Зеленський анонсує переговори про зміцнення української ППО
«Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», — написав український президент в телеграмі після прибуття до Молдови.
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Президентка Молдови зустріла Володимира Зеленського в селі Бульбоака — там відбувається саміт Європейської політичної спільноти, на зібранні чекають майже 50 європейських лідерів.
Молдова — вірний партнер України, написала Мая Санду. Вона опублікувала відео зустрічі Зеленського.
Dear President @ZelenskyyUa, we admire Ukrainians for showing incredible strength in defending homeland & intl law.— Maia Sandu (@sandumaiamd) June 1, 2023
We’re grateful for your heroic defence & we stand in solidarity w/ you & your efforts to bring back peace. You have a reliable partner in 🇲🇩 that you can count on. pic.twitter.com/EpPdYyzdjf
Це вже другий саміт Європейської політичної спільноти, перший відбувся торік у жовтні в Празі. Ініціатором цього формату виступив президент Франції Еммануель Макрон.