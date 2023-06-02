Європарламент підтримав збільшення виробництва боєприпасів для України

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Європарламент підтримав законопроєкт про підтримку виробництва боєприпасів, який має на меті прискорити доставлення боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.

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Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, закон має збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу «земля-земля» та артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів, про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

«Сьогоднішнє рішення знаменує собою значний крок вперед для безпеки та оборони нашого Союзу, і особливо в нашій непохитній підтримці України перед обличчям російської агресії. Це перемога Європи та нашої колективної безпеки», — наголосив Керівник переговорної групи ЄП Крістіан Бушой.

Європейська комісія визначатиме, картографуватиме та постійно відстежуватиме наявність цих оборонних продуктів, їхніх компонентів та відповідної сировини. Пропозиція встановлює механізми, принципи та тимчасові правила для забезпечення своєчасної та тривалої доступності оборонної продукції у Європейському Союзі.

Закон було прийнято 446 голосами, проти проголосували 67, 112 утрималися. Тепер депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Радою з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати Європарламенту проголосують на пленарному засіданні в липні.