Безпрецедентне рішення: Європарламент ухвалив відсторонити Угорщину від головування в 2024

ОСТАННЄ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Європейський парламент офіційно висловив сумніви у тому, що Угорщина здатна головувати в Раді ЄС. Про це йдеться в резолюції, яку євродепутати ухвалили 1 червня.

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Резолюція має назву «Угорщина: Євродепутати засуджують цілеспрямовані та систематичні зусилля з підриву цінностей ЄС». Її ухвалили після дебатів про ситуацію з верховенством права і фундаментальними правами в Угорщині. «За» проголосували 442 депутата, утримались — 33, і виступили «проти» — 144.

Прапори ЄС поблизу будівлі Єврокомісії © AP

Угорщина мала взяти на себе обов'язки країни, що головує у Раді ЄС в липні 2024 і виконувати їх протягом шести місяців. Але, на думку більшості євродепутатів, вона до цього не готова. Адже, така позиція передбачає просування законодавчих ініціатив, покликаних забезпечити послідовне відстоювання порядку денного Євросоюзу і представлення Ради ЄС у відносинах з іншими європейськими інституціями. І Угорщина, як країна, що має великі проблеми із дотримання законодавства і цінностей ЄС та принципу щирої співпраці, не зможе ефективно виконувати ці функції.

« Косметичні » реформи та шанс послабити обмеження

З огляду на ці проблеми, Європарламент уже далеко не вперше закликає інші інституції ЄС застосувати певний вплив на Угорщину, говорить директор Програми європейських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Михайло Драпак. Торік євродепутати також ухвалили резолюцію, в якій назвали Угорщину виборною автократією. Мотивуючи це, зокрема, тим, що в країні порушуються права людини, судова влада залежна від виконавчої, а також немає конкурентного медіа середовища:

Прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан © REUTERS / Vincent Kessler

— Європейський парламент, використовуючи цю резолюцію вересневу минулорічну, закликав призупинити надання коштів із деяких фондів Європейського Союзу, зокрема, Фонду відновлення від наслідків пандемії. І, як ми знаємо, частина коштів таки була заморожена. Рада ЄС і Європейська Рада підтримали це рішення, однак все таки, із певними змінами — пішли на поступки Угорщині.

Окрім того, розповідає Михайло Драпак Угорщині закидають порушення статті №7 Договору про ЄС, у якій йдеться про необхідність дотримання норм і правил Союзу усіма країнами-учасницями, зокрема, йдеться про верховенство права. Через ці порушення до Будапешта почали застосовувати певні санкції та штрафи ще у 2018 році. І від них, зауважує Михайло Драпак, Угорщина зовсім не проти позбавитися.

Керівництво країни, каже він, навіть взялося проводити реформи, щоб усунути проблеми, на які вказав Європарламент. Лиш один нюанс, зауважує Драпак, реформи ці виявилися швидше косметичними, аніж реальними. А значить, нинішнє угорське керівництво таки не планує дотримуватися тих вимог, про які говорять колеги по Євросоюзу, пояснює директор Програми європейських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма»:

Євросоюз частково розблокував фінансову допомогу для Угорщини © European Union

— Липень 2024 року, коли Угорщина має стати до повноважень головування в Раді ЄС, це дуже делікатний момент для самого Європейського Союзу. Адже в червні наступного року відбудуться вибори до Європейського парламенту, а після виборів до Європейського парламенту, обиратимуть голову Європейської комісії і склад комісії. Тобто це політичне перезавантаження структур ЄС, яке Угорщина може використати для того, щоби вибити собі певні послаблення. І уявімо ситуацію, що відбуваються ці політичні зміни, Угорщина стає головою Ради ЄС і це вона визначає пріоритети для розвитку ЄС на майбутні півроку. Це момент політично досить складний.

Відсторонять чи ні?

Відсторонити будь-яку країну від головування в Раді ЄС на практиці не так просто, зауважує Михайло Драпак. Адже такого механізму просто немає. Угорщина першою із країн-союзниць удостоєна такої сумнівної честі.

В такому випадку хтось має зайняти її місце, а підготовка до головування іноді триває роками. Тож за 13 місяців, які залишилися, знайти заміну майже не реально, каже експерт:

ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній © REUTERS / Yves Herman

— Можливо, Іспанія та Бельгія могли би взяти на себе ці обов'язки. Тобто, поділити ці шість місяців в між собою. Тому що з липня по грудень 2023 року головувати має Іспанія, а з січня по червень 2024 року має головувати Бельгія. Однак ці країни поки не висловлювали своїх позиції. Також тут є важливою роль Європейської комісії — чи буде вона рекомендувати Раді ЄС ухвалити таке рішення.

До того ж, на думку Михайла Драпака, не всі країни учасниці Євросоюзу будуть готові підтримати таке рішення з політичних міркувань. Зокрема, попри зовсім різні позиції двох держав, виступити проти відсторонення Угорщини може Польща, адже до неї також виникали питання щодо дотримання норм і правил ЄС, припускає експерт.

Сесійна зала Європарламенту в Страсбурзі © AP

Тому, вважає Драпак, те, що Європарламент ухвалив резолюцію про відсторонення Угорщини від головування у Раді ЄС, радше, такий собі виховний момент, аніж практичне рішення:

— На мою особисту думку, ймовірніше, що все таки Угорщину не позбавлять цього права. Тому що це також політичні ризики для самого Європейського Союзу. Однак країну перед цим, ймовірно, змусять виконати певний набір вимог, щоб вона відповідала вимогам до країни, яка має головувати в Раді ЄС. Однак, поки цих вимог, як правила, не існує, тобто їх ще треба буде сформувати.