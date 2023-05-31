У Латвії обрали нового президента: ним став Едгарс Рінкевичс

Новий лідер

31 травня у Сеймі Латвії відбулися вибори нового президента країни. Ним став колишній очільник МЗС країни Едгарс Рінкевичс.

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У третьому турі виборів президента Латвії, які проводяться у Сеймі, перемогу здобув кандидат від «Нової єдності», чинний міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс — він отримав 52 голоси депутатів.

У третьому турі за президентський пост також боровся Улдіс Піленс, кандидат від партії «Об’єднаний список». Раніше у другому турі вибула кандидатка від «Прогресивних» Еліна Пінто.

У своєму зверненні до Сейму вже у статусі президента Рінкевичс подякував як тим парламентарям, які його підтримали і тим, хто проголосував проти. Також він пообіцяв робити все можливе для безпеки, єдності та процвітання країни, а також тісно співпрацювати із Сеймом та урядом.

Paldies Saeimai par uzticību, ievēlot mani augstajā Valsts prezidenta amatā, paldies atbalstītājiem un kritiķiem. Es darīšu visu, lai jūs nepieviltu! Dievs, svētī Latviju! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 31, 2023

Офіційно Рінкевичс приступить до виконання обов'язків президента Латвії 8 липня. Його вже привітав із обранням головою держави Егілс Левітс, який залишає посаду. Новий президент очолюватиме Латвійську Республіку протягом чотирьох років.

Також із обранням нового президента Латвії привітав Володимир Зеленський, назвавши його «великим другом України» та висловивши сподівання на продовження тісною співпраці держав.

Sincere congratulations to a true friend of Ukraine @edgarsrinkevics on his election as President of the Republic of Latvia. I look forward to continuing 🇺🇦-🇱🇻 close cooperation and partnership for the benefit of our peoples, for the common victory of the values of freedom and… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2023

Едгарс Рінкевичс обіймав посаду голови МЗС із 2011 року. Раніше він був журналістом Латвійського радіо, а згодом розпочав і політичну кар'єру. Він працював на різних посадах у Міністерстві оборони, де з 1997 року понад 10 років обіймав посаду держсекретаря. Також у 2014 році Рінкевичс став першим політиком в історії Латвії, який зробив камінг-аут.