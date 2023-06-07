У парламенті Швейцарії підтримали реекспорт зброї в Україну

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Верхня палата парламенту Швейцарії (Федеральних зборів) схвалила поправку до закону, яка дозволить реекспорт зброї в Україну.

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Про це повідомляє пресслужба швейцарського парламенту.

«Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти», — йдеться у повідомленні.

Поправку підтримали 22 депутати, 17 проголосували проти, ще четверо утрималися.

Згідно із поправкою, країни-покупці швейцарської зброї все одно повинні будуть підписати декларацію про заборону реекспорту, однак її термін може бути обмежений до 5 років. Реекспорт буде можливий лише для країн призначення, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення.

У своєму твітері Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував верхній палаті парламенту Швейцарії за цей крок.

I thank the Swiss parliament's upper house for an important move to unblock the re-export of Swiss-made weapons. We are looking forward to the next steps. I am grateful to Switzerland for its solidarity with Ukraine while upholding its neutrality. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2023