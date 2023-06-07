Сербія не припинятиме продаж боєприпасів, які можуть передаватися Україні — Вучич
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не заперечує проти того, аби його країна продавала боєприпаси посередникам, які потім надають їх Україні.
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Про це лідер повідомив журналістам FinancialTimes.
Після початку повномасштабного вторгнення Вучич підтримував Москву і відмовлявся приєднатися до західних санкцій проти Росії. Проте зараз президент Сербії заявив, що йому відомо про повідомлення уряду США щодо відправлення сербських боєприпасів в Україну через посередників і він не планує зупиняти це
«Я не дурень. Я знаю, що частина зброї може потрапити в Україну.Яка для нас альтернатива? Не виробляти їх (боєприпаси. – Ред.)? Щоб не продати?» — сказав Вучич у коментарі виданню.
Також президент Сербії визнав, що ходить по канату між Москвою та західними державами, але сказав, що не допомагатиме росіянам у війні:
«Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН», — сказав він, маючи на увазі заяви ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. — «Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання в дронах. Ми не будемо центром реекспорту чогось до Росії», — зазначив Вучич.