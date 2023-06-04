У Варшаві пройшла найбільша акція протесту з 1989 року

Антивладний мітинг

Варшава, Польща – Пів мільйона поляків заполонили столицю Польщі у неділю, 4 червня. Саме стільки людей, за підрахунками організаторів опозиційного мітингу, з'їхались зі всієї країни до Варшави. Невдоволені політикою нинішньої правлячої партії «Право та справедливість» (PiS) люди вимагали змін. Тим часом у польській поліції неофіційно заявили, що у мітингу брали участь до 150 тисяч людей.

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Велелюдний марш опозиції у Варшаві. 4 червня 2023 року REUTERS - AGENCJA WYBORCZA.PL

Недільний марш — це найбільша акція протесту, яка пройшла у Польщі з 1989 року. 34 роки тому 4 червня відбулась історична подія — перші з 1945-го року напівдемократичні вибори. Партія «Солідарність» на чолі з Лехом Валенсою перемогла комуністів. Тоді у Сенаті опозиція отримала 99 зі 100 місць і ще 161 — у Сеймі. Вибори у 1989-му році стали переломним моментом для розвитку Польщі. І саме у цей день — 4 червня — рівно через 34 роки — сучасна польська опозиція вийшла на вулиці Варшави, аби на всю країну заявити про свої претензії до влади.

Прихильники польської опозиції прибули 4 червня до Варшави REUTERS - KACPER PEMPEL

Організували багатотисячну ходу партія «Громадянська платформа». Її лідер — Дональд Туск — експрем'єр Польщі та ексголова Європейської ради.

Дональд Туск виступає перед мітингувальниками REUTERS - KACPER PEMPEL

Саме він очолив ходу, яка пройшла через весь центр Варшави і дійшла до головної точки мітингу — Замкової площі.

Pierwszym krokiem do zrzucenia niewoli jest być odważnym, aby być wolnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na własnej sile.



Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy zobaczyli, jak jesteśmy silni! pic.twitter.com/w4WU01cc9v — Donald Tusk (@donaldtusk) June 4, 2023

Разом із Туском поруч йшли мер польської столиці Рафал Тшасковський та колишній президент Польщі Лех Валенса.

На чолі колони — Дональд Туск, Лех Валенса та Рафал Тшасковський REUTERS - KACPER PEMPEL

«Я з вами сьогодні і буду кожен день до дня виборів. Я буду з вами, де б ми не боролися за Польщу», — заявив Туск, звертаючись до учасників маршу у Варшаві. Восени відбудуться парламентські вибори у Польщі. Вільне волевиявлення, високі ціни, узурпація влади — усе це стало ключовими темами опозиціонерів під час їхніх виступів.

Учасники опозиційного мітингу AP - Czarek Sokolowski

Учасники опозиційного мітингу AP - Czarek Sokolowski

«Я хочу скласти урочисту присягу перед вами. Ми йдемо на ці вибори, щоб перемогти, щоб виправити людські помилки і щоб, як наслідок, примирити польські родини. Клянусь вам. Можна назвати це "присягою Туска". Перемога, подолання зла, відшкодування людських кривд і примирення між поляками», — наголосив Туск. І додав:

— Поки ми в серці з Польщею, ніхто і ніщо нам не загрожуватиме. Що таке Польща в наших серцях? Це не абстрактний термін. Польща означає свободу, солідарність, любов до землі, співвітчизників та історії. Ми відчуваємо, що роками Польщею керують люди, які не вміють любити, які брешуть про слово «солідарність» і кожен день шматок за шматком відбирають нашу свободу.

Лідер опозиції Дональд Туск REUTERS - KACPER PEMPEL

Великий польський прапор пронесли через центр Варшави REUTERS - KACPER PEMPEL

Експрезидент Польщі Лех Валенса також звернувся до протестувальників:

— Я вірив, що настане день, коли ми скажемо Качинському (Ярослав Качинський — лідер провладної партії PiS, —ред.): «тачка стоїть». Вперед! І цей день настає.

Лех Валенса, експрезидент Польщі, звернувся з трибуни до учасників мітингу REUTERS - KACPER PEMPEL

Антипрезидентські плакати на мітингу опозиції REUTERS - KACPER PEMPEL

Мер Варшави, а також головний конкурент чинного президента Анджея Дуди на виборах у 2020 році Рафал Тшасковський заявив, що головна мета опозиції — вільна країна:

Рафал Тшасковський та Дональд Туск © Twitter Rafał Trzaskowski

— Ми йдемо до вільної, демократичної, європейської Польщі. Ми йдемо до перемоги! Цієї осені мільйони з нас будуть на виборчих дільницях. І 4 червня ми зробили перший важливий крок до перемоги. Прокинься, Польща!

Головний конкурент Дуди на виборах у 2020-му році — мер Варшави Тшасковський © Twitter Rafał Trzaskowski

Марші опозиції відбулись не лише у Варшаві, але й у Кракові, Щецині та Ченстохові.

Акція протесту у Кракові. 4 червня 2023 року © RMF

Тисячі людей у Старому місті у Кракові © RMF

Реакція влади на опозиційну акцію протесту

«Старими лисами» назвав лідерів опозиції нинішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. І розкритикував їх за акцію протесту:

— Звичайно, я не маю нічого проти вільного прояву поглядів, незалежно від того, які вони є. У цьому краса демократії, що кожен має цю свободу — попри те, що це наносить удар по владі. Але це не викликає у мене обурення. Мені трохи смішно, коли старі лиси, які багато років у політиці, організовують антиурядовий марш і подають це як стихійний громадянський протест.

Моравецький розкритикував опозиціонерів REUTERS - KACPER PEMPEL

Також Моравецький наголосив: поки опозиція влаштовує мітинги, провладна партія працює:

— Поки Туск і його оточення організують карнавал у Варшаві, уряд PiS (провладна партія «Партія та справедливість», — ред.) доводить, що таке реальна політика. Поки вони будуть кричати, що хочуть зміни влади, ми насправді змінимо життя сотень тисяч людей на краще. Запитайте себе, яка стратегія краща для Польщі.

Прапори Польщі та ЄС на опозиційному мітингу REUTERS - KACPER PEMPEL

Партія PiS при владі у Польщі з 2015 року. Найближчі парламентські вибори мають пройти у країні 15 жовтня 2023 року.