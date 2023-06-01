Саміт Європейської спільноти у Молдові

Зеленський анонсує переговори про зміцнення української ППО

«Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», — написав український президент в телеграмі після прибуття до Молдови.

Володимир Зеленський і Мая Санду перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, 1 червня 2023 © REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA

Автор тексту: RFI Підписатися