поширення свідомо хибних відомостей про Білорусь» тощо.

Роман Протасевич у суді © Sb.by

Того самого дня, 3 травня, суд у Мінську засудив двох інших фігурантів справи — засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила та журналіста Яна Рудика до 20 та 19 років відповідно. Згідно з обвинуваченням, засуджені разом із Протасевичем з 2020 року брали участь у змові з метою захоплення державної влади у Білорусі неконституційним шляхом.

Роман Протасевич став вільною людиною © Getty Images

Можейко: пропаганда може використати Протасевича як медіапрофесіонала

Політолог Вадим Можейко © Facebook Vadim Mojeiko

Координатор білоруської експертної мережі «Наша думка» Вадим Можейко зауважує: випадок з Протасевичем — це, передусім, сигнал для інших політв'язнів, борців із режимом Лукашенка:

— Протасевич пішов на співпрацю зі слідством, він надав всю інформацію, яка у нього була, пропаганда використовує його як публічну фігуру. Режиму вигідно створити прецедент: ті політв'язні, які не йдуть на співпрацю, будуть сидіти роками, а от ті, хто пішов на співпрацю, може розраховувати на помилування. Звісно, у випадку з Протасевичем усе було дуже швидко зроблено. Але це більше політичний сигнал — мовляв, так будуть вчиняти з тими, хто публічно готовий перейти на бік режиму.

Щодо подальшої долі Протасевича, то Можейко не виключає, що лукашенківська влада може його використати саме як медійника:

— У Протасевича є варіант, що він може стати непублічною особою, просто зникне з публічного поля. Але дуже ймовірний варіант, що пропаганда і надалі буде ним користуватись. Він працював на найбільш популярних телеграм-каналах — Nexta та «Білорусь головного мозку», а також в інших медіа. Тому я не виключаю, що пропаганда може використати його як медіапрофесіонала і призначити адміністратором пропагандистського телеграм-каналу «Жовті сливи», де просто обливають брудом усіх, хто проти Лукашенка.

Магда: вигідніше було змусити Протасевича до каяття, ніж кинути за ґрати

Євген Магда, кандидат політичних наук © Facebook Yevhen Mahda

Хто кається, той може розраховувати на помилування. Саме це хотів показати Лукашенко, помилувавши Романа Протасевича, — певен кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда:

— Є кілька причин, чому його помилували: Протасевич покаявся, розкаявся, співробітничав з слідством, і він дуже медійний персонаж. Помилування виглядає дуже символічно, бо відбулось напередодні другої річниці, як літак з Протасевичем на борту примусово посадили у Мінську (23 травня 2021 року літак Ryanair летів з Афін до Вільнюса, але він був змушений сісти у білоруській столиці, — ред.). Ще більш символічним є те, що ексредактора Nexta помилували після Дня солідарності з білоруськими політичними в'язнями (щороку його відзначають 21 травня, — ред.). Тобто Лукашенко в такий спосіб показав, що ті, хто розкаюється, вони можуть розраховувати на помилування, а всі інші — ні. 22 травня почали судити сина Віктора Бабарики, Едуарда, процес над яким чекали 3 роки, але він ніяк не починався. Влада буде використосувати Протасевича для подальшої дискредитації протестів і боротьби проти неї самої.

Білорусь, 2020 року © AP

Євген Магда певен, якби Протасевич не був медійною особою, через що ще цікавий владі, то як і інші політичні в'язні, сидів би у колонії:

— Треба говорити не так про Протасевича, як про роботу самого білоруського режиму. І це, на мою думку, це дуже серйозний фактор — це фактор тоталітарного режиму. Людину просто пропустили через м'ясорубку, людина відмовилась від своєї дівчини (росіянку Софію Сапегу затримали разом з Протасевичем, їй дали у Білорусі 6 років колонії, білоруська влада погодила її перевід до російської тюрми, але дівчина ще досі у Білорусі, — ред.), яка сидить і її досі не депортували до Росії, а його випустили. Це теж подвійний вплив. Протасевич повністю позбавлений своєї репутації. Але він зберіг свободу. Чи буде його життя щасливим? Я не знаю. Дуже складно поставити себе на його місце. І ті, хто говорить: «а я б не зламався», добре, якщо люди настільки в собі впевнені. Мені здається, що тут ситуація достатньо не парадоксальна, тут ситуація, яка показує, що для тоталітарної держави, якою є, очевидно, лукашенківська Білорусь, доля людини взагалі нічого не варта. Це просто пил. Протасевич тепер перетворився з одного з символів протесту на символ такого показового каяття. Якби він не був одним з символів протесту, якби він не був одним з редакторів Nexta, його просто чекала доля в колонії — як кількох тисяч політв'язнів. А так білоруській владі, скажу цинічно, було вигідніше його змусити до каяття, ніж просто його кинути за ґрати.

Книрович: помилували, щоб показати слабкість опозиції

Олександр Книрович, бізнесмен і колишній політв'язень © Facebook Александр Кнырович

Олександр Книрович — білоруський бізнесмен, який відсидів за ґратами у Білорусі майже 5 років. Його затримали у січні 2017 році, а вже влітку 2018 років суд виніс йому вирок — 6 років колонії. Після апеляції строк скоротили до 5 років. На волю Книрович вийшов у серпні 2021 року. Бізнесмена білоруська влада звинувачувала в ухилянні від сплати податків і хабарництві. Однак справа була політично вмотивована, бо сам підприємець відкрито критикував владу. Зараз Книрович популярний блогер.

Помилування у білоруській системі правосуддя практикується, каже Олександр Книрович, підприємець та блогер. І застосовується воно до тих, хто, по-перше, повністю визнавав свою провину, по-друге, до тих, хто сплачував матеріальні збитки. Але той, хто просив і отримав помилування, мав відбути половину свого строку. Однак такі помилування, як у випадку з Протасевичем, це виключення:

— Протасевич підписав угоду зі слідством, він весь вивернувся навиворіт у співпраці зі слідством, здав, кого тільки можна було здати, більше того хвалив владу всіма можливими засобами. Тим не менше, я думав, що йому буде та сама половина строку. Я думав, що буде від 6 до 10 років. Вийшло 8 (рішення суду у справі Протасевича від 3 травня 2023 року — ред.). До цього моменту все йшло так, як я бачив роботу системи зсередини. Йому дали 8 років, і всі б сказали: «ну, все по закону», — і його б фактично пробачили на фоні тих, кому дали 18 чи 20 років за такі самі «злочини». Те, що його помилували, стало абсолютною несподіванкою. Це не вкладається в поведінку влади. Тим більше, що раніше всіляко давали зрозуміти, що чиновники та менти — це «свої», яких можуть помилувати, а інші — ніяк не можуть бути «своїми». Суть у тому, що раніше не було таких помилувань — щоб людина з суду пішла додому, яка не виплатила матеріальну шкоду, нанесену державі. Крім випадку, який 15 років тому стався з Галиною Журавковою, яка керувала справами президента.

Олександр Книрович певен: Протасевич потрібен владі. У Лукашенка вирішили, що ексшефред Nexta буде їм кориснішим на свободі, ніж у тюрмі. Блогер та бізнесмен наводить приклад генерала Власова, який добровільно здався у полон у 1942 році і перейшов на сторону нацистської Німеччини.

Книрович певен, що Протасевич буде з'являтись на провладних телеканалах і телеграм-каналах, щоб показати слабкість опозиції:

— Дивіться, мовляв, ваші лідери зовсім не стоїки, зовсім не міцні у вірі, подивіться, кому ви довірились 3 роки тому. Вони помилували Протасевича, щоб показати іншим, за ким вони колись пішли.

Колишній політв'язень Книрович не має сумнівів, що система буде використовувати Протасевича у своїх цілях. Передусім ідеться про ту аудиторію, яка є споживачем інформації з традиційних медіа і які сліпо вірять усьому, що скажуть по телевізору:

— Для тих людей, які мають доступ до нормальних ЗМІ, незалежних медіа, ютюбу, для них імідж Протасевича — нижче плінтуса. Гірше нього, можливо, привокзальні проститутки. Я зараз не обговорюю його особистісні характеристики, я зараз про імідж в очах глядачів. Так от через Протасевича ти нічого не продаси цій публіці. Але є друга частина аудиторії, яка дивиться пропагандистські канали, читає державні газети. І для цих людей Протасевич — один із лідерів протестів, глава тої самої Nexta, через яку всі виходили на вулиці. І для них він — перебіжчик, фігура, яка розповідає, що насправді ледь не все було куплено за західні гроші. Для цієї частини аудиторії в очах КДБ Протасевич — ще якась важлива фігура.

Роман Протасевич. Мінськ, 2017 рік AP - Sergei Grits

Вимушена посадка Ryanair

23 травня 2021 року літак, на борту якого перебував Роман Протасевич та на той момент його дівчина Софія Сапега, зробив вимушену посадку у Мінську. Обидвоє були затримані, а згодом заарештовані.

Акція на підтримку Протасевича. Травень, 2021 року AP - Markus Schreiber

Протасевич після затримання почав співпрацювати зі слідством і розкаявся щодо своєї опозиційної діяльності і, зокрема, роботи на Nexta. Цей ресурс був надзвичайно популярним під час акцій протесту проти лукашенківського режиму у 2020 році. Сам Протасевич відразу після арешту в інтерв'ю пропагандистським медіа визнав свою провину в закликах до протестів у Білорусі.

Крім цього, журналіст звинувачував опозицію у тому, що та діяла в інтересах Заходу. В останньому слові перед винесенням йому вироку Протасевич заявив, що його «використали».

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Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції, відреагувала на помилування Протасевича, назвавши це «передбачуваною спробою відволікти увагу від безвісти зниклих політв'язнів». І наголосила: всі противники режиму Лукашенка, які сидять у білоруських, мають бути звільнені, і вони мають жити вільно.

Перше після помилування

«Бачу себе звичайним громадянином, сім'янином, який буде турбуватись про благополуччям власної родини», — Роман Протасевич 23 травня 2023 року дав своє перше після помилування інтерв'ю. Всі одкровення колишнього головного редактора Nexta записала камера провладного телеканалу «Білорусь 1».

Протасевич дав перше після помилування інтерв'ю © Зеркало

Протасевич ще раз подякував Лукашенку, а також вибачився перед силовиками та звичайними людьми:

«Я визнаю свої помилки, я щиро прошу вибачення у всіх людей, які постраждали і які відстоювали країну у важкі часи. Окремо хочу вибачитись перед представниками силових структур та їхніми сім'ями, які були під величезним тиском».

Не обійшлось і без звинувачень колишніх колег. Вони, на думку Протасевича, не хочуть «визнавати провину за тисячі зламаних життів»:

«Мене, власне, свої здали, якщо казати простими словами. Звісно, у мене була злість та ненависть до багатьох людей, але зараз прийшов час рухатись далі і не накопичувати в собі всю цю жовч».

Не оминув і білоруську опозицію. В інтерв'ю пропагандистам заявив, що опозиціонери намагаються набрати бали на війні в Україні.