Українські танкісти вже скоро почнуть навчання на американських Абрамсах

ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ

Як повідомили в Пентагоні близько 250 українських вояків стануть до тренувань уже наступного тижня. Вишкіл буде проходити на території Німеччини.

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Про це пише «Голос Америки», покликаючись на офіційного представника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера. За його словами, українські військові прибудуть до Німеччини «протягом наступного тижня або близько того».

«Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця. Представники Пентагону заявляють, що ще одна партія бронетехніки у кількості 31 танка M1A1 Abrams проходить ремонт у Сполучених Штатах та буде доставлена ​​до України до осені», — йдеться у матеріалі.

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Танк «Абрамс» ASSOCIATED PRESS - Khalid Mohammed

Зазначають, що програма цього військового вишколу розрахована приблизно на 10 тижнів. Покликаючись на анонімне джерело, «Голос Америки» пише, що її структура буде аналогічною до курсів керування і обслуговування броньованих машин Bradley та Stryker.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається передати Абрамси Києву наприкінці 2023, або на початку 2024 року.