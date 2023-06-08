Європейський Союз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти Росії

ГРЕЦІЯ ТА УГОРЩИНА ПРОТИ

Посли країн Євросоюзу не досягли політичної домовленості щодо запровадження 11-го пакету санкцій проти РФ.

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Про це повідомляє видання «Політіко» із покликанням на чотирьох європейських дипломатів.

За словами дипломатів, Європейська комісія представила ще одну версію пропозиції щодо 11-го пакету санкцій перед засіданням у середу, однак все одно не вдалося досягнути угоди.Тепер цю пропозицію знову обговорять на зустрічі наступної середи, 14 червня.

Основна проблема полягає у тому, що Греція та Угорщина виступають проти включення Україною деяких їхніх компаній до списку «спонсорів війни». Афіни і Будапешт хочуть, щоб їхні компанії були викреслені з цього списку до того, як вони погодять пакет санкцій.

Водночас кілька країн ЄС, зокрема, Німеччина та Франція, занепокоєні забороною на обхід санкцій, оскільки вони побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам.

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Європейська комісія вже пом'якшила свої початкові пропозиції, щоб врахувати ці побоювання, і один з дипломатів заявив, що це питання видається таким, яке можливо вирішити.

Як відомо, 11-й пакет санкцій проти РФ буде зосереджений на боротьбі з обходом раніше запроваджених обмежень. Він міститиме новий механізм потенційного покарання країн за межами Євросоюзу, які допомагають агресору ухилятися від санкцій.