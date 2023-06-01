Саміт Європейської спільноти у Молдові

Зеленський анонсує переговори про зміцнення української ППО

«Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», — написав український президент в телеграмі після прибуття до Молдови.

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Володимир Зеленський і Мая Санду перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, 1 червня 2023
Володимир Зеленський і Мая Санду перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, 1 червня 2023 © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA
Автор тексту: RFI Підписатися
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Президентка Молдови зустріла Володимира Зеленського в селі Бульбоака — там відбувається саміт Європейської політичної спільноти, на зібранні чекають майже 50 європейських лідерів.

Володимир Зеленський у Молдові, 1 червня 2023
Володимир Зеленський у Молдові, 1 червня 2023 © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA
Мая Санду зустрічає Володимира Зеленського, 1 червня 2023
Мая Санду зустрічає Володимира Зеленського, 1 червня 2023 © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Молдова — вірний партнер України, написала Мая Санду. Вона опублікувала відео зустрічі Зеленського.

Це вже другий саміт Європейської політичної спільноти, перший відбувся торік у жовтні в Празі. Ініціатором цього формату виступив президент Франції Еммануель Макрон.

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