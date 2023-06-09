Шольц, Макрон, Дуда у Парижі обговорять гарантії безпеки для України

ШЛЯХ ДО НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда 12 червня приїдуть до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Про це повідомляє Politico з посиланням на французьких посадовців.

Очікується, що під час зустрічі будуть обговорювати прагнення України до членства в НАТО і гарантії безпеки з боку союзників напередодні саміту Альянсу в липні.

Минулого тижня Макрон закликав надати Україні «сильні, конкретні і відчутн» гарантії безпеки і заявив, що Україні слід запропонувати «шлях до членства в НАТО».

Однак Шольц, минулого четверга заявив, що основна увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, «як ми, як громадяни, можемо підтримати Україну».

Польща неодноразово закликала надати Україні сильні гарантії безпеки.

Хоча існує розуміння того, що Україна не зможе вступити до Альянсу, допоки йде війна з Росією, члени НАТО розділилися в думках щодо того, як вони повинні реагувати на прагнення України до членства.

Також під час зустрічі лідери держав говоритимуть про європейський суверенітет і оборону.

Нагадаємо, з 31 травня до 1 червня під час неформальної зустрічі в Осло міністри закордонних справ країн НАТО обговорювали гарантії безпеки для України на тлі неспинної агресії РФ. За підсумками зустрічі в Осло голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО погодили спільну заяву. У ній вони закликали під час саміту НАТО у Вільнюсі 11 та 12 липня визначити шлях приєднання України до Альянсу та надати їй чіткі гарантії безпеки.