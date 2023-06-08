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Статус військової підтримки України буде оновлено — Міноборони Литви

На засіданні у форматі «Рамштайн», яке відбудеться через тиждень, буде оновлено статус військової підтримки України перед контрнаступом.

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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас © Reuters
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Щоб нічого не бракувало в боротьбі з окупантами», — написав він у своєму твіттері.

Також литовський міністр оборони сказав, що «вже підтверджено графік контратаки і вона розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами»

 

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