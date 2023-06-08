Франція допоможе Україні подолати наслідки підриву Каховської ГЕС

ФРАНЦУЗЬКА підтримка

Франція терміново відправить Україні 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

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«У відповідь на потреби, висловлені Президентом Зеленським Президенту Республіки, міністерка Катрін Колонна доручила Центру кризової підтримки та підтримки Міністерства Європи та закордонних справ забезпечити негайну доставку приблизно десяти тонн екстреного гуманітарного обладнання та товарів для підтримки населення України, яке безпосередньо постраждало від руйнування Каховської дамби», — йдеться на сайті французького МЗС.

Франція надасть очищувачі води, гігієнічні набори, 500 тисяч таблеток для очищення води та резервуари для зберігання.

7 червня відбулась телефонна розмова президентів України та Франції. Еммануель Макрон висловив солідарність з українським народом та заявив, що Франція засуджує цей жахливий акт, який загрожує населенню.

J'ai pu dire au Président Zelensky ma solidarité envers son peuple après l'attaque du barrage de Kakhovka. La France condamne cet acte odieux qui met en danger les populations. Nous enverrons dans les toutes prochaines heures une aide pour répondre aux besoins immédiats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2023

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Макроном можливість залучити міжнародні механізми для розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС.

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В ніч проти 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС: затоплені десятки населених пунктів, з Херсонщини триває евакуація, екології півдня України завдано непоправної шкоди.

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