Румунія висилає понад півсотню співробітників російського посольства

позиція румунії

Бухарест зобов’язав посольство Росії скоротити штат співробітників дипломатичного відомства на 51 особу. Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вже поінформував російського посла про це рішення румунської влади.

Реклама Читати продовження

Згідно з рішенням МЗС Румунії, Росія повинна скоротити 21 дипломата, а також 30 працівників технічно-адміністративного відділу. У Румунії можуть залишитися 11 російських дипломатів і 29 співробітників посольства.

У дипвідомстві Румунії пояснили, що це рішення відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

►Читайте також: Російська пропаганда vs Румунія: які наративи поширює РФ і як на них реагують

Росія самостійно буде вирішувати, хто із дипломатів залишить Румунію.

Російську сторону також поінформували, що на виконання рішення румунського МЗС у них є не більше 30 днів.