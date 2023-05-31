Якщо ми не підтримаємо Україну, вона не захиститься — Анджей Дуда

Велике інтерв'ю

Захід має продовжувати підтримку України, інакше вона не зможе здобути перемогу у війні з Росією, наголошує президент Польщі Анджей Дуда.

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«Я закликаю: не втомлюйтеся від цієї війни»

Анджей Дуда дав велике інтерв'ю, у якому зокрема закликав світ не втомлюватися від війни, яку розв'язала Росія проти України, адже це саме те, чого прагне Путін.

«За населенням вона (Україна, — ред.) на 3/4 менша за Росію, і ніколи не мала такого військового потенціалу, як Росія, не має таких резервів. Їм потрібна підтримка, щоб захистити себе», — наголосив президент Польщі.

Володимир Путін хоче виснажити Захід цією війною, впевнений польський лідер, і він готовий пожертвувати для цього своїм народом. Він відправить на війну стільки людей, скільки буде потрібно, а якщо Росія переможе, Україна буде поневолена.

«Повірте, українці будуть жорстоко покарані за свій опір, як були покарані поляки за опір російській окупації під час Другої світової війни», — каже Дуда.

Зеленський зустрівся з Дудою © Czarek Sokolowski / AP

Саме тому, впевнений він, світ має продовжувати допомагати Україні політично, фінансово та технологічно, а також тиснути на РФ за допомогою санкцій. У такому випадку українські військові не просто зупинять росіян, а й зможуть вибити їх зі своєї землі, відновивши законні кордони.

«Моє завдання як президента Польщі — дбати про безпеку Польщі»

І допомога Україні, зокрема передача зброї, є безпосереднім інтересом Польщі в безпековому плані, зауважує Дуда. До того ж зараз країна витрачає величезні кошти на модернізацію армії, зокрема, закуповує техніку на заміну тієї, яку передали Україні.

«Якщо хочеш бути в безпеці, готуйся до війни», — говорить Анджей Дуда.

Також він підкреслив, що Польща цінує своє членство в НАТО, і що трансатлантичні зв’язки мають вирішальне значення для Європи з точки зору безпеки, але не менш важливі вони і для США.

Анджей Дуда окремо підкреслив той факт, що Європа із 2008 року, з моменту нападу Росії на Грузію, намагалася ігнорувати відродження російського імперіалізму, хоча тодішній президент Польщі Лех Качинський, і попереджував світ про небезпеку. Так само Європа і світ проігнорували напад РФ на Україну в 2014 році:

«Ця нерішучість призвела до того, що сталося 24 лютого, до відкритої війни, розпочатої Росією, яка триває і забирає життя сотень тисяч людей, руйнує та руйнує».

Анджей Дуда на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі © AP - Olivier Matthys

«Володимир Путін не програв жодної війни»

Як зауважує Анджей Дуда, багато хто сьогодні говорить, що Путін уже програв війну, посилаючися, зокрема, на нещодавній вступ до Альянсу Фінляндії, але не все так просто:

«Пані та панове, Володимир Путін не програв жодної війни. Сподіваюся, вона програє. А поки маємо ситуацію, коли російський каток тисне Україну, щодня на фронті гинуть сотні людей, росіян понад 100 мільйонів, українців — менше 40 мільйонів».

До того ж не варто забувати, що Росія — ядерна держава, в неї гігантські запаси зброї. І навіть якщо це озброєння ще радянських часів, не варто недооцінювати його.

«Путін програє війну, коли російську армію відкинуть від міжнародно визнаних кордонів України», — говорить очільник Польщі.

А поки що війна триває, а РФ лише мобілізується, переводячи економіку на воєнні рейки та посилюючи пропаганду.

Анджей Дуда на першому місці впізнаваності серед українців AP - Frank Augstein

А поки що Польща продовжуватиме підтримувати Україну та нагадуватиме іншим країнам, наскільки важливо допомагати українцям, говорить Дуда:

«Ми знаємо, що тільки перемога над Росією дасть нам безпеку — країнам Балтії та Польщі в першу чергу, а також країнам Західної Європи».