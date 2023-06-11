Сирієць порізав ножем дітей — у Франції на місці нападу відбувся мітинг

НЕВМОТИВОВАНА ЖОРСТОКІСТЬ

До акції в міста Аннесі долучилися долучилися сотні людей, вони прийшли аби висловити підтримку жертвам озброєного іноземця. 8 червня громадянин Сирії накинувся з ножем на людей, які були на дитячому майданчику. Від його рук постраждали шестеро, серед них чотири маленькі дитини, найменшій немає навіть двох років.

Реклама Читати продовження

Атака сталася посеред дня у парку на березі озера в місті Аннесі. Сьогодні сотні місцевих жителів зібралися на цьому місці. До майданчика, на якому іноземець порізав ножем маленьких дітей, люди принесли квіти, іграшки та повітряні кульки, пише France 24.

Іграшки, квіти та повітряні кульки на місці нападу © Jean-Christophe Bott/Keystone via AP

Під час мітингу мер Ансі Франсуа Асторг подякував усім, хто під час нападу «діяв мужньо та професійно», намагаючись зупинити нападника. Зокрема це були двоє муніципальних агентів, молоді люди з оренди водних велосипедів і вчитель математики, який гуляв у парку з учнями. А також няня, котра кинулася, щоб врятувати двох поранених дітей та молодий турист, який переслідував злочинця, хлопця в мережі уже прозвали «героєм із рюкзаком».

Жахливий напад на дитячому майданчику

Нападника затримала поліція. Ним виявився сирійський біженець, який нещодавно покинув Швецію, країну, яка його приймала. Чоловіка звинувачують у «замаху на вбивство», зараз він під досудовим арештом, причини свого вчинку досі не пояснив.

Хлопець переслідує нападника з ножем AFP - -

Він встиг поранити шістьох людей. Дворічний хлопчик із пораненнями в живіт і грудну клітку все ще перебуває на лікуванні, як і дівчинка того ж віку — ц неї три поранення в груди. Також поранень зазнала 3-річна британська туристка, її випишуть уже найближчим часом. Ще одна 22-місячна дівчинка з Голландії все ще перебуває на лікуванні в Женеві, її нападник порізав тричі. Окрім того, постраждали й двоє дорослих — чоловіки 73 та 78 років, їм також надали необхідну допомогу.