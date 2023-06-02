Макрон підтвердив плани навчати українських пілотів і техніків для винищувачів

Військові НАВЧАННЯ

Президент Франції Емманюель Макрон у спільній з президентом України Володимиром Зеленським заяві підтвердив плани розпочати підготовку українських пілотів і техніків, які у майбутньому зможуть працювати із західними винищувачами.

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Про це йдеться у тексті заяви, оприлюдненому французькою стороною, передає УП.

Президенти підтвердили домовленості від 14 травня про те, що Франція допомагатиме посилити українську ППО задля захисту цивільного населення.

«Враховуючи паралельні консультації зі Сполученими Штатами та іншими зацікавленими країнами, ми доручили нашим міністерствам оборони готувати відповідну офіційну рамку та механізм підготовки пілотів і техніків. Ця робота буде ґрунтуватися на потребах української сторони і її результати запропонують як рішення на майбутній зустрічі міністрів оборони у Рамштайні. У напрацюванні рішення будуть брати усі держави, залучені до ініціативи з підготовки українських пілотів винищувачів», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури «коаліції винищувачів» та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління.