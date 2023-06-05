Бельгія розслідує як їх зброя потрапила до рук «РДК» та легіону «Свобода Росії»

ЧЕКАЮТЬ РОЗ’ЯСНЕНЬ

Бельгія попросить Україну надати роз’яснення щодо повідомлень про те, що бельгійські гвинтівки використовувалися «Російським добровольчим корпусом» та легіоном «Свобода Росії» на території РФ.

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Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, передає Reuters.

Напередодні «The Washington Post» повідомили, що антикремлівські бойовики, які здійснили атаку на Бєлгородську область, використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами та Польщею, і мали гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

«Наше міністерство оборони та його розвідувальні служби почали розслідування та просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося», — сказав Де Кроо журналістам. — «Європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона використовується на території України з метою захисту цієї території. І ми маємо жорсткий контроль, щоб це було так».

Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо повідомлення підтвердяться.