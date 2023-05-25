Дванадцятий «Рамштайн»: на порядку денному винищувачі F-16 та системи ППО

Крила для Україїни

25 травня відбудеться чергова зустріч міністрів оборони у форматі «Рамштайн». І наразі вже відомо, що головними її темами буде передавання Україні винищувачів F–16 та посилення ППО. На що насправді варто розраховувати?

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США нарешті дали зелене світло постачанню Києву літаків F–16. Під час наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» говоритимуть саме про них.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Пет Райдер, уточнивши, що спочатку Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою та свої нагальні потреби:

«І тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона, як і раніше, залишатиметься темою пріоритетного обговорення, а також боєприпаси, щоб гарантувати, знову ж таки, що вони можуть витримати бій. А потім буде ще й обговорення навчання на F–16».

Генерал зауважив, що навчання відбуватиметься за межами України — на європейських майданчиках.

Робота над отриманням F–16 велася багато місяців © AP / Mindaugas Kulbis

Стриманий оптимізм

Тож чи порадує нас «Рамштайн» інформацією про отримання таких бажаних літаків?

Неоптимістичний прогноз дає військовий експерт Defense Express Валерій Рябих:

— Питання наразі ще в розгляді, йде робота над створенням авіаційної коаліції. У цьому ми можемо орієнтуватися на офіційні заяви, наприклад Байдена, який дав старт формуванню авіаційної коаліції.

Цікаво, що днями голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 уже почалися. І навіть натякнув, що однією з країн, яка готує льотчиків, є Польща. Проте наступного дня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що зараз насправді триває підготовка до старту навчань.

Те, що навчання пілотів та передавання літаків — довгий процес, цілком зрозуміло, наголошує Валерій Рябих. Адже спершу треба розв’язати всі організаційні питання, зокрема вирішити, де саме відбуватимуться навчання. Натомість цілком можна розраховувати на презентацію загальних принципів діяльності авіаційної коаліції.

Процес лише розпочався, зауважує експерт, і, як доводять приклади передавання інших типів озброєння, він може бути доволі тривалим. Так, окрім підготовки пілотів, важливо створити відповідну інфраструктуру, а це теж забирає певний час.

Передача Україні винищувачів буде довгим та складним процесом © AP / Mindaugas Kulbis

Для ухвалення рішень час знадобиться і країнам, які увійдуть до коаліції. Вони мають розподілити ролі, визначити, хто саме і які функції візьме на себе, та хто і скільки вкладе у це фінансів, зауважує експерт:

— Але всі забувають про те, що сама передача літаків нічого не вирішить. Тому що літак — це бойова система, яка без великої кількості озброєння не буде ефективною.

Коаліція також має вирішити, хто та які ракети передаватиме Україні.

Якщо ж припустити, хто саме з партнерів України міг би надати винищувачі F-16, то насамперед це Нідерланди. Адже керівництво цієї країни неодноразово наголошувало, що жодних застережень та перепон для передавання літаків не має. Проте потрібен був дозвіл країни-виробника — США. І тепер такий дозвіл є.

Також, як вважає Валерій Рябих, можна розраховувати і на Данію, оскільки вона планово переозброюється і замінює F–16 на літаки нового покоління — F–35. Відповідно, частина винищувачів вивільняється та може бути передана Україні.

На що можна розраховувати

Під час «Рамштайну», вважає Валерій Рябих, вирішуватимуть питання поточного забезпечення ЗСУ боєприпасами та озброєнням, потрібним для контрнаступу, а також удосконалення системи ППО та ПРО:

— Можна очікувати оголошення передачі додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема далекобійних. І тут, звісно, великим сюрпризом була б передача додаткових систем «Патріот».

Члени командування протиповітряної та протиракетної оборони 10 армії США на тлі ЗРК «Патріот» під час навчань багатонаціональних наземних підрозділів ППО НАТО. Литва, 20 липня 2017 року © AP / Mindaugas Kulbis

Насправді це було б дуже логічним рішенням, вважає Валерій Рябих. Адже системи ефективно знищують російські ракети, зокрема «Кинджали», які раніше вважали майже невловимими.

Отже, найближча перспектива для України — отримання додаткових систем ППО та ПРО, що допоможуть сформувати надійний захист від російського ракетного терору. А щодо F–16, то це тривалий процес, хоча той факт, що він нарешті розпочався, є надзвичайно позитивним.