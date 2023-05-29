Утеча російського найманця до Норвегії: чи отримає притулок дезертир «Вагнера»

СПРАВА МЄДВЄДЄВА

Андрій Медведєв воював на Донбасі у складі ПВК «Вагнера», а потім втік до Норвегії й попросив там притулку. Про те, як убивав українських військових і спостерігав за стратою непокірних колег-найманців, він постійно розповідає іноземним журналістам. А паралельно співпрацює з норвезьким слідством щодо діяльності російської приватної військової компанії. Чи може Медведєв розраховувати на європейське майбутнє в державі, яка націло підтримує Україну, — читайте у статті RFI-Україна.

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Найманець-дезертир

Андрій Медведєв, колишній командир одного з підрозділів ПВК «Вагнера» © The New York Times / Andrea Gjestvang

Андрій Медведєв, колишній командир одного з підрозділів ПВК «Вагнера» прибув у Норвегію 12 січня. Він нелегально перетнув сухопутний кордон з боку РФ — одразу був затриманий прикордонниками і попросив політичного притулку. Відтоді він добровільно відвідав із десяток допитів норвезьких поліціянтів, які розслідують воєнні злочини росіян в Україні.

Медведєв розповів їм про вбивства українських військовослужбовців у бою, як був свідком масових розстрілів інших найманців, звинувачених у боягузтві. Проте, за словами росіянина, він не коїв військових злочинів на території України, зокрема вбивства військовополонених і цивільних, і не спостерігав за їхнім вчиненням.

«Так, я вбивав (у бою, — ред.), я бачив, як гинуть товариші. Це була війна», — розповів Медведєв в інтерв'ю виданню «Нью-Йорк таймз». Мовляв, йому нічого приховувати.

Медведєв — один із небагатьох широковідомих російських бойовиків, які шукають захисту в Європі після участі в широкомасштабному вторгненні РФ в Україну. Його прохання про надання політичного притулк, як сказано в статті американської газети, змушує Норвегію протиставляти гуманітарний дух країни посиленню нацбезпеки та солідарності з Україною.

На думку адвоката Медведєва, найманцеві загрожує помста, якщо його відправлять додому. Отож це, мовляв, дає йому право отримати притулок. Як цитує неназваних норвезьких політиків «Нью-Йорк таймз», «заохочення таких солдатів, як Медведєв, дезертувати послабить російську армію та прискорить кінець війни».

А втім, розглядаючи прохання «вагнерівця», Норвегія стикається з тиском із боку активістів в Україні та Західній Європі. Вони кажуть, що надання притулку в Європі російським бойовикам, особливо найманцям на кшталт Медведєва заважає притягувати росіян до відповідальності за вторгнення. Справу дезертира ускладнює і те, що норвезькі правоохоронці затримувати його за бійки в барах. Крім того, він оприлюднив на ютубі відео, у якому натякнув, що хоче повернутися в Росію.

Дилема для Європи

Комплекс для шукачів притулку, Алта, Норвегія, 2015 р. © AP / Alastair Grant

Справа Медведєва привертає увагу до політичної дилеми: як Європа має ставитися до російських дезертирів і загалом до сотень тисяч учасників війни Росії в Україні.

«Це стосується суті того, ким ми є в Європі. Це змушує нас переоцінити наш підхід до прав людини, чого дотепер ми робити не хотіли», — прокоментувала для «Нью-Йорк таймз» це питання Сесілі Хеллествейт, експертка з правових норм, пов'язаних зі збройними конфліктами. Раніше вона була членкинею апеляційної комісії країни з питань притулку.

Європейському Союзу та державам, які тісно з ним пов'язані, зокрема Норвегії, у минулому вже доводилося шукати баланс між гуманітарними потребами та відповідальністю за військові злочини. Наприклад, під час розгляду документів людей, які воювали на Балканах чи в Сирії.

«Але масштаби війни в Україні, її близькість до Європейського Союзу та бойові дії між двома регулярними арміями означають, що російське вторгнення є значно більшим викликом для системи надання притулку в регіоні», — стверджує Сесілі Хеллесвейт.

Минули чотири місяці, відколи Медведєв попросив притулку. Його заява залишається на розгляді. У норвезькому імміграційному агентстві повідомили, що всі справи про притулок, подані військовими російськими ухилянтам, не розглядаються. Поки експерти вивчають, яка в Росії ситуація з дотриманням прав людини. Коментувати окремі заявки в Агентстві відмовилися з міркувань конфіденційності.

Медведєв і подібні до нього

Центр ПВК «Вагнера» у Санкт-Петербурзі, Росія, 31 жовтня 2022 р. AP

Деякі експерти з гуманітарного права в Норвегії кажуть, що невирішений запит пана Медведєва відображає небажання уряду привертати увагу до справи. Адже вона може розділити громадськість, випередити політику інших європейських держав і погіршити відносини з Києвом. Норвегія палко підтримує Україну: уряд виділив 7,5 мільярда доларів економічної та військової допомоги та прийняв близько 40 тисяч біженців.

«У справі Медведєва багато суперечливих прав, багато суперечливих зобов’язань і багато суперечливої політики», — констатував у коментарі «Нью-Йорк таймз» Паал Нессе, голова Норвезької організації шукачів притулку, некомерційної організації, яка надає правову допомогу заявникам.

Норвегія та країни ЄС намагалися сформулювати загальний підхід до заяв про надання притулку, поданих росіянами, які втекли з країни, щоб уникнути військової служби. Таких заявників більше, ніж шукачів притулку, що, як Медведєв, воювали в Україні.

Як пише «Нью-Йорк таймз», в Агентстві Європейського Союзу з питань притулку повідомляють, що країни-члени самі вирішують, хто заслуговує на захист.

Колишній російський десантник і учасник бойових дій в Україні Павло Філатьєв чекав, за його словами, на рішення Парижа про надання йому притулку вісім місяців. Третій широковідомий російський дезертир у Європі — колишній армійський механік на ім’я Микита Чибрін. Іспанія з минулого листопада розглядає його заяву про надання притулку.

Проблеми з законом та «співпраця» з поліцією

Андрій Медведєв та його адвокат під час судового засідання в Осло, Норвегія, 25 квітня 2023 року © AP / Gorm Kallestad

Спілкуючись з Андрієм Медведєвим протягом кількох тижнів і перевіряючи факти з його біографії, журналісти «Нью-Йорк таймз» визначили, що в нього «непроста історія антисоціальної поведінки»:

Його вже двічі затримували в Норвегії за бійки в барах і один раз у Швеції за нелегальний в'їзд до країни. У Росії він провів чотири роки у в'язниці за пограбування та бійку, відповідно до протоколів суду. А його знайомі кажуть, що ці дії могли бути наслідком життєвих травм: життя в родині, де панувало насильство, виховання у сибірському дитбудинку, перебування у російських в’язницях, і, урешті, на полях битв в Україні

Медведєв неодноразово конфліктував з українцями в Осло. Востаннє — 9 травня, біля місцевого радянського військового меморіалу.

Відповідно до норвезького законодавства, відмова брати участь у незаконній війні може надати право на притулок. Однак це право не поширюється на військових злочинців. І місцева прокуратура може висунути звинувачення людям, які, на їхню думку, скоїли військові злочини.

Представник норвезької кримінальної поліції повідомив, що Медведєв був очевидцем, а не підозрюваним у розслідуванні військових злочинів в Україні, і що на сьогодні офіцери «не знайшли підстав для звинувачень».

За словами самого ж Медведєва, його співпраця допомогла слідчим виявити об’єкти ПВК «Вагнера» в Україні та Росії, а також дізнатися її структуру.

За справою також стежать українські високопосадовці. Київ проводить власне розслідування щодо Медведєва. Незабаром після його прибуття до Норвегії посол України в Осло повідомив місцевим ЗМІ, що уряд може вимагати його екстрадиції.

Що кажуть правозахисники?

Український прапор майорить у центрі Бахмута, Донецька обл., Україна, 10 лютого 2023 р. © AP / Libkos

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко пояснює RFI-Україна, що норми регулювання надання притулку містяться в документах Верховного Комісара ООН у справах біженців. «Такі, як найманці "Вагнера", не підпадають під цей захист», — констатує правозахисник.

За словами Павліченка, політичного притулку можуть просити люди, яких переслідують у країні перебування чи походження: «Це не завжди політичне переслідування, це політичні опоненти. Це можуть бути якісь релігійні, національні, расові, культурні ознаки, гендерні».

А от особи, пояснює Павліченко, що є бойовиками (вчиняють насильство, завдають шкоду здоров'ю людей, вбивають їх тощо), під захист не підпадають:

Однозначно Мєдвєдєв знаходиться у такій ситуації, що він, за міжнародними стандартами, не може бути розцінений як біженець, такий, що може отримати політичний притулок. Тому Норвегія абсолютно слушно зараз думає, яким чином йому надати якийсь статус

На думку експерта, ті норми, які існують сьогодні для надання притулку, працюють. Наприклад, у документах чітко вказано, що на політичний прихисток не можуть розраховувати особи, що втекли з місць несвободи й прибули до іншої країни:

І він каже: "Мене будуть переслідувати". Звичайно, будуть переслідувати. Те саме стосується і цих військових найманців

Як наголошує виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, усі злочинці мають пройти через процедуру судового розгляду їхньої справи. При цьому ті, хто вчиняє злочини, «якщо вони не будуть покарані на полі бою, тобто вбиті та покалічені, то вони уникнуть кримінальної відповідальності». Адже дуже рідко, коли злочинець зізнається у тому, що катував чи страчував полонених.

Окрім правового аспекту надання притулку «вагнерівцю», є також моральний. За словами військового історика Михайла Жирохова, якщо говорити те, що Мєдвєдєв воював і вбивав українців, а Норвегія і весь цивілізований світ підтримує Україну, то можна знайти бюрократичні гачки, які дозволять його просто видати назад росіянам.