Репарації для Польщі: скільки грошей дасть Німеччина

Репарації розбрату

Варшава, Польща – Варшава вимагатиме репарацій від Берліна. І це попри категоричну відмову Німеччини — ще на початку року німецька влада заявила: питання репарацій закрите і нових перемовин з цього приводу не буде. Однак Польща не зупиняється. Більше того, уже заявила — вимагатиме компенсацій не лише від Німеччини, але й від РФ.

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Зруйнована Варшава під час Другої світової війни © AP / Henry Griffin

Хто має плати: молоді німці чи молоді поляки?

17 травня під час саміту Ради Європи в Рейк’явіку підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Серед підписантів — більше 40 країн. У тому числі, Німеччина та Польща.

Олаф Шольц виступає під час саміту Ради Європи. 17 травня 2023 © AP / Alastair Grant

І, здавалось би, до чого тут Польща і її прагнення змусити Німеччину сплатити репарації за збитки у Другій світовій війні? Однак польська влада побачила ісландське світло у кінці тунелю. Заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик, який, власне, й курує питання репарацій, заявив, цитата, «Німеччина підписала декларацію, яка дозволяє Польщі вжити серйозних заходів щодо репарацій».

Зруйнована під час Другої світової війни Варшава © AP

При цьому польський урядовець пояснив, чому ісландський документ є таким важливим для Варшави, — у ньому є такі слова, як «геноцид, злочини проти людяності, військові злочини не підпадають під дію терміну давності та застосовуються до всіх держав».

Аркадіуш Мулярчик, заступник глави МЗС Польщі PAP - Piotr Nowak

Відтак, зауважив Мулярчик, підписана декларація не лише підтверджує єдність і солідарність Європи перед обличчям російської агресії. Цей документ визначає курс дій для всіх інших країн, які постраждали від агресії, і «створює серйозні можливості для Польщі та інших країн, які стали жертвами Другої світової війни внаслідок німецької агресії та окупації».

Концтабір Аушвіц, де під час Другої світової війни загинуло понад 1,1 мільйона осіб © RFI

— Польща, звісно, голосувала за декларацію в Рейк'явіку. Вони хочуть показати, що репарації можна сплачувати і потрібно. І вони сподіваються, що цей документ може лягти в основу того, щоб Німеччина у майбутньому сплатила кошти, які у вигляді компенсації прагне отримати Варшава, — зауважує кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Німці у Варшаві ASSOCIATED PRESS

Станіслав Жерко, польський історик та публіцист, співробітник Західного інституту у Познані та Військово-морської академії у Гдині, у свою чергу, наголошує, що підписана у Рейк'явіку декларація ніяк не вплине на виплату компенсацій від Німеччини:

— Це не відкриває Польщі нових можливостей. Створення Реєстру збитків, які Росія завдала Україні, буде кроком у правильному напрямку для українських влади та народу, але це не має нічого спільного із виплатою репарацій та компенсацій для Польщі як держави, так і польських жертв німецьких воєнних злочинів.

Місце розстрілу людей, які перебували у трудовому таборі Треблінка І © RFI

Вже 22 травня Мулярчик вирушив до Берліна із робочим візитом. Там він зустрівся із депутатами Бундестагу та представив німецькою мовою звіт про втрати Польщі під час війни. Під час цього візиту німецька сторона ставила питання: а чому, власне, молоді німці мають сплачувати компенсації за Другу світову? У польського політика знайшлась відповідь: бо молоді поляки не мають платити за те, що було знищено у Польщі. І, як приклад, навів Саксонський палац, який був знищений у 1944 році. Лише його реконструкція коштуватиме більше мільярда злотих (це більше 240 мільйонів доларів).

Довоєнне фото Саксонського палацу © https://palacsaski.pl/

Розкопані руїни Саксонського палацу у Варшаві © Wyborcza.pl

Що Польща вже отримала

У 1945 році, після закінчення Другої світової війни, Польща на Потсдамській конференції як «компенсацію» отримала частину Східної Пруссії, території до річок Одер та Нейсе, а також сучасний Гданськ.

Вже у 1953 році була підписана постанова Радою міністрів Польської Народної Республіки (ПНР). Цим документом Варшава визнала всі свої претензії до Німеччини задоволеними. У 2017 році тодішній міністр оборони Антоній Мацєревич заявив: «Це радянська колонія, іменована Польською Народною Республікою, відмовилася від частини репарацій».

Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський розповідає, що були й особисті виплати певним полякам. Так, зокрема, Західна Німеччина давала гроші тим, хто ставав жертвами медичних експериментів у концтаборах.

Концтабір Майданек у Любліні © RFI

Крім того, були виплати й через Червоний Хрест, а не напряму, бо не були встановлені дипломатичні відносини між ФРН та ПНР.

— З 50-х років Німеччина виплатила еквівалент сьогоднішніх 18 мільярдів євро жертвам Третього Рейху, серед яких Польща отримала більше 2,5 мільярдів і посіла друге місце серед бенефіціарів. Ще виплачувала кошти німецька католицька церква. Але найголовніший момент — це те, що незалежна Польща є правонаступницею Польської народної республіки з усіма наслідками. І це, власне, зумовлює слабку позицію Варшави у питанні виплат репарацій. Польща не може обнулити те, що було зроблено у ПНР. Тоді, за такою логікою, треба обнулити багато чого іншого, що мала ПНР, адже вона була суб'єктом міжнародного права, — тлумачить Желіховський.

Станіслав Жерко, у свою чергу, заявляє, що Польща не отримала компенсації у достатньому об'ємі:

— Польща була єдиною країною, яка отримувала репарації від Німеччини за посередництвом СРСР. Останній це використав, аби привласнити значну частину тої суми. Був й економічний примус з боку Радянського союзу: він змусив Польщу продавати йому вугілля за ціною, яка в 10 разів була за ринкову. Поза тим Федеральний уряд Німеччини виплатив польським жертвам німецьких злочинів (тим, хто вижив) невеликі компенсації. Можу сказати, що ФРН ганебно повівся з Польщею та поляками.

Скільки зараз хоче Варшава

1,3 трильйони євро або 6,2 трильйона злотих. Саме стільки Варшава хоче отримати від Берліна. Цю суму було озвучено 1 вересня 2022 року — у 83-тю річницю початку Другої світової війни. Тоді у Королівському палаці глава провладної партії PiS («Право і справедливість») Ярослав Качинський заявив, що Польща звернеться до Німеччини про виплату воєнних репарацій, про відшкодування за все, що німці зробили в Польщі протягом 1939-1945 років:

«Ми не обіцяємо швидкого успіху. Ми лише кажемо, що це — польський обов’язок, це — усунення певного недоліку, певної прогалини у нашій діяльності як суверенної держави».

Руїни Варшави ASSOCIATED PRESS

14 вересня польський Сейм ухвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну.

Голосування у Сеймі за резолюцію про репарації © sejm.gov.pl

3 жовтня 2022 року глава МЗС Польщі Збігнєв Рау підписав дипломатичну ноту Німеччині про репарації за Другу світову війну. А вже наступного дня — 4 жовтня — очільниця німецького МЗС Анналена Бербок приїхала до Варшави, де заявила: Німеччина відхиляє вимоги Польщі щодо репарацій.

Бербок та Рау під час зустрічі у Варшаві 4 жовтня 2022 року © ZDF

А 3 січня 2023 року польське МЗС отримало офіційну відповідь на свою ноту від німецької сторони — чітку і лаконічну: питання репарацій закрите, уряд Німеччини не починатиме переговори з цього приводу.

18 квітня 2023 року польський уряд ухвалив постанову про необхідність врегулювання питання виплат репарацій. Аркадіуш Мулярчик уже заявив, що це є підставою для того, аби надіслати Берліну ще одну ноту. «Уряд однозначно заявляє, що справа ніколи не була закрита, навпаки, вона відкрита. І Польща ніколи не відмовлятиметься від репарацій», — підкреслив чиновник.

Станіслав Жерко, польський історик та публіцист, каже, що польська влада опинилась у глухому куті:

— Німеччина негативно відповіла на останню ноту. Тому не дуже зрозуміло, чому вона має змінити свою думку, відповідаючи на нову. І постанова польського уряду від 18 квітня у цьому плані нічого не змінює. Питання репарацій можна вирішити лише перемовинами двох урядів. Але я хотів би нагадати, що і за часів ПНР, і після 1989 року польська влада неодноразово заявляла, що правовий шлях виплат репарацій Німеччиною закритий. Більше того, у 2006 році тодішній міністр закордонних справ з уряду Качинського Анна Фотига (а сьогодні європарламентар від провладної партії «Право і справедливість») чітко заявила, що Польща відмовилась від репарацій.

Концтабір Треблінка: тут загинуло майже 900 тисяч людей © RFI

Більше жертв, ніж у Треблінці, було лише в Аушвіці © RFI

На думку експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, буде небезпечний прецедент, якщо Берлін таки погодиться на репарації Варшаві:

— Зараз усі розуміють: якщо відкрити цю скриньку Пандори, то буде велика кількість нових заявок. Якщо Німеччина, наприклад, виплатить компенсації Польщі, що стримає польський уряд просити компенсації в інших країн, зокрема, в України? Може бути така ситуація: Німеччина сплачує репарації Польщі, Росія сплачує Україні, згідно з Рейк'явіцької декларації. Що тоді може стримати Варшаву просити в Києва репарації за події Другої світової війни? Це може породити хаос у міжнародному праві, так і у відносинах між державами, які обговорюють питання репарацій.

Росія теж має платити

Не лише Німеччина має сплатити компенсацію, але й Росія — як правонаступниця СРСР. Аркадіуш Мулярчик заявив, що Інститут втрат війни уже підраховує збитки, які отримала Польща зі кілька десятиліть окупації. «Це має бути ґрунтовне дослідження, яке показує як весь аспект окупації, так і експлуатацію польської держави», — підкреслив заступник очільника польського МЗС.

Не виключив цього й глава бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач. За його словами, за РФ візьмуться після того, як доб'ються репарацій від Німеччини. Москва, тим часом, не спала і зробила свою заяву вустами спікера Держдуми Володимира Володіна: «Польща повинна повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати кошти, витрачені на неї військові та післявоєнні роки». У Москві вже встигли порахувати, скільки офіційна Варшава має сплатити — 750 мільярдів доларів.

Станіслав Желіховський певен: Київ не має підтримувати у цьому польську владу:

— Не треба зараз встрягати в питання вимагання Варшавою репарацій від Москви, хоча нам і здається це ситуативно вигідним. Ми дуже вдячні, що Польща підписала декларацію у Рейк'явіку, хоч розуміємо, що у неї були свої мотики. Але ми маємо йти по своєму трекові з Росією, просити допомоги в інших країн. Але щодо історичних питань ми маємо бути обережними, щоб усе не повернулось проти нас.

А польський історик Станіслав Жерко взагалі називає абсурдною ідею вимагати репарацій від РФ за Другу світову війну:

— Репарації виплачує країна, яка програла війну. СРСР у Другій світовій війні переміг. І, звісно, ​​завжди можна «вимагати», але з цього нічого не виходить, крім збивання піни в пропагандистських цілях.

Репарації — частина виборчої кампанії

Партія «Право і справедливість» (PiS) піднімає питання репарацій відтоді, як прийшла до влади у 2015 році. Провладні політики жонглюють виплатами компенсацій перед виборцями напередодні осінніх виборів до польського парламенту. І саме репарації є одним із ключових передвиборчих інструментів партії влади, переконаний Станіслав Желіховський:

— Чому зараз так воліють говорити про ті компенсації? Найголовніше, щоб електорат почув якісь великі суми, які може отримати Польща. Ви маєте зрозуміти, що більшість виборців PiS не є високоосвіченою категорією населення. Багато громадян проживають у сільській місцевості, у невеликих містах. Більшість із них проживають у східних регіонах Польщі. На цьому можна зіграти провладній партії. І більше того, це раніше спрацьовувало, тому я не виключаю, що і цього разу це допоможе провладній партії перемогти.

Ярослав Качинський, лідер провладної партії © TOK FM

17 травня 2023 року Ярослав Качинський, лідер «Права і справедливості», наголосив: політична сила не відмовлятиметься від репарацій. «Загалом у цьому питанні треба діяти терпляче та наполегливо», — додав політик.

Дональд Туск, опозиційний політик © PAP / Darek Delmanowicz

Дональд Туск, який очолює опозиційну «Громадянську платформу», наполягає: репарації — це виключно передвиборчий хід, яким мають на меті підняти електоральний рейтинг «Права і справедливості». Водночас його блок, який вважають пронімецько налаштованим, виступає проти плану провладної партії на отримання компенсацій, бо вважає, що ці гроші — 1,3 трильйони євро — нереально отримати.

Желіховський не виключає, що антинімецькі настрої, які виникають у польському суспільстві на фоні небажання виплачувати репарації, може мобілізувати громадян:

— Тема репарацій може стати водорозділом між патріотичним табором, до якого себе відносить партія PiS, та прислужників Німеччини. До останнього відносять опозицію на чолі з партією «Громадянська платформа», яку очолює колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І Качинський, й інші високопосадовці звинувачували опозиціонера у пронімецькій позиції. Історія з репараціями має на меті показати, що є лінія правильна, яку диктує PiS, і хибна лінія. І це, звичайно, може мобілізувати поляків. Для цього і було обрано одним з об'єктів Німеччину.

— На жаль, правлячий табір перетворив тему репарацій на політичний театр, в якому не уникнути маніпуляцій. Це дуже сумно, бо проблема відсутності гідних компенсацій є болючою дірою у польсько-німецьких відносинах, — наголосив Станіслав Жерко.

Згідно із соцопитуваннями, опублікованими у виданні «Rzeczpospolita», 51,1% поляків вважають, що Польщі повинна домагатись виплати репарацій від Німеччини. 41,5% опитаних не бачать у цьому потреби. Ще 7,5% не змогли відповісти. 92% тих, хто виступає за виплату компенсацій, є прихильниками провладної партії.