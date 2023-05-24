Лише одна країна у ЄС не скасувала заборону на агроімпорт з України

УГОРСЬКА ПОЗИЦІЯ

Болгарія, Угорщина, Польща і Словаччина зобов'язувалися скасувати свої односторонні заходи щодо імпорту української агропродукції з 2 травня. На сьогодні лише Будапешт досі не ухвалив відповідного рішення.

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Про це, під час брифінгу у Брюсселі, повідомила речниця Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, пише Укрінформ.

«Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті (зерна. — ред.), і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила — Угорщина», — цитує видання її слова.

Окрім того, зауважила Феррер, що Єврокомісія погодила з країнами-сусідами України пакет заходів після скасування односторонніх заборон аграрного імпорту з України ще 28 квітня. Серед іншого в ньому йшлося й про пряму допомогу для фермерів, які понесли збитки, в Польщі, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Румунії.

«Ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок», — сказала Міріам Гарсіа Феррер.

Слід зазначити, що Угорщина також неодноразово блокувала допомогу для України з Європейського фонду миру. Цього місяця Будапешт заблокував рішення про передачу понад 500 мільйонів євро, їх мали би виділити 22 травня. Мотивуючи це побоюваннями, що в подальшому кошти з цього фонду виділятимуть тільки Україні.

Але Угорській владі часто закидають проросійську позицію і саме цим пояснюють подібні рішення. Так, нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Україні не вдасться перемогти у війні з РФ, адже, мовляв, нині вона фінансово не існує. Європарламент засудив систематичні спроби уряду Угорщини підривати європейські цінності.