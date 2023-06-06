Підрив Каховської ГЕС: у Варшаві відбувся протест під стінами посольства РФ

Антиросійський мітинг

Варшава, Польща – Сотні українців 6 червня вийшли із прапорами та плакатами, аби на весь світ заявити про російський теракт у Новій Каховці. Під амбасадою Росії у Варшаві зібрались люди зі всієї України, які через повномасштабне вторгнення були змушені залишити свій рідній дім. У тому числі, й у Новій Каховці.

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6 червня РФ підірвала Каховську ГЕС у Новій Каховці © RFI

У руках мітингувальників антиросійські плакати © RFI

— Моя мета — казати про те, що відбувається в Україні. Сотні херсонців знову вимушені залишати свої домівки. Дехто змушений назавжди з ними прощатись. Ми будемо завжди виходити на акції протесту і говорити про те, що вчиняє Росія, — розповів Олександр Стець, один із протестувальників.

Сотні українців під посольством РФ вигукували антиросійські гасла © RFI

Із такими плакатами вийшли українці під посольство РФ © RFI

Сьогоднішньою акцією активісти передусім хотіли звернутись до світу із чітким закликом — Росія тероризує весь світ атомною війною.

— Зеленський попереджав, що Росія має плани бомбардувати Каховську ГЕС. Вона це зробила. Тепер Зеленський попереджує про атомну війну. Ми повинні реагувати. Під загрозою життя всіх українців, — заявила активістка ініціативи «Євромайдан-Варшава» Вікторія Погребняк.

Під посольством РФ у Варшаві © RFI

Під посольством РФ у Варшаві © RFI

Відреагували активісти і на мовчання ООН. У твіттері Організації Об'єднаних націй з самого ранку не було жодної реакції на підрив дамби Каховської ГЕС, натомість висіло привітання із днем російської мови. Лише ближче до вечора з'явилась заява Антоніу Гутерреша про трагедію: «Підрив дамби Каховської ГЕС ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну». Але водночас він наголосив: ООН не має доступу до незалежної інформації, щоб перевірити, як саме сталася катастрофа.

Активісти Євромайдану-Варшава під посольством РФ у Варшаві © RFI

— Якщо ви підтримуєте країну-терориста, ви є терористом. Якщо ви не підтримуєте, але не говорите нічого, це означає, що ви підтримуєте терориста. Якщо ООН не може визначитись, на чиєму вона боці — на стороні демократії чи на стороні терориста — то ми відповідь уже знаємо, — наголосила Вікторія Погребняк.

Українці із плакатами під російським посольством © RFI

Також активісти закликали західні країни надати ще більше озброєння та допомогти відбити російську агресію, а також ухвалити рішення щодо членства України у НАТО.

Красномовні плакати про російську агресію в Україні © RFI

Українські мітингувальники під російською амбасадою © RFI

Між активістами та російським посольством стояли наряди поліцейських.

Поліцейські стежать за порядком під посольством РФ © RFI

Поліцейські стежили за ситуацією під посольством РФ © RFI

Під кінець акції протесту мітингувальники влаштували флешмоб — вилили одночасно пляшки з водою як символ затоплення українських земель на півдні України.

Флешмоб під амбасадою РФ © RFI

Дівчина ллє воду на асфальт біля посольства РФ © RFI