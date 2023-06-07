Лувр прийме на зберігання музейні експонати з України

ПОРЯТУНОК КУЛЬТУРИ

Лувр приймає на тимчасове зберігання 16 творів мистецтва, у тому числі дорогоцінні візантійські ікони з Києва, щоб захистити їх від війни в Україні.

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«Від початку війни, як і інші великі музейні установи, ми думали про те, як підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись із розпалом конфлікту, ми вирішили врятувати українські витвори мистецтва», — сказала директорка музею Лоранс де Карс агентству France-Presse.

Зараз у Луврі знаходяться п'ять візантійських ікон із Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Вони будуть виставлені на загальний огляд у Луврі з 14 червня до 6 листопада.

Виставка візантійських ікон під назвою «Біля джерел священного образу» стане прообразом відкриття у 2027 році нового відділу візантійського мистецтва та східного християнства Лувру.

Одинадцять інших творів, «з числа найбільш знакових та крихких», були відібрані з українського музею для наукового співробітництва з реставрації творів, їх буде розміщено в резервах Лувру.

У реєстрі Міністерства культури України було зареєстровано 468 пошкоджених або зруйнованих об'єктів культури, у тому числі 35 музеїв. Станом на 31 травня 2023 року ЮНЕСКО підтвердило, що з моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року було пошкоджено 258 культурних об'єктів: 111 культових споруд, 22 музеї, 93 історичних та/або художніх будівель, 19 пам'ятників, 12 бібліотек та 1 архів.