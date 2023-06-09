Архів російської агресії: як у Польщі збирають докази воєнних злочинів РФ

ЕКСКЛЮЗИВ

Варшава, Польща – Понад 92 тисячі воєнних злочинів задокументував Офіс Генпрокурора України від початку великої війни. Ці цифри не остаточні, бо немає всіх даних із зони активних бойових дій, а також із тимчасово окупованих територій. Ще один воєнний злочин, за який Росія має відповідати, — підрив Каховської ГЕС. Про це 8 червня заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Свідчення про воєнні злочини фіксують у Польщі — у Центрі Лемкіна. Про унікальність його роботи — в інтерв'ю RFI-Україна.

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Харків після обстрілу російськими військовими. 1 березня 2022 року © AP / Pavel Dorogoy

Центр документування російських злочинів в Україні імені Рафала Лемкіна з'явився у Варшаві одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого. Його базою став Інститут Пілецького — урядова організація, яка має колосальний досвід збирання, збереження та оброблення свідчень жертв тоталітарних режимів ХХ століття.

Зруйнований росіянами Маріуполь © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

У Польщі докази воєнних злочинів Росії збирає Генпрокуратура, а також Центр Лемкіна. Він працює із волонтерами, які записують свідчення жертв російських військових. Кожен голос важливий для того, щоб сформувати доказову базу і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити повторення такого в майбутньому.

Буча. Березень 2022 року © AP / Serhii Nuzhnenko

Уже зібрано півтори тисячі свідчень українців про жахи, які на українській землі коять російські військові. Про це в інтерв’ю RFI розповів керівник Центру Лемкіна Якуб Керсіковський:

— Найперше треба було визначитись, як саме збирати докази. І тут ми скористались досвідом, який ми як Інститут Пілецького маємо в роботі з польськими архівами. З одного боку, це архів солдатів Армії Андерсона (збройне формування часів Другої світової війни, до лав якого входили звільнені з таборів, в’язниць НКВС, депортовані поляки, також українці та білоруси. — Ред.). Ми маємо їхні свідчення часів радянської окупації 1941–1943 років. Солдати Армії Андерсона були анкетовані на основі кількох питань: Як жили? Як їх затримали? Куди були депортовані? У яких умовах їх тримали? Які злочини проти них вчинялись? І вони детально відповідали. З іншого боку, ми мали свідчення поляків, які вони давали під присягою перед Головною комісією з розслідування німецьких злочинів. Там йшлось про німецьку окупацію, про Варшавське повстання, про репресії у Варшаві та інших польських містах. Також з Інститутом Пілецького працювало багато міжнародних юристів, які досліджували питання геноциду. Вони, власне, зорієнтували нас, на які саме питання мають відповідати свідки воєнних злочинів. Ми вирішили, що в нас буде анкета у формі опитувальника.

— Скільки вдалось на сьогодні зібрати свідчень жертв воєнних злочинів?

— Зараз це майже півтори тисячі таких свідчень, із них — 800 заповнених анкет. Також десь 500 відеосвідчень. Зокрема, є також ті, які записані через зум чи інші месенджери. Це ми робили тоді, коли не могли віч-на-віч зустрітися з людиною. Наприклад, із тими, хто постраждав від рук росіян у Бучі чи Маріуполі. Вони не хочуть приїжджати до Польщі, залишаються в Україні. Також у нас є низка свідчень у вигляді аудіо: коли людина хотіла розповісти про жахіття війни, але воліла не показувати своє обличчя.

Літня жінка йде вулицями розбитого росіянами Харкова. Березень 2022 року © AP / Andrew Marienko

— Яка географія свідчень? Кого більше — жінок чи чоловіків? І чи бере Центр Лемкіна до уваги свідчення дітей?

— Зараз ми маємо свідчення із 19 з 25 українських регіонів. Звісно, найбільше у нас свідчень жінок, бо їх найбільше перебуває у Польщі. Також маємо анкети літніх людей. Дітей ми не анкетуємо. Бо ми ухвалили, що свідчення має давати повнолітня особа. Зробили лише кілька винятків. Коли 16-річні і 17-річні підлітки захотіли давати свідчення, ми їх взяли у присутності психолога та законного опікуна. Більшість відео записуються в Україні. Ми маємо там групу, яка, власне, записує інтерв'ю із жертвами воєнних злочинів. Вони їздять на деокуповані території, де записують усіх, кого знайдуть, зокрема, чоловіків.

— Які саме фіксуєте воєнні злочини? Про що найбільше розповідають свідки?

Ракетний удар РФ по Дніпру. 14 січня 2023 року © AP / Evgeniy Maloletka

— Найбільше воєнних злочинів, і це не дивно, пов'язані зі знищенням цивільної інфраструктури. І таких свідчень дуже багато було зареєстровано на початку війни. Росіяни навмисне знищували будинки, використовували їх як живий щит. Ми називаємо це тактикою «випаленої землі» (відступаючи, війська знищують усі життєво важливі для противника продовольчі запаси, промислову та житлову інфраструктуру, щоб інші ними не скористалися. — Ред.). Коли росіяни відступали, вони трощили все довкола — забивали худобу, громили машини, убивали людей, коли ті намагались залишити окуповані населені пункти. На другому місці — свідчення про депортацію. Ми намагаємось знайти тих людей, які можуть розказати, наприклад, про ув'язнення, тортури, полон, про те, як зникають люди. Маємо також частину свідчень про псевдореферендуми, які відбулись на окупованих територіях. Менше доказів сексуального насилля, хоча вони є. Небагато свідчень щодо знищення культурних пам'яток.

Центральна площа Харкова після удару на початку березня 2022 року © AP / Pavel Dorogoy

— Чому мало доказів сексуального насилля з боку російських військових? На початок травня, за даними Офісу Генпрокурора, зафіксовано 187 випадків скоєння російськими військовослужбовцями сексуальних злочинів, 13 із них — щодо дітей.

— Більшість свідків поки не готові розповідати про це. Можу провести аналогію із Варшавським повстанням (тривало 63 дні — з 1 серпня до 2 жовтня 1944 року. Тоді Армія Крайова та некомуністичний підпільний рух опору виступили проти нацистів. За різними даними, під час повстання загинуло від 150 до 200 тисяч цивільних. — Ред.). Згідно із документами, одним із найпоширеніших злочинів тоді було саме зґвалтування. І ось, якщо пошукати в архівах свідчення жертв сексуального насильства під час Варшавського повстання, то їх можна полічити на пальцях однієї руки. Хоча ми знаємо, що це був дуже поширений злочин. Він пов'язаний із приниженням, ганьбою. І жінки не хочуть про це говорити, бо їм соромно, вони принижені. Мали свідчення, коли розповідали, як сусідку забрали російські військові. І ми розуміємо, для чого. Але батьки тієї жінки у своїх свідченнях заперечили факт насилля, намагаючись таким чином «відбілити» ситуацію.

Зруйнована Варшава під час Другої світової війни © AP / Henry Griffin

— Що далі відбувається із зібраними свідченнями воєнних злочинів?

— Перед тим, як дати відповідь на це запитання, хотів би розповісти, для чого, власне, був створений Центр Лемкіна. Ми маємо досвід того, що сталось зі свідченнями людей, які пережили окупацію в Польщі — німецьку та радянську. Десятки тисяч свідчень давали під присягою — і вони десятиріччями залишались таємницею. І ми розуміємо, що якщо прокуратура збере багато доказів російської агресії, то це будуть важкі судові процеси, бо Росія буде заперечувати, уникати тощо. І на довгі роки ця вся інформація буде прихована, доки триватимуть суди. Маємо також досвід свідчень щодо радянської окупації. Вони не були таємничими, бо давались не під присягою. Але вони не були опубліковані, бо російська влада довгий час не давала це зробити. І щоб із цією російською війною не сталось те, що сталось із пам'яттю про окупацію Польщі Радянським союзом, ми вирішили, що будемо збирати свідчення, як це роблять прокурори. Але з одним нюансом — наші докази надаються не під присягою. Отже, можуть бути опублікованими: 1) щоб підживлювати пам'ять про війну; 2) щоб інформувати людей, які про війну не знають нічого або тримаються від цієї теми подалі; 3) щоб створити архів, на основі якого з роками будуть написані наукові праці, книжки, щоб нащадки могли приїхати до нас і пошукати слід своїх родичів. І весь час ми реалізуємо всі ці три пункти.

Затоплений Херсон. 7 червня 2023 року © AP / Libkos

Що зараз відбувається із зібраними свідченнями? Щось публікуємо в пресі, робимо фільми, організовуємо виставки та вистави. Усі зібрані анкети скрупульозно збираємо, скануємо, транскрибуємо і перекладаємо з української на польську та англійську — і діджиталізуємо все. Усі свідчення ми анонімізуємо, бо там є особові дані свідка. Ми ретельно дбаємо про безпеку людей. Усі зібрані свідчення будуть основою третьої архівної збірки Інституту Пілецького «Хроніки терору» — про російську агресію. Уже зараз там є кількасот анкет, кілька десятків фільмів. Водночас ми далі записуємо нових свідків — як анкетуємо, так і знімаємо на відео. Усе це робиться одночасно, бо дуже шкода часу, не хочеться щось втратити з уваги. Свідків треба писати зараз, бо війна триває зараз. І зараз люди хочуть ще говорити, потім можуть уже передумати.

— Чи буде загальний доступ до зібраних вами свідчень?

— Поки не буде. Бо це також пов'язано із безпекою тих людей, які надали докази російської агресії. На першому етапі доступ до наших даних матимуть журналісти, науковці, письменники, близькі тих, хто давав свідчення. Але щодо загального доступу, то все залежить від того, скільки триватиме війна і коли вона закінчиться. До її закінчення ми обмежуємо доступ.

— 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні . Для збирання доказів російських воєнних злочинів в Україні створили спільну слідчу групу, до складу якої увійшли кілька європейських судових органів. Яким чином відбувається і чи відбувається співпраця Центру Лемкіна з прокурорами?

— З Офісом генпрокурора України безпосередньо співпрацює Генпрокуратура Польщі. Ми як громадська установа не співпрацюємо з українською прокуратурою, лише з польською. Ми передали нашим слідчим найбільшу базу свідків злочинів російської агресії. І саме у цьому полягає наша співпраця на цьому етапі. Далі прокурор має допитати свідків воєнних злочинів РФ під присягою. Бо цього вимагає міжнародний трибунал. Прокурору ми даємо контакти тих людей, які дали на це згоду. Якось ішлось про те, щоб ми передали наші матеріали, але поки нема жодної конкретики. Тому ми продовжуємо формувати наш архів, щоб через певний час можна було скористатись зібраними свідченнями, а не чекати роками, коли когось засудять.

У Маріуполі на її очах гинули люди

Жителька Маріуполя Катерина Сухомлинова © Facebook Kateryna Sukhomlynova

Катерина Сухомлинова — працівниця Центру Лемкіна. Вона ледь не щодня стикається із жахами російських злочинів: в історіях тих, хто-таки наважився розповісти світові всю страшну правду про дії армії РФ. Катерина, як ніхто інший, розуміє, що відчувають ці люди. Адже сама із Маріуполя. На її очах російські бомби вбивали людей. Безжально. Не розбираючи. Аби знищити всіх до одного.

Маріуполь, який знищувався на очах Катерини © Катерина Сухомлинова

— Упродовж перших 20 днів війни я була в Маріуполі. Місто фактично з перших днів було паралізовано. Я ухвалила рішення залишатись у місті і працювати саме як добровільний рятувальник (Катерина входить до Мальтійської служби допомоги. — Ред.). Наскільки це було можливо, наскільки вистачить моїх фізичних сил, сил моєї сім'ї. Мені дуже допомагав чоловік. Ми діставали людей, надавали невідкладну допомогу і транспортували з лівобережної частини міста до центральної, в обласну лікарню відвозили людей. Ходила по квартирах і по підвалах і надавала допомогу.

Катерина з чоловіком та добровольцями перевозили людей © Катерина Сухомлинова

Першим обстріляли мікрорайон Східний. Хто був мобільним, зміг сам евакуюватись. А літні самотні люди були, звісно, беззахисними. У квартирах без вікон, роздягнені — у них була повна дезорієнтація у просторі й часі. Десятки ми вивезли, але я розумію, що тисячі залишились. Якось вони там виживали, але згодом закінчувалась їжа. І десь через два-три тижні було дуже багато випадків смертей літніх людей — від голоду та переохолодження. Отак скрутилась на ліжку старенька людина і так померла.

Евакуація літньої жінки у Маріуполі. Березень 2022 року © Катерина Сухомлинова

Як би ми не готувалися до війни, до того, що почалось 24 лютого, не можна бути готовим. Я з лівого берега Маріуполя. І було видно, що ворог із перших днів вирішив просто знищувати лівобережну частину міста. З перших днів були килимові бомбардування. Словами не передати, що було в місті, коли 24 години поспіль на нас сипались бомби.

Бомбардування Маріуполя. Березень 2022 року © AP / Evgeniy Maloletka

Коли ми зараз бачимо удар по якомусь українському місту, то є можливість надавати допомогу людям. ДСНС розбирають завали, дістають постраждалих. У Маріуполі, звісно, не було такої можливості. На лівому березі усі комунікації були розбиті. Я не знаю, на другий чи на третій день уже не чути було сирен. Лише літаки, бомбардування. Ти вийшов з дому нібито на кілька годин у підвал, але люди сиділи там тижнями, місяцями. Це таке дуже жорстоке виживання.

Масові поховання у Маріуполі. Березень 2022 року © AP / Evgeniy Maloletka

У мене назавжди перед очима залишаться картини, коли йдеш по місту, а обабіч доріг, у дворах лежить дуже багато мертвих людей. Тоді ніхто не міг їх навіть ховати. Пізніше люди почали якось вилазити з підвалів і, коли не було бомбардування, ховали загиблих під будинками та під'їздами. Ми настільки були паралізовані страхом, ми навіть не могли закопати чи прикопати людину. А ви ж розумієте, бігають голодні собаки, місто у трупах. Це жахіття.

Розбиті автівки та загиблий. Маріуполь, початок березня 2022 року © Катерина Сухомлинова

Ми думали, що дочекаємося підтримки двох-трьох бригад, які чекали на допомогу. І дуже багато людей залишилось. Не більше ніж третина виїхали. За тією кількістю трупів, що я бачила на вулицях, скільки було загиблих літніх людей у квартирах, я оцінила, що в середині березня жертв серед цивільних було вже понад двадцять тисяч. Ще близько ста тисяч людей зникли безвісти. Ясно, що нам буде важко з'ясувати, хто загинув у російських буцегарнях, хто похований під будинками. Не секрет, що Росія ще досі продовжує знищувати сліди злочинів своїх військових. Вони кварталами вигрібають зруйновані будинки і вивозять уламки разом із тілами. Те, що було в Маріуполі, такого не було в жодному з міст. Ясно, що точну кількість загиблих ми, напевно, ще дуже довго не зможемо визначити. Тому що ви знаєте, що є багато людей, яких депортували з Маріуполя. Де вони, що вони?

Батько над тілом загиблого сина. Маріуполь, березень 2022 року © AP / Evgeniy Maloletka

Те, що я бачила, мене спонукало їхати і розповідати усьому світу про все. Бо як депутат міської ради, як громадський діяч я мала вже напрацьовані контакти.

— Як розпочалась ваша співпраця саме з Інститутом Пілецького і створеного на його базі Центром Лемкіна?

— Я була одним із перших таких свідків, які погодились свідчити відкрито. Зроблені годинні фільми, перекладені на кілька мов, їх транслювали у різних країнах Європи. Я побачила, що я можу бути корисною для Центру документування російських злочинів в Україні. Я трішки розумію, що пережили наші люди, я можу підібрати у своїй душі потрібні слова. Бо ви ж розумієте, якщо людина не лише свідок, але й жертва, то здобути свідчення дуже важко. Через недостатність психологічної допомоги фактично вся Україна травмована психічно. Люди замикаються, люди переживають самі свої емоції, люди бояться. До того ж, багато людей виїжджали через територію Російської Федерації. Декого депортували, потім люди вибиралися з цих депортацій. А це означає, що вони мають ще більші травми. І люди бояться розповідати про те, що вони бачили, тим паче, якщо вони ще стали жертвами російських військових. Мені здається, у мене виходить переконувати людей. Доношу їм, наскільки це важливо — говорити. У нас в Центрі Лемкіна є можливість по-різному свідчити. Ми даємо людині вибір: вона хоче відкрито свідчити чи анонімно, вона може просто заповнити анкету. Є ті, хто погоджуються розповісти все на камеру. Хтось погоджується розповісти, але за умови зміни голосу. Збір інформації тоді, коли воно ще пече, коли ще свіжі емоції, — це дуже важливо.

Російська ракета зруйнувала будинок у Дніпрі. Весна 2023 року © AP / State Emergency Service of Ukraine

— Як і де ви знаходите свідків воєнних злочинів?

— Починалося все з великих осередків у Варшаві, де перебували українці. У деяких у перші місяці війни було до 5 тисяч людей. Ти підходиш до людини, яка сидить на розкладайці. Я завжди починаю розмову з такого: «Добрий день! Мене звати Катерина, я з міста Маріуполь». Усі свідчення збираються тільки добровільно. Є люди, яким складно говорити, особливо тим, хто побував під тортурами в підвалах. У Центрі Лемкіна є можливість надати психологічну підтримку таким свідкам. У будь-який момент людина може доповнити свої свідчення або сказати, що вона передумала.

— Яка роль кожного свідка для майбутнього?

— Це безцінно. Це те, що ми залишимо нашим нащадкам. Це те, що вони будуть бачити, читати. Цінність цього всього в тому, щоб це в майбутньому не повторилося. А для того, щоб це не повторилося, на жаль, ми мусимо зараз не просто пройти цей урок, а скласти екзамен. І от як ми зможемо скористатися оцими важливими нашими свідченнями, які є безцінними, як ми зможемо інформаційно попрацювати з усім світом, це буде така гарантія безпечного світу в майбутньому.