Німеччина переосмислить можливі поставки західних винищувачів Україні

ДВА ТИЖНІ НА РІШЕННЯ

Уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливих поставок сучасних західних винищувачів для України.

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Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю журналістам DW.

«Зараз ми перебуваємо у фазі переосмислення і перевіряємо, що можливо і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів», — сказав він.

Водночас німецький міністр відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus у перспективі.

Відповідаючи на питання про побоювання використання Україною німецької зброї на території РФ, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. При цьому, за його словами, Берлін, як і Вашингтон, завжди наголошували, що не хотіли б використання своєї зброї для перетину російського кордону. Водночас він «цілком довіряє українським партнерам».

За словами Пісторіуса, Німеччина має переосмислити свою політику останніх десятиліть:

«Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я не повірив би», — зазначив він.

Раніше ми повідомляли про те, що Бельгія розслідує як їх зброя потрапила до рук «РДК» та легіону «Свобода Росії».